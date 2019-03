L'aéroport international Toronto Pearson nommé meilleur grand aéroport en Amérique du Nord pour une deuxième année de suite





Le vote des passagers a permis d'établir Toronto Pearson comme le numéro un en matière d'expérience client, comme en témoigne l'octroi des prix pour la qualité des services aéroportuaires (ASQ - Airport Service Quality) décernés par le Conseil international des aéroports

TORONTO, le 6 mars 2019 /CNW/ - Au moment où le plus grand aéroport du Canada se prépare à accueillir 144 000 passagers par jour au cours de la période de la relâche de mars, l'une des saisons de voyages les plus achalandées de l'année, Toronto Pearson se réjouit de l'annonce faite par le Conseil international des aéroports, qui l'a désigné pour une deuxième année de suite comme le meilleur grand aéroport en Amérique du Nord qui accueille plus de 40 millions de passagers par année. Cette reconnaissance s'inscrit dans le cadre du programme de qualité des services aéroportuaires (Airport Service Quality - ASQ), la seule analyse comparative qui évalue la satisfaction des passagers à l'échelle mondiale au moment où ils se trouvent dans l'aéroport le jour de leur voyage.

« Nous sommes extrêmement reconnaissants envers nos passagers qui ont pris le temps de donner leur avis, et qui ont choisi encore une fois cette année Toronto Pearson comme le meilleur grand aéroport en Amérique du Nord, a déclaré Howard Eng, président et chef de la direction, Autorité aéroportuaire du Grand Toronto. Cet exploit est rendu possible grâce à la collaboration et à l'esprit d'innovation des quelque 50 000 employés et partenaires de l'aéroport qui sont déterminés à offrir une meilleure expérience pour les passagers qui transitent par notre aéroport, et qui continuent de travailler chaque jour pour concrétiser cette vision. »

Cette reconnaissance témoigne de la détermination continue de Toronto Pearson à optimiser l'expérience des passagers, et elle survient au moment où l'aéroport continue d'apporter plusieurs améliorations concrètes pour le confort et le plaisir des passagers :

Améliorations en ce qui a trait à l'ambiance de l'aéroport, notamment l'ajout d'un personnel courtois et serviable et l'ouverture de 27 nouveaux points de vente au détail, d'alimentation et de boissons;

Temps de déplacement plus rapide des passagers de leur lieu d'arrivée à la porte d'embarquement, grâce à l'ajout de files de contrôle de sécurité plus rapides CATSA Plus, la mise en service de plus de 400 nouveaux écrans numériques et l'amélioration des options de transport terrestre;

Création d'un environnement confortable et propre grâce à la modernisation des 80 toilettes de l'aérogare 3; l'amélioration de la propreté des aérogares et la mise à disposition de services de chiens thérapeutes, d'espaces d'allaitement de pointe Mamava®, et de vestiaires assistés construits selon les normes indiquées par Changing Places ; et

Expérience de divertissement améliorée, notamment avec la série de prestations musicales gratuites de XYZ Live dans les aérogares, et la multiplication par dix de la vitesse et de la capacité du réseau sans fil gratuit de Toronto Pearson

L'aéroport international Toronto Pearson a également reçu un deuxième prix de l'ASQ en 2018, celui de l'aéroport le plus amélioré en Amérique du Nord, pour avoir effectué les plus importantes améliorations sur douze mois parmi tous les aéroports nord-américains qui participent au programme.

« Nous sommes doublement ravis d'avoir été désignés comme l'aéroport le plus amélioré dans cette catégorie et que nos améliorations ont été reconnues dans près de 90 % des indicateurs de l'expérience client mesurés a poursuivi M. Eng. Cela démontre dans quelle mesure nos passagers peuvent compter sur Toronto Pearson pour leur offrir une expérience de voyage formidable et leur permettre de se rendre à leur destination en douceur, efficacement et confortablement. »

Un porte-parole de l'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto sera disponible pour des entrevues au sujet des prix décernés par l'ASQ à Toronto Pearson et des voyages pendant la relâche, dans le cadre d'un évènement médiatique qui aura lieu le jeudi 7 mars, de 6 h 30 à 10 h, dans l'aérogare 1, niveau des départs, allée 5. La disponibilité pour des entrevues dépend des exigences opérationnelles. Veuillez confirmer votre présence en communiquant avec nous à l'adresse media.relations@gtaa.com.

Le programme de l'ASQ est considéré comme la norme de référence en matière de mesure de la satisfaction des passagers. Il est administré par le Conseil international des aéroports, le seul représentant commercial mondial des aéroports de partout dans le monde. L'indice de l'ASQ est la seule analyse comparative qui évalue la satisfaction des passagers à l'échelle mondiale au moment où ils se trouvent dans l'aéroport le jour de leur voyage, au moyen de 34 indicateurs de rendement clés. Le réseau ASQ, qui en est à sa treizième année d'existence, effectue plus de 650 000 analyses par année dans 376 aéroports situés dans 90 pays en 2018.

