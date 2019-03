L'installation de Calcasieu Pass de Venture Global obtient l'autorisation du DOE d'exporter son GNL vers des pays n'ayant pas signé de traité de libre-échange avec les États-Unis





ARLINGTON, Virginie, 5 mars 2019 /CNW/ - Venture Global LNG, Inc. annonce que le Department of Energy, Office of Fossil Energy (DOE -- ministère de l'Énergie, service de l'Énergie fossile) a délivré une autorisation à l'intention de Venture Global Calcasieu Pass LNG pour lui permettre d'exporter du gaz naturel liquéfié produit localement depuis ses installations d'exportation de la Paroisse de Cameron, en Louisiane, vers des pays n'ayant pas signé de traité de libre-échange (TLE) avec les États-Unis. En vertu des termes de l'ordonnance, Calcasieu Pass a l'autorisation d'exporter jusqu'à 17 560 millions de mètres cubes (Mm³) par année de gaz naturel (48,1 Mm³/jour) pendant une période de 25 ans, et ce, dès la première des dates suivantes : la date de la première exportation ou sept ans à compter de la date de l'obtention de l'autorisation demandée. Cette ordonnance suit l'autorisation préalable du DOE permettant d'exporter vers des pays ayant signé un TLE, ainsi que les récentes ordonnances d'autorisation nécessaires (Order Granting Authorizations) de la FERC (Federal Energy Regulatory Commission) des États-Unis en vertu des articles 3 et 7 de la Natural Gas Act, qui permettent d'établir, de construire et d'exploiter le projet.

Bob Pender et Mike Sabel, co-chefs de la direction, déclarent conjointement : « Nous sommes très heureux d'avoir désormais en main toutes les autorisations fédérales requises pour le projet de Calcasieu Pass, et nous remercions le DOE d'avoir rendu rapidement sa décision. Nous sommes ravis que nos clients qui s'approvisionneront à Calcasieu Pass, soit Shell, BP, Edison, Galp, Repsol et PGNiG, puissent maintenant livrer partout dans le monde notre énergie à faible coût produite aux États-Unis. Nous sommes fiers de faire profiter à notre pays et aux collectivités locales de la Louisiane des retombées découlant de la décision du DOE. Nous avons déposé notre programme d'implantation auprès de la FERC pour entreprendre sous peu les travaux sur le site. »

L'installation de 10 MTPA de Calcasieu Pass utilisera une solution complète fournie par Baker Hughes, une société GE (BHGE). Elle se servira aussi de trains modulaires de liquéfaction de taille moyenne fabriqués en usine. Venture Global a exécuté un contrat IAC intégré et clés en main avec Kiewit pour assurer la conception, l'ingénierie, la construction, la mise en service et la mise à l'essai de l'usine de Calcasieu Pass, ainsi que pour s'en porter garante.

La société est également en train de développer l'installation d'exportation de GNL de 20 MTPA de Plaquemines LNG et le pipeline connexe Gator Express qui se trouvent dans la Paroisse de Plaquemines, en Louisiane. Plaquemines LNG a conclu une entente obligatoire SPA de 20 ans avec PGNiG.

À propos de Venture Global LNG

Venture Global LNG est un fournisseur à long terme de GNL provenant de bassins rentables de gaz naturel de l'Amérique du Nord riches en ressources naturelles. Le système de liquéfaction de Venture Global LNG met à contribution un portefeuille de produits très efficaces et très fiables fourni par BHGE. Venture Global LNG développe à la fois l'installation exportatrice de 10 MTPA de Venture Global Calcasieu Pass (un site d'environ 400 hectares situé à l'intersection du chenal de navigation de Calcasieu et du golfe du Mexique) et celle de 20 MTPA de Venture Global Plaquemines LNG (un site d'environ 250 hectares situé dans la Paroisse de Plaquemines, en Louisiane, sur le fleuve Mississippi, à 50 kilomètres au sud de La Nouvelle-Orléans). Venture Global a mobilisé à ce jour 855 millions $ en capitaux pour soutenir le développement de ses projets. Vous trouverez davantage de renseignements à l'adresse www.venturegloballng.com.

