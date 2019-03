Les 20 ans de SDS-GEOS : l'une des solutions de premier ordre en Europe pour l'ensemble des opérations sur les valeurs mobilières et les produits dérivés





VIENNE, March 5, 2019 /PRNewswire/ -- Avec des institutions financières européennes renommées dans son portefeuille de clients et bientôt plus de 100 millions de transactions par an, SDS GEOS est l'un des acteurs clés du secteur des technologies bancaires en Europe.

La société autrichienne SDS (Software Daten Service) est connue pour être un fournisseur de premier ordre de solutions uniques dans le domaine des opérations des marchés financiers, des rapports réglementaires et des solutions de conformité. Le produit phare de SDS GEOS est l'une des solutions de choix pour les opérations des marchés financiers depuis 20 ans et couvre la totalité de la chaîne de valeur allant des ordres sur les valeurs mobilières au règlement, en passant par le traitement des actions corporatives pour tous les types de valeurs mobilières, le tout en une solution unique. La gamme de services de SDS GEOS est complétée par des solutions logicielles pour répondre aux exigences réglementaires telles que MiFID II, CRS, FATCA, QI et MAD/MAR. Le portefeuille de produits de SDS est constamment adapté aux exigences techniques, professionnelles et réglementaires du marché et définit ainsi de nouvelles normes d'application. Le degré élevé de flexibilité de SDS GEOS par le biais de la paramétrisation et l'indépendance de la plateforme permet d'optimiser un grand nombre de modèles d'exploitation adaptés à la situation des clients respectifs.

Les clients actuels de SDS GEOS en Europe comprennent les institutions financières autrichiennes UniCredit Bank Austria, Raiffeisen Group et BAWAG P.S.K., BCEE au Luxembourg et HSBC Transaction Services, le leader allemand du marché de l'externalisation des processus d'entreprise (BPO) concernant les valeurs mobilières. HSBC Transaction Services travaille pour les banques privées européennes, les courtiers en ligne et les sous-dépositaires régionaux du groupe HSBC. La coopération avec Commerzbank annoncée au début de 2018 double le volume de transactions d'HSBC Transaction Services gérées par SDS GEOS. Cela fait de SDS l'un des plus grands fournisseurs de logiciels standard pour le secteur financier international en Europe.

Pour plus d'informations sur SDS GEOS et sur le portefeuille de pointe de SDS, consultez www.sds.at.

Contact :

Herbert Reinisch

Responsable marketing Europe

herbert.reinisch@sds.at

+43 (676) 882-415-188

