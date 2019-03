En mars, Tim Hortons® offrira un beigne de la Saint-Patrick, de NOUVELLES pâtisseries à la fraise et de NOUVELLES boissons





Trois beignes gourmets, un muffin et deux thés préparés à la main seront notamment offerts

TORONTO, le 6 mars 2019 /CNW/ - Oubliez la grisaille hivernale grâce aux nouvelles pâtisseries et boissons chaudes saisonnières d'édition limitée de Tim Hortons!

« Après des mois de tempêtes de neige et de températures polaires, nous voulions permettre à nos invités de se réchauffer grâce à de nouveaux produits délicieux. », a souligné Jorge Zaidan, chef du marketing chez Tim Hortons. « Ce mois-ci, nous lançons deux différents beignes à la fraise, un muffin au gâteau au fromage à la fraise, un beigne glacé à la vanille avec des vermicelles blancs et verts pour la Saint-Patrick, et deux nouveaux thés préparés à la main : le Thé londonien et le Thé londonien pomme-cannelle. »

Préparez vos papilles gustatives : ces délicieux produits seront lancés au cours du mois de mars :

6 mars :

Beigne de la Saint-Patrick - Régalez vos papilles gustatives grâce à ce beigne glacé à la vanille d'édition limitée, garni de fondant à la vanille et décoré de vermicelles blancs et verts, offert spécialement pour la Saint-Patrick. 1,19 $*

13 mars :

Beigne fraise et crème - Un beigne classique de Tim Hortons , le Crème Boston , recouvert de fondant sucré à la fraise. 1,19 $*

- Un beigne classique de , le Crème , recouvert de fondant sucré à la fraise. 1,19 $* Beigne glacé à la fraise - Nouvelle version du beigne glacé à la vanille traditionnel de Tim Horton , ce vrai délice est garni de fondant à la fraise et de vermicelles arc-en-ciel. 1,19 $*

- Nouvelle version du beigne glacé à la vanille traditionnel de , ce vrai délice est garni de fondant à la fraise et de vermicelles arc-en-ciel. 1,19 $* Muffin au gâteau au fromage à la fraise - Savourez ce muffin à saveur de fraise contenant des morceaux de fraise et une garniture crémeuse au gâteau au fromage. 1,69 $*

- Savourez ce muffin à saveur de fraise contenant des morceaux de fraise et une garniture crémeuse au gâteau au fromage. 1,69 $* NOUVEAUTÉ : Thé londonien - Décompressez avec un bon thé Earl Grey préparé à la main, agrémenté de lait chauffé à la vapeur, de mousse délicate et d'un sublime arôme de vanille. 2,29 $

- Décompressez avec un bon thé préparé à la main, agrémenté de lait chauffé à la vapeur, de mousse délicate et d'un sublime arôme de vanille. 2,29 $ NOUVEAUTÉ : Thé londonien pomme-cannelle - Prenez une pause pour savourez un thé pomme-cannelle préparé à la main, agrémenté de lait chauffé à la vapeur, de mousse délicate et d'un succulent arôme de caramel. 2,29 $

Le beigne de la Saint-Patrick, les pâtisseries à la fraise et les thés londoniens préparés à la main de Tim Hortons sont offerts partout au pays aux restaurants participants pour un temps limité seulement.

* Le beigne de la Saint-Patrick est offert aux restaurants participants. Les prix peuvent varier selon la région. Taxes en sus.

