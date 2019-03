Risen Energy signe un contrat pour la gamme d'un projet de 261 MW avec OPDEnergy





Un nouvel exemple de l'expansion de Risen Energy sur le marché espagnol

NINGBO, Chine, 6 mars 2019 /PRNewswire/ -- Le leader chinois du PV coté sur le marché des actions A Risen Energy Co., Ltd. a récemment signé un contrat collaboratif portant sur un projet de 261 MW avec OPDEnergy. En vertu de ce contrat, la société chinoise fournira les modules à haute efficience requis pour quelques-unes des centrales électriques qui seront construites par OPDEnergy. En tant que nouvelle grande commande de l'Espagne auprès de Risen Energy, la signature du contrat constitue une nouvelle illustration de la présence croissante de Risen Energy sur le marché espagnol.

Dans le cadre d'un projet d'une si grande échelle, Risen Energy est confrontée à de nombreux défis allant des délais de livraison aux tarifs, en passant par la qualité et les exigences techniques, entre autres. Zhao Zelin, vice-président des ventes chez Risen Energy, a déclaré : « Nous croyons fermement depuis longtemps au fait que la qualité des produits constitue un élément différenciateur clé lorsqu'il s'agit de déterminer les sociétés qui émergeront parmi les meilleures à l'heure où évolue le secteur photovoltaïque. Même lorsque le calendrier de livraison est serré, nous garantirons systématiquement la haute qualité de nos composants et de nos services. » S'appuyant sur un modèle structuré de gestion de la qualité technique, Risen Energy est pleinement convaincue de sa capacité à fournir aux clients les composants haute efficience de la meilleure qualité dans les délais convenus, en assurant une connexion fluide et opportune au réseau, tout en maximisant les rendements pour les investisseurs du projet.

M. Luis Cid, PDG d'OPDE, a déclaré : « Parmi les raisons pour lesquelles nous avons choisi Risen Energy en tant que partenaire dans le cadre de ce projet européen figurent l'expansion rapide de la société à l'international, ainsi que sa bonne gestion financière soutenue par de solides capacités d'innovation et de R&D. Nous pensons que l'expérience internationale qu'a acquise Risen Energy ces dernières années s'avérera bénéfique dans le cadre de notre collaboration, et dans le même temps, qu'elle établira une fondation solide pour nos futurs efforts conjoints. » À ce jour, les réserves mondiales de projets de Risen Energy ont dépassé la barre des 5 GW. Les deux centrales électriques photovoltaïques de 40 MW et 63 MW construites et exploitées par Risen Energy au Kazakhstan ont bénéficié du financement de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), fournissant un élan durable permettant à la société d'établir une présence significative sur le marché international. Aujourd'hui, l'efficience moyenne des cellules PERC à double face passivées AlOx de Risen Energy dépasse les 22,2 pour cent, l'efficience la plus élevée de ses cellules de qualité de production atteignant 22,51 pour cent, ce qui constitue une autre raison majeure du succès de la société sur les marchés mondiaux.

À l'avenir, Risen Energy entend s'appuyer sur ses équipes européennes et latino-américaines pour continuer de tirer parti de l'intégralité du marché européen, avec l'Espagne servant de base. Dans le même temps, la société exploitera les avantages de la position de l'Espagne sur le marché d'Amérique latine pour développer le marché sud-américain en vue d'étendre la présence de la société à travers le monde.

