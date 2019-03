Le Palais des congrès de Montréal redéfinit sa vision





MONTRÉAL, le 6 mars 2019 /CNW Telbec/ - Le Palais des congrès de Montréal a récemment dévoilé les quatre piliers qui soutiennent sa nouvelle vision : devenir un vecteur de la créativité montréalaise. Cette volonté se traduira par des projets novateurs qui verront le jour dans les semaines à venir. Ils profiteront aux Montréalais tout comme aux congressistes et visiteurs du Palais en provenance du monde entier.

«?Le Palais des congrès de Montréal est au coeur d'une ville reconnue mondialement pour son dynamisme et sa créativité. Des milliers de visiteurs internationaux découvrent la métropole par nos espaces et nous avons la ferme intention de leur faire découvrir le savoir-faire des gens d'ici, un savoir-faire à l'image de la réputation de la métropole?», explique Robert Mercure, président-directeur général du Palais des congrès de Montréal.

Le Palais des congrès fera une place au futur en proposant des expériences uniques qui ne laisseront aucun participant indifférent. Ces réalisations rendues possibles grâce aux spécialistes montréalais laisseront des souvenirs inoubliables aux visiteurs à la recherche d'activités et d'expériences uniques lors de leur passage.

Cette nouvelle vision contribuera à confirmer le leadership du Palais dans l'industrie. Elle permettra du même coup de positionner la métropole et le Palais parmi les lieux incontournables où tenir son événement d'envergure.

Les quatre piliers de la nouvelle vision du Palais se résument ainsi :

1. Vibrer au rythme de la communauté montréalaise

Le Palais invitera les Montréalais à s'approprier ce lieu iconique au coeur de la métropole. Les différentes initiatives qui seront annoncées permettront de faire rêver les citoyens et de développer leur fierté envers ce lieu rassembleur. Dès la fin mars, ils découvriront une nouvelle facette animée de leur Palais.

2. Offrir une vitrine pour les scientifiques et les créateurs d'ici

La ville est forte de secteurs qui font sa renommée dans le monde; le Palais a choisi de jouer un rôle important dans leur rayonnement et mettra en valeur les talents inouïs qui s'épanouissent dans la métropole.

3. Faire vivre aux visiteurs des expériences hautes en couleur

La capacité de générer des émotions et d'offrir des expériences technologiques inoubliables aux congressistes et participants aux événements devient une priorité pour les grandes associations à la recherche d'une ville où tenir leur prochain congrès. Montréal est une destination qui marque les esprits et le Palais contribuera à laisser des souvenirs inoubliables aux événements qu'il accueille.

4. Être au coeur du développement du centre des congrès de demain

Inspirer le monde par les meilleures pratiques et établir les standards de demain, un défi que le Palais se promet bien de relever pour que Montréal reste la ville qui accueille le plus d'événements internationaux dans les Amériques1.

Cette vision ambitieuse se définira graduellement grâce à la collaboration des principaux acteurs de l'industrie et à l'expertise locale. «?Nos partenaires sont unanimes : cette vision reflète la direction que doit prendre le Palais pour rester concurrentiel et se démarquer à l'international. Le succès de notre transformation réside dans les alliances que nous créerons avec des partenaires locaux qui ont comme objectif de faire briller la métropole et ses créateurs oeuvrant dans différents domaines?», conclut Robert Mercure.

