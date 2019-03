La ministre Danielle McCann annonce le retour du Commissaire à la santé et au bien-être





QUÉBEC, le 6 mars 2019 /CNW Telbec/ - La ministre de la Santé et des Services sociaux, madame Danielle McCann, annonce le lancement du processus qui mènera à la nomination du prochain Commissaire à la santé et au bien-être (CSBE), qui doit entrer en poste l'été prochain.

Le processus de nomination sera mené en respectant la Loi sur le Commissaire à la santé et au bien?être. Ainsi, lors des prochaines semaines, divers partenaires du réseau de la santé et des services sociaux et des membres de la Commission de la santé et des services sociaux seront conviés à siéger à titre de membres du comité de candidatures. Ce comité devra proposer à la ministre de la Santé et des Services sociaux une liste de noms de personnes qu'il juge aptes à être nommées à titre de Commissaire à la santé et au bien-être. À la fin du processus, la ministre soumettra une recommandation au Conseil des ministres.

Le CSBE joue un rôle important en tant qu'observateur indépendant du système de santé et des services sociaux, notamment en émettant des recommandations permettant d'améliorer l'accessibilité et la qualité des services offerts aux usagers.

Citation :

« Notre gouvernement s'est engagé à rétablir rapidement le poste de Commissaire à la santé et au bien-être, qui est actuellement inactif. Nous croyons qu'il est essentiel, au Québec, de pouvoir compter sur un organisme indépendant qui peut analyser la performance du réseau de la santé et des services sociaux, formuler des critiques constructives et proposer des recommandations pour améliorer l'accès aux soins. »

Danielle McCann, ministre de la Santé et des Services sociaux

