c-LEcta développe un processus de fabrication très efficace pour un ingrédient cosmétique actif





c-LEcta, un leader technologique mondial dans les domaines de l'ingénierie des enzymes et de la mise au point de bioprocessus pour les marchés réglementés comme les industries agroalimentaire et pharmaceutique, a développé un nouveau processus de fabrication très efficace pour un ingrédient actif utilisé dans des produits de soins corporels. Le procédé de production par fermentation de c-LEcta permet une production industrielle bien plus efficace de cet ingrédient actif, qui a démontré son effet protecteur pour la peau. Utilisé par exemple dans les produits anti-âge et de protection de la peau, il ouvre un nouveau marché de plusieurs milliards d'euros pour c-LEcta.

Pour le processus de fabrication par fermentation, les scientifiques de c-LEcta ont développé un nouveau microorganisme utilisant des modifications ciblées dans les propriétés métaboliques, ce qui contribue à l'obtention de rendements exceptionnellement élevés dans la production d'ingrédients actifs.

Le Dr Andreas Buthe, responsable de l'innovation et directeur principal du développement des affaires chez c-LEcta, a joué un rôle clé dans le développement : « Nous sommes fiers d'avoir une nouvelle fois réussi à démontrer la force innovatrice de notre plateforme technologique unique avec ce processus de fabrication. Suite à la mise en place réussie du processus, nous commençons maintenant à mettre en oeuvre la mise à l'échelle industrielle et la commercialisation. »

Du fait du procédé de fabrication très coûteux, l'ingrédient actif n'a jusqu'à présent été intégré que dans des produits haut de gamme chers. Le bioprocessus optimisé de c-LEcta permet maintenant d'utiliser l'ingrédient actif dans des produits cosmétiques moins chers et de proposer une large gamme de produits avec des propriétés de soins polyvalentes.

« Avec le développement de ce bioprocessus, non seulement nous avons franchi une étape technique et scientifique importante, mais nous fournissons également à l'industrie des cosmétiques une source d'approvisionnement plus économique, contribuant ainsi à une plus grande accessibilité des bénéfices scientifiquement prouvés de l'ingrédient actif pour les consommateurs dans l'usage quotidien », a expliqué le Dr Marc Struhalla, cofondateur et PDG de c-LEcta. Le développement des propres produits de c-LEcta, qui peuvent être commercialisés par c-LEcta directement auprès de différentes clientèles dans le monde entier, fait partie de la stratégie de croissance de la société basée à Leipzig. Le second pilier est représenté par les partenariats égaux stratégiques avec des entreprises industrielles établies, dans le cadre desquels e-LEcta fait une utilisation ciblée du potentiel des grandes tendances mondiales. c-LEcta attribue au marketing de l'ingrédient actif pour les soins corporels un potentiel de ventes annuel dépassant les dix millions d'euros à moyen terme.

A propos de c-LEcta

c-LEcta est une société mondiale de biotechnologie de premier plan; entièrement intégrée, elle se concentre sur l'ingénierie des enzymes et son application à des marchés réglementés tels que les industries agroalimentaire et pharmaceutique. Basée à Leipzig, en Allemagne, la société s'est hissée au rang d'acteur de premier plan dans la réalisation de produits biotechnologiques à forte valeur ajoutée, développés en interne ou en coopération étroite avec l'industrie. La société emploie actuellement plus de 60 personnes.

c-LEcta fournit des processus de production rentables et durables ouvrant de nouveaux horizons commerciaux et permettant une meilleure pénétration sur les marchés existants. La société se distingue par un développement rapide et efficace de solutions biotechnologiques de première qualité, et par une commercialisation rapide et réussie des produits obtenus. Ceci permet à c-LEcta d'exploiter le potentiel unique de ses technologies centrales. c-LEcta a déjà commercialisé avec succès plus de dix produits biotechnologiques industriels à haute valeur ajoutée.

