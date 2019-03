Red Herring classe Nexford University parmi les 100 plus grandes entreprises pour l'innovation technologique





WASHINGTON, 6 mars 2019 /PRNewswire/ -- L'université en ligne de prochaine génération Nexford a annoncé aujourd'hui qu'elle avait été présélectionnée pour le prix prestigieux Red Herring Top 100 North America pour son utilisation innovante de la technologie, y compris la sciences des données et l'intelligence artificielle (IA), en vue d'améliorer l'accès à l'éducation pour les étudiants du monde entier.

Nexford University , qui est basée à Washington DC, a pour mission d'utiliser la technologie pour améliorer la mobilité sociale et économique en fournissant aux étudiants un accès à un enseignement dynamique, peu coûteux et de haute qualité qui les prépare pour le milieu de travail mondial. Nexford a été ajoutée à la liste de présélection après deux phases d'adjudication rigoureuses, et devient la première université à être présélectionnée dans les 25 ans d'histoire du prix.

Le prix Red Herring Top 100 North America sélectionne les entreprises de technologie les plus innovantes à partir d'un bassin de centaines de candidats provenant de toute l'Amérique du Nord, en fonction de leur impact perturbateur et technologique, leur preuve de concept, leur taux de croissance et leur valeur sociale.

« Le fait d'avoir été présélectionnés en tant qu'innovateurs en technologie de premier plan renforce l'approche unique de Nexford envers l'enseignement supérieur qui est basée sur la sciences des données et un génie logiciel créatif. Notre utilisation de la technologie permet aux étudiants d'accéder à un cursus global, de se connecter à leurs pairs et au corps enseignant, et de finir leurs études munis de compétences en affaires en situation réelle », déclare Paul Coleman, directeur de la technologie chez Nexford.

Alex Vieux, éditeur et PDG de Red Herring, a ajouté : « Cette année a été gratifiante au-delà de nos attentes. Il existe de nombreuses excellentes entreprises qui génèrent des produits réellement innovants et perturbateurs en Amérique du Nord. Nous avons eu beaucoup de difficultés à en réduire le nombre et à sélectionner les finalistes. Nexford University s'annonce très prometteuse et mérite donc de figurer parmi les finalistes. »

Dr Sonal Minocha, directeur des partenariats et professeur de management à Nexford University, a confié pour sa part : « Nous sommes ravis que Nexford ait été reconnue pour la façon innovante dont nous allions une technologie intelligente à l'expertise humaine pour offrir une expérience d'apprentissage de prochaine génération. »

« Le format 100 % en ligne offre une expérience personnalisée, flexible et attrayante à nos étudiants. Avec la maîtrise des compétences en milieu de travail au coeur de Nexford, nous aidons les diplômés à devenir les demandeurs et les créateurs d'emplois assurés de demain », a-t-il ajouté.

Paul Coleman, directeur de la technologie chez Nexford, a déclaré : « Nexford continuera d'innover en technologie intelligente afin d'améliorer l'accès à un enseignement peu coûteux pour les étudiants du monde entier et leur permettre d'aller de l'avant dans leur carrière. »

Durant la phase finale des prix, en mai en Californie, Nexford fera une présentation en direct devant un panel de juges avant que le lauréat ne soit annoncé. Les lauréats précédents comprennent des sociétés telles que Datanomic (acquise par Oracle) ; Netbreeze (acquise par Microsoft) ; et Waze (acquise par Google).

