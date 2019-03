ACTION COLLECTIVE CONTRE COLACEM CANADA INC.





MONTRÉAL, le 6 mars 2019 /CNW Telbec/ - Siskinds, Desmeules, Avocats, s.e.n.c.r.l., a annoncé aujourd'hui que le 28 janvier 2019, la Cour supérieure du Québec a approuvé une entente de règlement conclue dans le cadre d'une action collective contre Colacem Canada inc. (« Colacem »), laquelle alléguait entre autres des troubles de voisinage. Colacem a nié et continue de nier toute faute ou toute responsabilité de quelque nature qui soit en lien avec l'exercice de cette action collective.



Les droits des résidents et des propriétaires ou locataires d'un terrain, d'un immeuble ou d'une entreprise des municipalités de Grenville-Sur-La-Rouge et de Harrington, entre le 8 juin 2008 et le 29 janvier 2015, pourraient être touchés.



Selon l'entente de règlement approuvée par la Cour, un montant de 1,3 millions sera payable afin de mettre un terme à ces réclamations, de même qu'un montant de 135 000$ servant à couvrir le coût des déboursés assumés par les Avocats du Groupe dans la poursuite de l'action collective. Colacem a également accepté d'assumer le coût des avis aux membres et d'administration de l'entente de règlement. Le montant de l'entente sera payable aux Membres du Groupe conformément au Protocole de distribution qui a été approuvé par le Tribunal.



Pour faire une réclamation, les Membres du Groupe doivent compléter le Formulaire de Réclamation disponible sur le site internet ci-dessous et le transmettre à l'Administrateur des Réclamations par la poste à l'adresse suivante, au plus tard le 9 juin 2019 :



Action collective Colacem Canada Inc., a/s Collectiva services en recours collectifs Inc., 200-2170 Boulevard René-Lévesque Ouest, Montréal (Québec) H3H 2T8.



Le Formulaire de Réclamation et les instructions qui s'y rattachent peuvent être consultés ici : www.reglement-colacem.com.



Pour obtenir plus d'information et/ou pour consulter des copies de l'entente et du Protocole de distribution proposés, veuillez visiter le www.reglement-colacem.com ou contacter :

Administrateur de l'action collective Colacem

a/s de Collectiva Services en recours collectifs Inc.

2170 Boul. René-Lévesque Ouest, bureau 200

Montréal (Québec) H3H 2T8

Téléphone : 514.287.1000

Téléphone sans frais : 1.800.287.8587





