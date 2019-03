/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Un joueur mondial du secteur des services financiers s'établit à Montréal/





MONTRÉAL, le 4 mars 2019 /CNW Telbec/ - Investissement Québec convie les représentants des médias à une annonce au cours de laquelle l'arrivée à Montréal d'une société d'envergure internationale du monde la finance sera annoncée.

La conférence se déroulera en présence de la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, madame Chantal Rouleau et le responsable du développement économique et commercial et des relations gouvernementales au comité exécutif de la Ville de Montréal, monsieur Robert Beaudry.

La conférence de presse aura lieu le mercredi 6 mars 2019 à 11 h 15 et se déroulera à la Maison du développement durable.

AIDE-MÉMOIRE





QUOI : Dévoilement de l'identité d'un joueur mondial du secteur de la finance qui s'installe à Montréal



QUAND : Le mercredi 6 mars 2019 à 11 h 15



OÙ : La Maison du développement durable 50, rue Sainte-Catherine Ouest Montréal

