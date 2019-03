/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le ministre LeBlanc soulignera l'achèvement d'un projet d'infrastructure à l'Université Mount Allison, à Sackville/





SACKVILLE, NB, le 5 mars 2019 /CNW/ - Le ministre des Affaires intergouvernementales et du Nord et du Commerce intérieur, l'honorable Dominic LeBlanc, sera, au nom du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains, à l'Université Mount Allison (anglais) demain pour souligner l'achèvement d'un projet d'infrastructure financé par l'entremise du Fonds d'investissement stratégique pour les établissements postsecondaires.

Date : Le mercredi 6 mars 2019



Heure : 11 h (heure de l'Atlantique)



Lieu : Université Mount Allison

Bâtiment Barclay, salle 215

63C, rue York

Sackville (Nouveau-Brunswick)

