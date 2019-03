Le CIA annonce les meilleurs aéroports au monde pour l'expérience client





Le Conseil international des aéroports (CIA) Monde a annoncé aujourd'hui les lauréats de ses célèbres Prix Qualité des services aéroportuaires, qui distinguent les aéroports du monde fournissant la meilleure expérience client.

L'Aéroport international de Kempegowda, Bangalore, Inde, a gagné le tout premier « ASQ Arrivals Award », à la base du nouveau sondage sur les arrivées. Il est le premier aéroport à gagner aussi bien le prix Départs que le prix Arrivées.

Parmi les récipiendaires internationaux réguliers se retrouvent l'Aéroport international d'Indianapolis, l'Aéroport international de Beijing Capital, l'Aéroport Changi de Singapore, Toronto Pearson, Aeroporto di Roma-Fiumicino, l'Aéroport international Chhatrapati Shivaji de Mumbai, l'Aéroport international Indira Gandhi de New Delhi, l'Aéroport international Pudong de Shanghai et l'Aéroport international de Sheremetyevo.

Cette année, plusieurs aéroports ont gagné leur premier prix QSA, y compris Aeropuerto Internacional Ramón Villeda Morales du Honduras, ainsi que les aéroports de Dublin, Oslo, Helsinki, Southampton, Bristol et Londres. Les aéroports espagnols Aeropuerto de Almería, Aeropuerto de Girona, Aeropuerto de Melilla, Aeropuerto de Zaragoza et Aeropuerto de Alicante-Elche sont aussi des nouveaux récipiendaires. L'aéroport Fort McMurray au Canada et l'aéroport de Mascate du sultanat d'Oman sont les nouveaux membres de la famille des Prix QSA. Dans le même temps, de nombreux autres anciens aéroports de qualité exceptionnelle occupent à nouveau des places importantes.

Sept aéroports indonésiens et huit aéroports chinois ont été primés dans la catégorie « Best Infrastructure and Facilitation » dans les groupes correspondant à leur taille.

« Les Prix Qualité des services aéroportuaires célèbrent les aéroports qui fournissent les meilleurs services clients et représentent la distinction la plus prestigieuse disponibles aux opérateurs aéroportuaires dans le monde entier », a affirmé Angela Gittens, Directrice générale du CIA Monde.

« Que ce soit dans les catégories traditionnelles ou nouvelles, ces aéroports ont répondu aux besoins changeants des passagers en fournissant des services exceptionnels et une performance primée. »

« Les aéroports ont compris qu'apporter une meilleure expérience client constitue un outil commercial important dans une industrie de plus en plus compétitive. Le QSA de CIA est le seul programme international qui fournit une mesure et un étalonnage objectifs aux aéroports afin de les aider à améliorer leurs performances. »

Les aéroports primés se retrouveront à la cérémonie des Prix QSA qui aura lieu lors du deuxième sommet Customer Experience Global Summit (Sommet mondial de l'excellence client du CIA) qui se tiendra en septembre à Bali, Indonésie.

Le programme Départs QSA mesure la satisfaction des clients selon 34 indicateurs de performance clé. Trois quarts des 100 aéroports du monde les plus utilisés font partie du programme ; ce qui veut dire qu'en 2018, plus de la moitié des 8,3 milliards de voyageurs dans le monde sont passés dans un aéroport QSA.

Consulter la liste des lauréats des prix QSA de cette année.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 6 mars 2019 à 06:05 et diffusé par :