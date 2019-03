/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le ministre de l'Infrastructure et des Collectivités du Canada visitera la région de la Mauricie, au Québec/





BERTHIERVILLE, QC, le 5 mars 2019 /CNW/ - L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités du Canada, se rendra dans sa région natale, la Mauricie, où il visitera Shawinigan, Berthierville, Louiseville et Yamachiche. Pendant son séjour en Mauricie, il rencontrera des dirigeants communautaires et des chefs d'entreprise pour savoir comment les investissements du gouvernement du Canada dans les infrastructures profitent à leurs collectivités.

Date : Mercredi 6 mars 2019

12 h - 13 h

Le ministre Champagne prendra la parole devant la Chambre de commerce de Berthier

OUVERT AUX MÉDIAS APRÈS L'ALLOCUTION

741, Notre-Dame

Berthier, QC

