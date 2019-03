SEMAFO génère des flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles de 110 millions $ en 2018





2019 prévoit une production record, des flux de trésorerie et des activités de développement

MONTRÉAL, le 5 mars 2019 /CNW Telbec/ - SEMAFO inc. (TSX: SMF) (OMX: SMF) a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers et opérationnels pour le quatrième trimestre et l'exercice terminés le 31 décembre 2018. Tous les montants sont en dollars américains à moins d'indication contraire.

SURVOL DE L'ANNÉE 2018

Construction de Boungou en respect des échéanciers et des budgets

Première estimation de ressources minérales présumées pour la zone Bantou de 361 000 onces d'or à 5,35 g/t Au

Les ressources minérales à Nabanga augmentent de 42 % pour s'établir à 840 000 oz à 7,7 g/t Au

Une étude économique préliminaire est prévue en T3 2019

PRÉVISIONS ET MISE À JOUR DE L'ANNÉE 2019

Combinaison des propriétés Bantou-Savary en cours pour produire un ensemble de terrains à l'échelle d'un district de 1 250 km² dans la prolifique ceinture de roches vertes de Houndé

Une production de 390 000 à 430 000 onces à un coût de maintien tout inclus (CMTI) situé entre 685 $ - 735 $ l'once devrait être la meilleure de l'histoire de SEMAFO

Benoît Desormeaux, président et chef de la direction de SEMAFO, a déclaré : "Félicitations à toute l'équipe de SEMAFO pour son travail assidu en 2018. Tous les domaines, dont l'exploration, le développement, la construction et les opérations, ont fait de 2018 une année solide et jeté les bases d'un succès pour 2019. SEMAFO devrait atteindre de nombreux jalons en 2019, dont une production record de 390 000 à 430 000 onces d'or pour un CMTI situé entre 685 $ et 735 $ l'once. La combinaison de Bantou-Savary est en cours et conduira à un district de 1 250 km² sur la prolifique ceinture de roches vertes de Houndé, dans un pays que nous connaissons bien. Les objectifs stratégiques pour 2019 sont notamment d'augmenter et d'améliorer la durée de vie des mines à Boungou et Mana et de faire progresser nos deux projets en développement, Bantou-Savary et Nabanga".





___________________________________ 1 Le coût de maintien tout inclus, le résultat opérationnel ajusté, le résultat net ajusté attribuable aux actionnaires de la Société, le résultat de base ajusté par action et les flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles par action sont des mesures financières non conformes aux IFRS pour lesquelles il n'existe pas de définition normalisée en vertu des IFRS. Se reporter à la section « Mesures financières non conformes aux IFRS » à la fin du présent communiqué. 2 Les flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles excluent les variations des éléments hors trésorerie du fonds de roulement et sont une mesure financière non conforme aux IFRS.

FAITS SAILLANTS FINANCIERS ET OPÉRATIONNELS ANNUELS DE 2018

Les faits saillants suivants excluent la production précommerciale de 12 000 onces à la mine Boungou :

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles 2 de 110,2 millions $ ou 0,34 $ par action 1 comparativement à 107,0 millions $ ou 0,33 $ par action 1 à la même période en 2017

de 110,2 millions $ ou 0,34 $ par action comparativement à 107,0 millions $ ou 0,33 $ par action à la même période en 2017 Production d'or annuelle consolidée de 244 600 onces, comparativement à 206 400 onces à la même période en 2017, dans les niveaux prévus pour 2018, qui avaient été fixés entre 235 000 et 265 000 onces

Ventes d'or de 296,7 millions $ comparativement à 259,0 millions $ à la même période en 2017

Coût de maintien tout inclus1 de 951 $ par once vendue, comparativement à 942 $ à la même période en 2017.

FAITS SAILLANTS FINANCIERS ET OPÉRATIONNELS DU QUATRIÈME TRIMESTRE DE 2018

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles 2 de 54,9 millions $ ou 0,17 $ par action 1

comparativement à 25,4 millions $ ou 0,08 $ par action 1 à la même période en 2017

de 54,9 millions $ ou 0,17 $ par action comparativement à 25,4 millions $ ou 0,08 $ par action à la même période en 2017 Production d'or consolidée de 95 200 onces, comparativement à 49 500 onces à la même période en 2017

reflétant le premier trimestre complet de production à Boungou

reflétant le premier trimestre complet de production à Boungou Ventes d'or de 114,7 millions $ comparativement à 63,0 millions $ à la même période en 2017

La production à Boungou a totalisé 53 100 onces d'or pour le trimestre, reflétant la teneur traitée moyenne de 6,34 g/t Au

traitée moyenne de 6,34 g/t Au Coût de maintien tout inclus1 de 782 $ par once vendue, comparativement à 982 $ à la même période en 2017

Exploration 2019

Le budget d'exploration initial pour 2019 a été fixé à 19 millions $, dont 9 millions $ seront dépensés à Boungou, 4 millions $ à Mana, 3 millions $ à Bantou, 2 millions $ à Nabanga et enfin, 1 million $ à Korhogo.

Boungou

À Boungou, l'objectif principal du programme d'exploration 2019 sera d'identifier de nouvelles ressources à distance de transport par camion de l'usine. À cet effet, le programme cette année comprendra 41 000 mètres de forage à circulation inverse (RC), 1 000 mètres de forage carotté et 100 000 mètres de forage à la mototarière. Les travaux de forage RC serviront en majorité à faire un suivi des récentes découvertes à Dangou et Tawori et à vérifier des anomalies d'or régionales dans les secteurs de Pambourou et du Corridor 045. Le programme de forage à la mototarière vise à fournir une couverture complète de la propriété et à identifier de futures cibles d'exploration.

Mana

Le programme d'exploration 2019 à Mana comprendra 18 600 mètres de forage à circulation inverse (RC) et 58 000 mètres de forage à la mototarière. Le programme de forage RC sera dédié à l'identification de gîtes satellites près des opérations existantes, en mettant l'accent sur le secteur Pompoï, situé à 3 kilomètres à l'est de la mine Yaramoko. Le programme à Pompoï ciblera en particulier les résultats antérieurs atteignant 7,40 g/t Au sur 2 mètres, coïncidant avec des anomalies définies à la mototarière en 2018, dans le but de localiser de la minéralisation à haute teneur encaissée dans un intrusif.





___________________________________ 1 Le coût de maintien tout inclus, le résultat opérationnel ajusté, le résultat net ajusté attribuable aux actionnaires de la Société, le résultat de base ajusté par action et les flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles par action sont des mesures financières non conformes aux IFRS pour lesquelles il n'existe pas de définition normalisée en vertu des IFRS. Se reporter à la section « Mesures financières non conformes aux IFRS » à la fin du présent communiqué. 2 Les flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles excluent les variations des éléments hors trésorerie du fonds de roulement et sont une mesure financière non conforme aux IFRS

Bantou et la consolidation de la partie sud de la ceinture de roches vertes de Houndé

En février 2019, SEMAFO et Savary Gold Corp. ont signé une lettre d'intention non exécutoire envisageant l'acquisition par SEMAFO de la totalité des actions ordinaires en circulation de Savary qui ne sont pas encore détenues par SEMAFO. Le projet Karankasso de Savary est contigu à la zone Bantou. Les deux projets sont situés à environ 170 kilomètres au sud de Mana. Compte tenu de la possibilité de voir les propriétés Savary et Bantou éventuellement combinées, le budget d'exploration de 3 millions $ prévu à Bantou sera augmenté lorsque la transaction proposée se déroulera en avril 2019.

Nabanga

Le programme 2019 à Nabanga aura pour but de vérifier l'extension nord, de poursuivre l'exploration des extensions en profondeur dans l'axe de plongée confirmées par les récents travaux de forage, et de vérifier les anomalies géochimiques définies à la mototarière à proximité du gîte pour des zones minéralisées satellites. Nous continuons à travailler pour accroitre la ressource et nous compléterons le EEP au troisième trimestre de 2019.

Boungou, Burkina Faso Opérations minières





2018 Données d'exploitation





Extraction minière

Stérile extrait (tonnes) 4 035 200 Minerai extrait (tonnes) 568 300 Ratio de découverture opérationnel 7,1 Activités de découverture capitalisées

Matériel stérile - Boungou (tonnes) 4 143 200



Ratio de découverture global 14,4



Traitement du minerai

Tonnes traitées (tonnes) 368 100 Teneur traitée (g/t) 5,75 Récupération (%) 94 Onces d'or produites1 63 600 Onces d'or vendues2 54 300



Statistiques (en dollars)

Prix de vente moyen réalisé (par once) 1 233 Coût comptant d'exploitation (par tonne traitée)2 56 Coût comptant d'exploitation, incluant les frais de découverture (par tonne traitée)2 79 Coût comptant total (par once vendue)2 403 Coût de maintien tout inclus (par once vendue)2 596 Dotation aux amortissements (par once vendue)3 400

___________________________________ 1 Le nombre d'onces d'or produites exclut la production précommerciale de 12 000 onces. 2 Le coût comptant d'exploitation, le coût comptant total et le coût de maintien tout inclus sont des mesures financières non conformes aux IFRS pour lesquelles il n'existe pas de définition normalisée en vertu des IFRS. Se reporter à la section « Mesures financières non conformes aux IFRS » à la fin du présent communiqué. 3 La dotation aux amortissements par once vendue est une mesure non conforme aux IFRS pour laquelle il n'existe pas de définition normalisée en vertu des IFRS et qui correspond à la charge d'amortissement par once vendue.

Boungou, Burkina Faso

Opérations minières

La construction de la mine Boungou a été complétée en respect de l'échéancier et des budgets. Durant la période de production précommerciale de juin jusqu'à la fin août, la mine Boungou a produit 12 000 onces d'or. La période de quatre mois de production commerciale en 2018 a produit 63 600 onces d'or. La teneur moyenne durant les quatre mois était de 5,75 g/t Au, augmentant au quatrième trimestre puisque le plan d'exploitation minière prévoyait l'accès à des zones à plus haute teneur. Au cours des quatre derniers mois de 2018, les paramètres économiques de la montée en puissance de la production étaient toujours en avance sur l'échéancier avec quelques optimisations d'ordre mineur à mettre en place en 2019. L'écart entre le nombre d'onces d'or vendues et le nombre d'onces d'or produites durant l'exercice est attribuable au calendrier des livraisons et à l'accumulation d'or en voie de production. Au 31 décembre 2018, les stocks de minerai contenaient plus de 500 000 tonnes de minerai à une teneur moyenne de 2,0 g/t Au.

Mana, Burkina Faso Opérations minières













2018

2017

Variation Données d'exploitation





















Extraction minière









Stérile extrait (tonnes) 17 802 100

16 913 100

5 % Minerai extrait (tonnes) 2 109 700

2 268 100

(7) % Ratio de découverture opérationnel 8,4

7,5

12 % Activités de découverture capitalisées











Matériel stérile - Siou (tonnes) 4 200 500

12 607 300

(67) % Matériel stérile - Wona (tonnes) 11 643 400

9 189 900

27 %

15 843 900

21 797 200

(27) % Ratio de découverture global 15,9

17,1

(7) %













Traitement du minerai











Minerai traité (tonnes) 2 356 400

2 136 100

10 % Matériel à basse teneur (tonnes) 217 500

603 800

(64) % Tonnes traitées (tonnes) 2 573 900

2 739 900

(6) % Teneur traitée (g/t) 2,36

2,46

(4) % Récupération (%) 93

95

(2) % Onces d'or produites 181 000

206 400

(12) % Onces d'or vendues 181 100

205 300

(12) %













Statistiques (en dollars)











Prix de vente moyen réalisé (par once) 1 268

1 261

1 % Coût comptant d'exploitation (par tonne traitée)¹ 51

46

11 % Coût comptant d'exploitation incluant les frais de découverture (par tonne traitée)1 68

62

10 % Coût comptant total (par once vendue)¹ 786

655

20 % Coût de maintien tout inclus (par once vendue)¹ 1 056

942

12 % Dotation aux amortissements (par once vendue)² 451

460

(2) %

Mana, Burkina Faso

Opérations minières

Comme prévu, en 2018, le nombre de tonnes traitées a diminué de 6 % en raison de la dureté du minerai. En 2018, les ventes d'or se sont établies à 229 713 000 $ comparativement à 258 993 000 $ en 2017. La diminution reflète principalement la diminution du nombre d'onces d'or produites et vendues, conformément au plan d'exploitation minière, en partie compensée par une hausse du prix de vente moyen réalisé. L'écart entre le nombre d'onces d'or vendues et le nombre d'onces d'or produites en 2018 est attribuable au calendrier des livraisons. La diminution de la dotation aux amortissements des immobilisations corporelles reflète principalement le ratio de découverture capitalisé plus faible à Wona en 2018 comparativement au ratio de découverture capitalisé plus élevé à Siou en profondeur en 2017.

Comme prévu, en 2018, le coût de maintien tout inclus1 s'est établi à 1 056 $ par once vendue, comparativement à 942 $ par once vendue en 2017. Ce résultat reflète l'augmentation des dépenses pour assurer la sécurité du site minier et la diminution de la teneur traitée.





___________________________________ 1 Le coût comptant d'exploitation, le coût comptant total et le coût de maintien tout inclus sont des mesures financières non conformes aux IFRS pour lesquelles il n'existe pas de définition normalisée en vertu des IFRS. Se reporter à la section « Mesures financières non conformes aux IFRS » à la fin du présent communiqué. 2 La dotation aux amortissements par once vendue est une mesure non conforme aux IFRS pour laquelle il n'existe pas de définition normalisée en vertu des IFRS et qui correspond à la charge d'amortissement par once vendue.

Développement souterrain à Siou

Durant le quatrième trimestre de 2018, le développement souterrain a continué de progresser, en gardant le cap sur notre objectif d'atteindre l'étape de la production au premier trimestre de 2020. Précisément, les progrès suivants ont été réalisés :

Le développement se poursuit en respect des budgets, avec 10,7 millions $ des 51,7 millions $ prévus au budget ayant été engagés

1 050 mètres du développement souterrain étaient complétés à la fin de l'année

Construction des infrastructures permanentes en surface pour l'entrepreneur

Réception de l'avis favorable du Ministère de l'Environnement à propos de l'étude d'évaluation des impacts environnementaux et sociaux (EIES) - les audiences finales avec la Commission des Mines devraient avoir lieu prochainement

Réserves et ressources 2018 - en date du 31 décembre 2018

Au 31 décembre 2018, les réserves minérales prouvées et probables totales s'établissaient à 2 909 000 onces d'or. Les ressources minérales mesurées et indiquées totalisaient 3 031 300 onces. Les ressources minérales présumées ont augmenté de 48 % comparativement à la fin de l'année 2017, pour s'établir à 2 141 100 onces.

Les variations des réserves sont présentées après déduction de l'épuisement attribuable à la production de 2018. Toutes les ressources minérales sont présentées en excluant les réserves minérales. Les hypothèses pour le prix de l'or utilisées pour estimer les réserves et les ressources minérales à Mana et à Tapoa (projet Boungou) étaient de 1 200 $ et 1 400 $ par once, respectivement.

Tapoa (projet Boungou)

Les réserves prouvées et probables sur le projet Boungou totalisent 10 939 000 tonnes à une teneur moyenne de 3,94 g/t Au pour 1 387 000 onces d'or, comparativement à 11 195 000 tonnes à 4,11 g/t Au pour 1 479 000 onces. La légère diminution reflète l'épuisement attribuable à la production, SEMAFO ayant produit un total de 75 600 onces en 2018, incluant la préproduction commerciale.

Mana

À la fin de l'année 2018, les réserves minérales à Mana totalisaient 15 987 000 tonnes à une teneur moyenne de 2,96 g/t Au pour 1 522 000 onces, comparativement à 18 231 000 millions de tonnes à une teneur moyenne de 2,92 g/t Au pour 1 710 300 onces.

Les ressources minérales à Mana sont demeurées stables à 43 467 000 millions de tonnes à une teneur moyenne de 1,93 g/t Au pour 2 695 300 onces.

Kongolokoro (zone Bantou)

À la fin de l'année 2018, la zone Bantou a fait l'objet d'une première estimation de ressources minérales présumées de 2 100 000 tonnes à 5,35 g/t Au pour 361 000 onces d'or. La zone Bantou, laquelle est située environ 170 kilomètres au sud de la mine Mana au Burkina Faso, demeure ouverte latéralement ainsi qu'en profondeur.

Les ressources minérales sur le groupe de permis Kongolokoro (Bantou) ont été estimées selon un prix de l'or à 1 500 $ l'once.

Yactibo (gîte Nabanga)

Un programme de forage intercalaire et une interprétation révisée de la zone minéralisée à Nabanga ont permis d'ajouter 250 000 onces en ressources minérales présumées.

La mise à jour de l'estimation des ressources minérales présumées pour Nabanga s'établit à 3 402 000 tonnes à une teneur de 7,69 g/t Au pour 841 000 onces d'or contenues. La mise à jour de l'estimation des ressources est basée sur 395 sondages (combinaison de forage RC et carotté) totalisant 57 488 mètres et incluant 67 trous de forage carotté réalisés depuis la dernière estimation de ressources préparée par Snowden en août 2012, ainsi qu'une interprétation révisée de la minéralisation suggérant que les zones de minéralisation à plus haute teneur en or plongent plus doucement.

L'estimation des ressources minérales est présentée au-dessus d'un seuil de coupure de 3,0 g/t Au, en supposant que la majorité des ressources seraient extraites par des méthodes souterraines d'abattage sélectif. Pour de plus amples détails, se reporter au communiqué publié le 20 février 2019.

Le rapport de gestion de SEMAFO, ses états financiers consolidés ainsi que d'autres renseignements financiers pertinents sont disponibles sur le site web de la Société dans la section « Investisseurs » à l'adresse www.semafo.com. Ces rapports et d'autres documents produits par la Société sont aussi disponibles à l'adresse www.sedar.com.

Conférence téléphonique du quatrième trimestre et de l'exercice 2018

Une conférence téléphonique aura lieu demain, le mercredi 6 mars 2019, à 10 h 00 HNE pour discuter du présent communiqué de presse. Les parties intéressées sont invitées à composer les numéros suivants afin de prendre part à la conférence :

Tél. local & outremer : +1 (647) 788 4922

Tél. Amérique du Nord : 1 (877) 223 4471

Webdiffusion : www.semafo.com/English/investor-relations/news-and-events/events/default.aspx

Retransmission : 1 (800) 585 8367 ou +1 (416) 621 4642

Code d'accès à la retransmission : 6388407

Expiration de la retransmission : 6 avril 2019

Assemblée générale annuelle des actionnaires

L'assemblée générale annuelle des actionnaires de SEMAFO aura lieu le jeudi 9 mai 2019 à 10 h 00 (HAE), au Club Saint-James, salon Midway, 1145 avenue Union, Montréal, Québec. Les participants auront l'occasion de poser des questions et de rencontrer les membres de l'équipe de direction et du conseil d'administration.

À propos de SEMAFO

SEMAFO est un producteur d'or canadien de calibre intermédiaire qui cumule plus de vingt ans d'expérience en construction et en exploitation de mines en Afrique occidentale. La Société exploite deux mines, les mines Boungou et Mana au Burkina Faso. SEMAFO s'est engagée à créer de la valeur par l'exploitation minière responsable de ses actifs de qualité et en tirant profit de son pipeline de projets en développement.

MISE EN GARDE CONCERNANT LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et des hypothèses, et par conséquent les résultats réels et les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux exprimés ou sous-entendus dans lesdits énoncés. Vous êtes donc prié(e) de ne pas vous fier indûment aux énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs comprennent des mots ou expressions tels que « prévoit », « développement », « jeté les bases », « prévisions », « en cours », « devrait », « devrait atteindre », « jalons », « en cours », « objectifs », « améliorer », « augmenter », « progresser », « initial », « conduira », « cibles », « identification », « ciblera », « envisageant », « s'est engagé », « créer », « en tirant profit » et d'autres expressions semblables. Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats ou les événements futurs diffèrent sensiblement des attentes actuelles explicitement ou implicitement exprimées dans ces énoncés prospectifs comprennent la capacité d'atteindre nos objectifs de production, de flux de trésorerie et des activités de développement, la capacité de produire de 390 000 à 430 000 onces à un CMTI de situé entre 685 $ -735 $ l'once, la capacité de conclure la transaction envisagée avec Savary Gold Corp, la capacité d'augmenter et d'améliorer la durée de vie des mines Boungou et Mana et de faire progresser nos deux projets Bantou-Savary et Nabanga, la capacité de rencontrer les divers objectifs de notre programme d'exploration 2019, la capacité d'atteindre l'étape de production au premier trimestre de 2020,a capacité de réaliser notre priorité stratégique, les fluctuations du prix de l'or, des devises et des coûts d'exploitation, les risques liés à l'industrie minière, l'incertitude liée aux estimations de réserves et de ressources minérales, les délais, la stabilité politique et sociale en Afrique (incluant notre capacité à conserver ou renouveler nos licences et permis), et les autres risques décrits dans les documents de SEMAFO déposés auprès des autorités canadiennes de règlementation en valeurs mobilières. Pour obtenir des renseignements additionnels au sujet de ces risques et d'autres risques potentiels, les lecteurs sont invités à consulter le rapport de gestion annuel 2018 de SEMAFO, ainsi que les autres documents déposés auprès des autorités canadiennes de règlementation en valeurs mobilières, disponibles à l'adresse www.sedar.com. Ces documents sont également disponibles sur notre site web à l'adresse www.semafo.com. SEMAFO décline toute obligation de mettre à jour ou de réviser ces énoncés prospectifs, sauf exigences légales.

Faits saillants financiers et opérationnels













2018

2017

2016 Onces d'or produites¹ 244 600

206 400

240 200 Onces d'or vendues2 235 400

205 300

240 600











(en milliers de dollars, à l'exception des montants par once et par action)









Produits - Ventes d'or 296 679

258 993

300 483 Résultat opérationnel 10 321

11 494

60 086











Résultat net attribuable aux actionnaires de la Société (8 192)

20 036

34 219 Résultat de base par action (0,03)

0,06

0,11 Résultat dilué par action (0,03)

0,06

0,11











Résultat opérationnel ajusté3 8 494

10 659

70 989 Résultat net ajusté attribuable aux actionnaires de la Société3 (4 462)

864

48 109 Par action3 (0,01)

--

0,15











Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles4 110 203

107 023

142 222 Par action3 0,34

0,33

0,45











Prix de vente moyen réalisé (par once) 1 260

1 261

1 249 Coût comptant total (par once vendue)3 698

655

548 Coût de maintien tout inclus (par once vendue)3 951

942

720











Total de l'actif 1 034 275

1 028 363

895 276 Passifs non courants 142 904

180 595

102 091

___________________________________ 1 Le nombre d'onces d'or produites exclut la production précommerciale de 12 000 onces à la mine Boungou en 2018. 2 Les ventes d'or excluent les ventes résultant d'activités de préproduction, lesquelles ont été comptabilisées en réduction des coûts de construction capitalisés pour un montant de 14 994 000 $. 3 Le résultat opérationnel ajusté, le résultat net ajusté attribuable aux actionnaires de la Société, le résultat de base ajusté par action, les flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles par action, le coût comptant total et le coût de maintien tout inclus sont des mesures financières non conformes aux IFRS pour lesquelles il n'existe pas de définition normalisée en vertu des IFRS. Se reporter à la section « Mesures financières non conformes aux IFRS » à la fin du présent communiqué. 4 Les flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles excluent les variations des éléments hors trésorerie du fonds de roulement et sont une mesure financière non conforme aux IFRS.

Faits saillants financiers et opérationnels du quatrième trimestre









Trimestres terminés





les 31 décembre





2018

2017

Variation Onces d'or produites 95 200

49 500

92 % Onces d'or vendues 92 900

49 200

89 %













(en milliers de dollars, à l'exception des montants par once et par action)











Produits - Ventes d'or 114 692

62 960

82 % Résultat opérationnel 21 431

2 215

868 %













Résultat net attribuable aux actionnaires de la Société 6 486

1 649

293 % Résultat de base par action 0,02

0,01

100 % Résultat dilué par action3 0,02

0,01

100 %











Résultat opérationnel ajusté1 20 957

2 405

771 % Résultat net ajusté attribuable aux actionnaires de la Société1 7 754

(315)

--

Par action1 0,02

--

--













Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles2 54 932

25 409

116 % Par action1 0,17

0,08

113 %













Prix de vente moyen réalisé (par once) 1 234

1 278

(3) % Coût comptant total (par once vendue)¹ 559

667

(16) % Coût de maintien tout inclus (par once vendue)¹ 782

982

(20) %

___________________________________ 1 Le résultat opérationnel ajusté, le résultat net ajusté attribuable aux actionnaires de la Société, le résultat de base ajusté par action, les flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles par action, le coût comptant total et le coût de maintien tout inclus sont des mesures financières non conformes aux IFRS pour lesquelles il n'existe pas de définition normalisée en vertu des IFRS. Se reporter à la section « Mesures financières non conformes aux IFRS » à la fin du présent communiqué de presse. 2 Les flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles excluent les variations des éléments hors trésorerie du fonds de roulement et sont une mesure financière non conforme aux IFRS.

Mesures non conformes aux IFRS

Certains des indicateurs que nous utilisons pour analyser et évaluer nos résultats représentent des mesures financières non conformes aux IFRS. Nous présentons ces mesures non conformes aux IFRS, car certains investisseurs les utilisent pour évaluer notre performance financière. Celles-ci n'ayant pas de sens normalisé prescrit par les IFRS, elles pourraient ne pas être comparables à des mesures semblables que présentent d'autres sociétés. Par conséquent, elles visent à fournir des renseignements supplémentaires et ne doivent pas être considérées isolément ni être interprétées comme pouvant remplacer des mesures de rendement conformes aux IFRS. Les définitions des mesures non conformes aux IFRS qui n'ont pas été définies ailleurs dans le présent document, ainsi qu'un rapprochement de ces mesures et de celles établies conformément aux IFRS, sont fournis ci-dessous.

Coût comptant d'exploitation

Le tableau ci-dessous présente un rapprochement entre le coût comptant d'exploitation calculé conformément aux normes de l'Institut de l'or et les charges d'exploitation :

















2018

2017 Par tonne traitée Boungou

Mana

Mana Tonnes de minerai traitées 368 100

2 573 900

2 739 900











(en milliers de dollars, à l'exception des montants par tonne)









Charges d'exploitation minière (relatives aux onces vendues) 21 902

142 307

134 385 Redevances gouvernementales, taxes de développement et frais de vente (3 537)

(10 592)

(11 364) Incidence des ajustements des stocks (lingots d'or et or en voie de production) 2 323

36

3 184











Charges d'exploitation (relatives aux tonnes traitées) 20 688

131 751

126 205











Coût comptant d'exploitation (par tonne traitée) 56

51

46

Coût comptant d'exploitation, incluant les frais de découverture

















2018

2017

Boungou

Mana

Mana Par tonne traitée









Tonnes de minerai traitées 368 100

2 573 900

2 739 900











(en milliers de dollars, à l'exception des montants par tonne)









Frais de découverture... 8 497

42 608

44 615 Frais de découverture (par tonne traitée). 23

17

16 Coût comptant d'exploitation (par tonne traitée). 56

51

46











Coût comptant d'exploitation, incluant les frais de découverture (par tonne traitée) 79

68

62

Coût comptant total

























2018

2017 Par once vendue Boungou

Mana

Total

Mana Onces d'or vendues 54 300

181 100

235 400

205 300















(en milliers de dollars, à l'exception des montants par once)













Charges d'exploitation minière 21 902

142 307

164 209

134 385















Coût comptant total (par once vendue) 403

786

698

655

Coût de maintien tout inclus

Le coût de maintien tout inclus représente le coût comptant total auquel s'ajoutent les dépenses en immobilisations de maintien et les frais de découverture par once.











2018

2017 Par once vendue Boungou

Mana

Total

Mana Onces d'or vendues 54 300

181 100

235 400

205 300















(en milliers de dollars, à l'exception des montants par once)













Dépenses en immobilisations de maintien 10 465

48 974

59 439

58 907















Dépenses en immobilisations de maintien (par once vendue) 193

270

253

287















Coût comptant total (par once vendue) 403

786

698

655















Coût de maintien tout inclus (par once vendue) 596

1 056

951

942

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles par action









2018

2017 (en milliers de dollars, à l'exception des montants par action)





Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles1 110 203

107 023 Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation - de base 325 478

324 894







Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles par action 0,34

0,33

Mesures comptables ajustées









2018

2017 (en milliers de dollars, à l'exception des montants par action)





Résultat net attribuable aux actionnaires de la Société selon les IFRS (8 192)

20 036







Perte (gain) de change 1 613

(9 528) Incidence fiscale de la conversion des devises de la base fiscale 3 944

(8 809) Recouvrement au titre de la rémunération fondée sur des actions lié à la variation de la juste valeur du prix de l'action (1 827)

(835)







Résultat net ajusté attribuable aux actionnaires de la Société (4 462)

864







Nombre moyen pondéré d'actions en circulation 325 478

324 894







Résultat de base ajusté par action (0,01)

--









2018

2017 (en milliers) $

$ Résultat opérationnel selon les IFRS 10 321

11 494 Recouvrement au titre de la rémunération fondée sur des actions lié à la variation de la juste valeur du prix de l'action (1 827)

(835)







Résultat opérationnel ajusté 8 494

10 659

___________________________________ 1 Les flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles excluent les variations des éléments hors trésorerie du fonds de roulement et sont une mesure financière non conforme aux IFRS.

États consolidés de la situation financière

(en milliers de dollars américains)









Au

Au

31 décembre

31 décembre

2018

2017

$

$







Actif













Actifs courants





Trésorerie et équivalents de trésorerie 96 519

198 950 Clients et autres débiteurs 29 434

22 649 Impôt sur le résultat à recevoir 6 390

3 186 Stocks 83 211

66 409 Autres actifs courants 5 378

4 094

220 932

295 288 Actifs non courants





Avance à recevoir 2 117

2 867 Liquidités soumises à des restrictions 25 340

23 237 Immobilisations corporelles 782 060

703 341 Immobilisation incorporelle 1 204

1 374 Autres actifs financiers non courants 2 622

2 256

813 343

733 075 Total de l'actif 1 034 275

1 028 363







Passif













Passifs courants





Fournisseurs et charges à payer 63 905

72 720 Tranche courante de la dette à long terme 60 181

310 Tranche courante des contrats de location-financement 7 820

4 703 Tranche courante des passifs liés aux régimes d'unités d'actions 3 311

6 404 Provisions 3 051

3 069

138 268

87 206 Passifs non courants





Dette à long terme 57 388

115 247 Contrats de location-financement 20 144

19 008 Passifs liés aux régimes d'unités d'actions 2 263

3 138 Provisions 23 561

12 258 Passifs d'impôt différé 39 548

30 944

142 904

180 595 Total du passif 281 172

267 801







Capitaux propres













Attribuables aux actionnaires de la Société





Capital social 623 604

622 294 Surplus d'apport 6 771

7 220 Cumul des autres éléments du résultat global (18 909)

2 256 Résultats non distribués 109 216

97 710

720 682

729 480 Participations ne donnant pas le contrôle 32 421

31 082







Total des capitaux propres 753 103

760 562 Total du passif et des capitaux propres 1 034 275

1 028 363

États consolidés du résultat

Pour les exercices terminés les 31 décembre 2018 et 2017

(en milliers de dollars américains, sauf les montants par action)









2018

2017

$

$







Produits - Ventes d'or 296 679

258 993







Charges d'exploitation





Charges d'exploitation minière 164 209

134 385 Dotation aux amortissements des immobilisations corporelles 103 758

94 722 Charges administratives 15 826

14 069 Dépenses relatives à la responsabilité sociale corporative 1 262

1 097 Rémunération fondée sur des actions 1 303

3 226







Résultat opérationnel 10 321

11 494







Autres charges (produits)





Produits financiers (2 283)

(3 294) Charges financières 5 722

1 309 Perte (gain) de change 1 613

(9 528)







Résultat avant l'impôt sur le résultat 5 269

23 007







Charge (recouvrement) d'impôt sur le résultat





Exigible 2 136

4 181 Différé 9 986

(4 737)

12 122

(556)







Résultat net de l'exercice (6 853)

23 563







Attribuable aux :





Actionnaires de la Société (8 192)

20 036 Participations ne donnant pas le contrôle 1 339

3 527

(6 853)

23 563







Résultat par action





De base (0,03)

0,06 Dilué (0,03)

0,06

Tableaux consolidés des flux de trésorerie

Pour les exercices terminés les 31 décembre 2018 et 2017

(en milliers de dollars américains)









2018

2017

$

$







Flux de trésorerie liés aux :













Activités opérationnelles





Résultat net de l'exercice (6 853)

23 563 Ajustements :





Dotation aux amortissements des immobilisations corporelles 103 758

94 722 Rémunération fondée sur des actions 1 303

3 226 Perte (gain) de change latente 1 608

(9 480) Charge (recouvrement) d'impôt sur le résultat différé 9 986

(4 737) Autres 401

(271)

110 203

107 023 Variations des éléments hors trésorerie du fonds de roulement (2 279)

(30 115) Flux nets de trésorerie liés aux activités opérationnelles 107 924

76 908







Activités de financement





Prélèvement sur la dette à long terme --

60 000 Remboursement sur le financement d'équipement (310)

(310) Versements sur les contrats de location-financement (5 485)

(5 128) Produit de l'émission de titres du capital social, déduction faite des frais d'émission 861

255







Flux nets de trésorerie liés aux activités de financement (4 934)

54 817







Activités d'investissement





Acquisitions nettes de placements en instruments de capitaux propres (1 740)

-- Acquisition d'immobilisations corporelles (198 740)

(201 346) Augmentation des liquidités soumises à des restrictions (2 491)

(16 808)







Flux nets de trésorerie liés aux activités d'investissement (202 971)

(218 154)







Incidence des variations des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie (2 450)

11 607 Variation de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice (102 431)

(74 822) Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice 198 950

273 772 Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice 96 519

198 950 Intérêts payés 9 850

6 576 Intérêts reçus 2 464

3 360 Impôt sur le résultat payé 5 127

12 109

