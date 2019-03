Precision for Medicine acquiert une technologie d'intelligence artificielle à la pointe du secteur et renforce sensiblement sa plateforme cloud QuartzBiotm pour l'intégration et le traitement informatisé des données multiomiques





L'AJOUT DE CAPACITÉS D'INTELLIGENCE ARTFICIELLE EN MODE NATIF OFFRE AUX CLIENTS DES MODÈLES INTUITIFS, INTERPRÉTABLES ET INTERACTIFS FONDÉS SUR LES BIOMARQUEURS

BETHESDA, Maryland, 6 mars 2019 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, Precision for Medicine, qui appartient à Precision Medicine Group, a annoncé l'acquisition de SimplicityBio, ajoutant ainsi l'intelligence artificielle à la plateforme Precision QuartzBiotm pour l'intégration et le traitement informatisé de données multiomiques. L'ajout d'un moteur d'intelligence artificielle à QuartzBio offre aux clients de Precision la solution de bout en bout la plus robuste et la plus sophistiquée pour le défi des « mégadonnées » observé dans la mise au point de médicaments guidée par les biomarqueurs ?contribuant ainsi à sa mission qui est de maximiser la valeur et l'utilité des données de biomarqueurs générées au cours d'un essai clinique.

Les biomarqueurs sont de plus en plus à l'avant-garde de la médecine de précision, et ils sont essentiels pour prédire et comprendre les résultats cliniques pour toute une variété de traitements et de populations. Or, la prolifération des données de biomarqueurs pose un défi de taille aux équipes qui doivent compiler et intégrer des jeux de données qui se composent de dizaines de millions des points d'information provenant de plusieurs laboratoires couvrant des types de dosage différents. La plateforme QuartzBio accélère sensiblement l'harmonisation et l'organisation de ces flux de données complexes pour en faire des jeux exploitables et intégrés dans toutes les sciences « omiques » et les informations cliniques.

Initialement mise au point à l'université suisse HEIG-VD avec une adoption industrielle précoce, l'approche IA de SimplicityBio repose sur une approche agnostique multiomique unique pour découvrir des combinaisons inédites de biomarqueurs à partir de divers flux de données. Technologie exclusive de SimplicityBio, les algorithmes fondés sur l'IA ont été largement utilisés dans l'élaboration de signatures multiomiques complexes et ont fait l'objet d'une recherche scientifique publiée concernant le recours à l'intelligence artificielle pour l'évaluation des biomarqueurs, positionnant solidement SimplicityBio en tant que leader du secteur dans l'espace des soins de santé fondés sur l'intelligence artificielle. SimplicityBio est également un membre fondateur et membre actuel du conseil d'administration de l'Alliance for Artificial Intelligence in Healthcare (AAIH), une organisation mondiale de sensibilisation qui s'attache à promouvoir le recours à l'intelligence artificielle dans les soins de santé.

Grâce à l'association de QuartzBio et de SimplicityBio, c'est la première fois que des organisations pourront accéder en temps réel à l'ensemble de leurs données multiomiques (par exemple, génomiques, transcriptomiques, protéomiques, de cytométrie en flux) pour éclairer leurs décisions pendant les essais. L'ajout de la plateforme SimplicityBio d'analytique fondée sur l'intelligence artificielle permet aux clients d'explorer sans interruption des signatures dérivées de l'IA pour tous ces jeux de données intégrés de sciences « omiques » et de données cliniques et d'interroger les résultats de manière intuitive, interprétable, interactive et sécurisée. Ces données exploitables permettront de mieux comprendre les mécanismes des maladies, de découvrir le ciblage de médicaments, d'identifier les biomarqueurs, de stratifier les patients et de repositionner les médicaments, ce qui in fine débouchera sur des traitements plus efficaces et sur de meilleurs résultats pour les patients.

À propos de l'importance du recours à l'intelligence artificielle pour le traitement informatisé sophistiqué des données de biomarqueurs, Chad Clark, président de Precision for Medicine, explique : « Nous sommes très heureux d'ajouter l'approche IA de SimplicityBio à notre plateforme informatique translationnelle QuartzBio. L'intégration de nos capacités de pointe pour le traitement et l'harmonisation des données multiomiques à des outils éprouvés d'analyse par intelligence artificielle est tout à fait inédite sur le marché et nous permettra d'offrir une solution inégalée pour nos clients du secteur biopharmaceutique. »

Matthew Hall, PDG et cofondateur de SimplicityBio, ajoute : « L'efficacité des approches fondées sur l'intelligence artificielle est subordonnée aux données qui sont appliquées ; rejoindre Precision for Medicine et intégrer nos algorithmes IA à QuartzBio est un grand bon avant pour nos clients et le secteur, à l'heure où les données multiomiques gagnent en quantité et en complexité. »

À propos de Precision for Medicine

Precision for Medicine est la première organisation de développement clinique fondé sur les biomarqueurs à aider les entreprises des sciences de la vie dans l'utilisation de biomarqueurs essentiels pour cibler les traitements de patients avec plus de précision et d'efficacité. Precision a recours à des approches inédites de biomarqueurs pour la recherche clinique en exploitant les toutes dernières avancées dans la science et la technologie. La plateforme QuartzBio de Precision for Medicine pour l'intégration et le traitement informatisé des données multiomiques permet aux entreprises des sciences de la vie de découvrir des sous-groupes cachés de patients qui bénéficieront le plus d'une thérapie donnée, donnant ainsi les moyens pour une médecine véritablement personnalisée. Precision for Medicine appartient à Precision Medicine Group, qui compte plus de 1 800 employés sur 30 sites aux États-Unis, au Canada et en Europe. Pour de plus amples informations sur QuartzBio, rendez-vous sur quartz.bio.

À propos de SimplicityBio

La plateforme de SimplicityBio fait appel à une technologie exclusive fondée sur l'apprentissage automatique pour analyser des flux de données biologiques, cliniques et numériques afin d'extraire des connaissances et des renseignements permettant de comprendre les mécanismes des maladies, de découvrir la ciblage des médicaments, d'identifier les biomarqueurs, de stratifier les patients et de repositionner les médicaments. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur simplicitybio.com.

