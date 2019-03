NTT Security Corporation fait l'acquisition de WhiteHat Security





NTT Security Corporation (Tokyo) signe un accord pour l'acquisition de la société privée WhiteHat Security, fournisseur leader en sécurité des applications, oeuvrant pour la sécurité des applications de gestion d'entreprise. À l'issue de l'acquisition, WhiteHat Security opèrera en tant que filiale indépendante, propriété exclusive de NTT Security Corporation.

Avec cette acquisition, NTT Security proposera les solutions de sécurité de bout en bout les plus complètes au monde. Ensemble, les deux entreprises répondront aux besoins de sécurité des entreprises, de l'infrastructure informatique aux applications métiers critiques, couvrant ainsi l'ensemble du cycle de transformation numérique.

Cette nouvelle acquisition élargit le portefeuille de NTT Security, permettant à ses clients et partenaires de tirer profit de la plateforme cloud de sécurité des applications de WhiteHat Security. Les clients et partenaires de WhiteHat auront accès aux services de conseil et d'assistance de NTT Security, ainsi qu'à leur plateforme de services managés nouvelle génération.

« Pour NTT Security, l'objectif est d'offrir des solutions de cybersécurité complètes et innovantes qui répondent aux besoins plus larges de la transformation numérique. WhiteHat est un acteur reconnu mondialement comme leader et pionnier dans le secteur des services de sécurité des applications dans le cloud et du DevSecOps », déclare Katsumi Nakata, PDG de NTT Security. « En intégrant WhiteHat Security à notre portefeuille, nous sommes bien placés pour mettre en oeuvre notre vision qui repose sur la sécurisation d'une société intelligente et connectée grâce à des solutions de sécurité complètes destinées aux entreprises en pleine transformation numérique. »

« WhiteHat a toujours été au centre de la sécurité applicative, offrant des solutions globales à ses clients et partenaires, et nous continuerons d'investir dans nos collaborateurs et nos technologies pour maintenir ce leadership, » déclare Craig Hinkley, PDG de WhiteHat Security. « La synergie entre nos deux entreprises spécialistes de la sécurité permettra à nos partenaires, clients et prospects de bénéficier de nos solutions de cybersécurité combinées. »

NTT Security et WhiteHat Security, grâce à la complémentarité de leurs solutions et services, continueront d'investir dans les technologies émergentes pour assurer la sécurité des activités de leurs clients. Cette acquisition renforce la capacité de NTT Security à offrir une sécurité applicative hautement performante et efficace à l'échelle mondiale.

À propos de WhiteHat Security

Fort de 17 ans d'expérience, WhiteHat Security a affiné son expertise dans le domaine de la sécurité des applications afin d'offrir aux développeurs les outils et les services dont ils ont besoin pour écrire et livrer les logiciels les plus sécurisés au rythme des exigences d'entreprise. La plateforme primée de sécurité des applications de WhiteHat Security, qui figure au Magic Quadrant de Gartner dans la catégorie « Application Security Testing » depuis cinq ans, renforce le DevSecOps en évaluant en continu les risques qui pèsent sur les actifs logiciels des entreprises, les aidant à intégrer la sécurité tout au long du cycle de vie des logiciels (SLC). L'entreprise, située à San Jose en Californie, a également des bureaux régionaux aux États-Unis et en Europe. Pour plus d'informations sur WhiteHat Security, rendez-vous sur www.whitehatsec.com.

À propos de NTT Security

NTT Security est la branche et centre d'excellence sécurité du groupe NTT. Nous mettons notre expertise au service des entités du groupe NTT en délivrant des solutions métiers résilientes pour accompagner leurs clients dans leur transformation numérique. Forte de ses 10 centres opérationnels de sécurité (SOC), ses 7 centres de R&D et plus de 1 500 experts en sécurité, NTT Security intervient chaque année sur des centaines de milliers d'incidents à travers six continents.

Pour optimiser l'utilisation de nos ressources locales et libérer le potentiel de nos capacités mondiales, nous offrons un ensemble adapté de services de sécurité managés (MSS) mais également de conseil stratégique ou technologique aux entreprises. NTT Security fait partie intégrante du groupe NTT (Nippon Telegraph and Telephone Corporation), l'une des plus grandes entreprises de TIC au monde. Visitez www.nttsecurity.com/fr-fr pour en savoir plus sur NTT Security ou www.ntt.co.jp/index_e.html pour le groupe NTT.

Communiqué envoyé le 5 mars 2019 à 17:20 et diffusé par :