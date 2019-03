Hublot et Marc Ferrero celebrent la femme, heroïne des temps modernes





NYON, Suisse, March 6, 2019 /PRNewswire/ --

BIG BANG ONE CLICK MARC FERRERO

Hublot, Maison de Haute Horlogerie suisse et Marc Ferrero, artiste peintre à l'origine du storytelling art, dévoilent la Big Bang One Click Marc Ferrero. Un hommage à la femme du 21ème siècle, qui s'illustre par la multiplicité de ses rôles, unique et s'incarne en héroïne des temps modernes dans ce garde-temps exclusif. Une démarche exploratoire de l'art et de l'horlogerie.



Une Muse, la femme du 21ème siècle

Tour à tour, épouse, mère, amie, amante, femme d'affaire, femme fatale, icône de mode ou oiseau de nuit, au fil des heures de la journée, la femme des temps moderne se distingue imprévisible, multiple, mais toujours unique. Désarmante, elle se joue des aventures simples ou complexes qui la défient ; dégainant son charme, elle jongle avec les vies qui emplissent chacun de ses jours.

Big Bang One Click Marc Ferrero

Le cadran raconte l'histoire de cette héroïne des temps modernes, Lipstick, oeuvre iconique de l'artiste. Énigmatique, derrière ses lunettes noires, elle demeure souveraine face aux imprévus, affirme sa féminité, armée de son rouge à lèvres. Spinelles en camaïeu de rouge, topazes pour la déclinaison en turquoise, quarante-deux pierres fines ornent la lunette du nouveau boîtier de 39 mm, ajusté à ses poignets féminins. En une pression, le bracelet cuir fait place à la version alligator et caoutchouc, une touche de sophistication appropriée à l'instant. Déclinée en rouge et turquoise, la série spéciale se dote du système d'attache breveté « One click » et sera éditée en 50 exemplaires dans chacun des tons.

« Quelle idée novatrice et moderne développe votre peinture? Je réponds sans hésiter la fusion... Le fait d'utiliser sur un même plan ou au fil de mes oeuvres différents styles de graphismes (cubisme, impressionnisme, surréalisme, figuratif etc.) - tout comme un réalisateur de films utilise les effets spéciaux du cinéma pour raconter une histoire - représentera toujours pour moi un défi extrêmement excitant. » Marc Ferrero

L'horlogerie et la peinture en mouvement : fusion

Hublot et Marc Ferrero cultivent l'art de l'exploration dans leurs domaines respectifs avec pour axe directeur, la fusion. Le mariage inattendu de matériaux rares et innovants pour la Maison et celui de différents styles graphiques sur un même plan pour l'artiste, ami de la marque. Il était donc naturel que leurs esprits novateurs trouvent une expression commune, l'horlogerie comme vecteur de l'art. Le récit d'aventures hors du temps, matérialisé par le garde-temps Big Bang One click Marc Ferrero. Une annonce phare en lien avec la série « Hublot loves Art ».

La montre sera visible au salon Baselworld

#Hublotlovesart

Marc Ferrero

On ne se positionne pas à la tête d'un nouveau courant pictural sans une grande connaissance de la peinture et des évolutions majeures qui ont marqué son histoire. Marc Ferrero fait partie de ces quelques peintres contemporains qui permettent d'affirmer que la peinture peut encore explorer de nouvelles pistes et prolonger, grâce au pouvoir de l'imagination, l'aventure graphique du siècle dernier qui fut le plus riche en termes de recherches picturales. L'oeuvre de Marc Ferrero rattachée au mouvement du Storytelling Art ne cesse d'intriguer car elle possède des caractéristiques que l'on ne retrouve nulle part ailleurs : des histoires fictives qui nous font parcourir le monde et font référence à tous types de cultures, des personnages inventés, véritables miroirs des aspirations collectives de notre temps. Un mélange oublié de toutes sortes de graphismes sur un même plan, qui modifie les notions d'espace temps du champ pictural. Un jeu entre découpages narratifs et variations de plans qui permettent à chaque OEuvre d'être le prétexte à une aventure extraordinaire. Vivre avec une oeuvre de Marc Ferrero c'est offrir des histoires captivantes à vos murs et agrandir les espaces en partant sur les traces de Lisa L'aventura, Duke Spencer Percival et Cello Cordoba dans une aventure qui se nomme : « il était une fois la Comitive ».

HUBLOT

« HUBLOT ou l'Art de la Fusion », entre haute horlogerie et haute joaillerie, comme un rêve issu de l'imaginaire visionnaire de son Chairman Jean-Claude Biver, allié à la dextérité passionnée de Ricardo Guadalupe, CEO de HUBLOT.

Une Maison d'hier et d'aujourd'hui, conjuguée au futur, infusée de savoir-faire et d'innovation au service de collections toujours plus inspirées (Big Bang, Classic Fusion, Spirit of Big Bang et Manufacture Pieces).

Depuis 1980, la Maison ne cesse d'insuffler à la haute horlogerie sa dimension technologique hors pair, fusionnant matériaux inédits (saphir, céramique de couleur vive), pierres précieuses et mécanismes ultra-technologiques.

Entre culture horlogère d'avant-garde et recherche constante de nouveaux procédés à grandes complications, HUBLOT a l'art de fusionner avec les grands événements de notre temps (collaborations internationales pour la Coupe du Monde de la FIFA et Ferrari) ainsi que les plus beaux talents du moment (K. Mbappé, U. Bolt, Lang Lang). Présent à échelle planétaire, HUBLOT compte plus de 90 boutiques exclusives parmi les plus belles capitales internationales : Genève, Paris, Cannes, Saint-Tropez, Londres, Berlin, Moscou, New York, Miami, Beverly Hills, Las Vegas, Singapour, Shanghai, Pékin, Hong Kong, Dubaï, Abu Dhabi, Kuala Lumpur, Ginza, Frankfurt, Zermatt.

Retrouvez tout l'univers d'HUBLOT sur HUBLOT.com

BIG BANG ONE CLICK MARC FERRERO

Caractéristiques techniques :

Références : 465.SX.1190.VR.1207.LIP19 (turquoise) - Édition limitée à 50 exemplaires

465.SX.1130.VR.1213.LIP19 (red) - Édition limitée à 50 exemplaires

Diamètre : 39 mm

Épaisseur : 12,55 mm

Étanchéité : 10 ATM (100 m)

Boîtier : Acier inoxydable poli et finition satin

Lunette : Acier inoxydable poli, serti de 42 topazes bleues ou 42 spinelles rouges

Lunette oreille : Résine composite turquoise/Résine composite rouge

Inserts latéraux : Résine composite turquoise/Résine composite rouge

Vis de forme « H » : Titane poli

Glace : Saphir avec traitement antireflet et logo Hublot imprimé à l'intérieur

Couronne : Acier inoxydable

Fond : Acier inoxydable finition satin gravé « LIMITED EDITION » + « XX/50 »

Glace du fond : Saphir avec traitement antireflet intérieur

Cadran : Cadran laqué noir avec impression multicolore par « Marc Ferrero »

Aiguilles : Aiguilles polies plaquées rhodium

Mouvement : Mouvement avec remontage automatique, calibre Hublot HUB1710

Nb de composants : 166 (27 rubis)

Fréquence : 4 Hz (28 800 A/h)

Réserve de marche : ~ 50 heures

Bracelet : Caoutchouc turquoise et décor en cuir de veau turquoise découpé, conçu par « Marc Ferrero »

Caoutchouc rouge et décor en cuir de veau rouge découpé, conçu par « Marc Ferrero »

2nd bracelet : Bracelets en alligator turquoise avec piqûre turquoise et caoutchouc turquoise

Bracelets en alligator rouge avec piqûre rouge et caoutchouc rouge

Boucle : Fermoir de boucle déployant en acier inoxydable



