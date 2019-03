REPLY: Le Reply Code Challenge 2019 arrive bientôt. 3 raisons de participer: améliorez-vous, soyez innovant et amusez-vous!





Le 15 mars 2019, Reply lancera la deuxième édition du Reply Code Challenge. Cette année, le concours de codage en équipe sera ouvert aux codeurs professionnels et aux étudiants, avec un Challenge standard ainsi qu'une Edition Jeune, spécifiquement conçus pour les adolescents de 14 à 19 ans.

3 raisons de nous rejoindre:

1. Améliorez-vous. Vous devrez faire face à des problèmes que vous ne rencontrerez jamais dans votre expérience quotidienne et tester vos compétences en matière de codage. Le Reply Code Challenge simule un environnement de travail. Cela signifie que l'expertise de chaque codeur sera mise à l'épreuve dans une toute nouvelle situation.

2. Soyez innovant pour donner la meilleure solution. Il existe de nombreuses façons d'aborder un problème, de le résoudre et de nombreux langages de programmation utilisables. Le Reply Code Challenge vous offre la possibilité d'oser innover, de perturber et de développer des idées révolutionnaires.

3. Le codage est la nouvelle tendance. Résoudre des problèmes difficiles, établir des liens avec les gens, connaître de nouveaux langages de programmation: vous pouvez vous attendre à avoir beaucoup de surprise en chemin! Le Reply Code Challenge offre la possibilité de faire ce que les codeurs aiment ensemble et de gagner des prix incroyables: un MacBook Pro pour chaque équipier du Challenge Standard et 5 000 euros à répartir entre les membres pour l'édition Jeune.

Inscrivez-vous sur challenges.reply.com, créez votre équipe et connectez-vous en ligne le 15 mars: le défi Code Reply sera bientôt disponible!

Reply [MTA, STAR: REY] est spécialisé dans la conception et la mise en oeuvre de solutions basées sur les médias numériques et les nouveaux canaux de communication. Grâce à son réseau de sociétés hautement spécialisées, Reply collabore avec de grandes entreprises européennes des secteurs des télécoms et des médias, des services, de la banque et de l'assurance et de l'administration publique, pour concevoir et développer des modèles commerciaux fondés sur les nouveaux paradigmes du big data, du cloud computing, les médias numériques et l'Internet des objets. Les services de Reply comprennent: le conseil, l'intégration de systèmes et les services numériques. www.reply.com

