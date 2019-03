Hausse des tarifs d'électricité moins élevée que prévu : une décision bien accueillie par les PME!





MONTRÉAL, le 5 mars 2019 /CNW Telbec/ - La FCEI a bien accueilli la décision de la Régie de l'énergie d'octroyer à Hydro-Québec une hausse des tarifs de 0,9 % pour l'année à venir, plutôt que 1,2 % comme elle le réclamait. «?C'est une bonne nouvelle pour les PME. Il faut rappeler que dans plusieurs secteurs d'activités, les coûts d'énergie représentent une part importante des coûts d'opération des entreprises. De plus, en raison de l'interfinancement, les petites et moyennes entreprises paient entre environ 20 % à 30 % plus cher que ce qu'elles devraient payer selon les coûts de livraison d'électricité qui leur sont imputables. C'est pourquoi, chaque année, nous faisons entendre leur voix dans les causes tarifaires devant la Régie et nous sommes heureux que celle-ci semble avoir entendu nos arguments?», affirme Martine Hébert (M. Sc. écon.), vice-présidente principale et porte-parole nationale de la FCEI.

En plus de militer en faveur de la correction de l'interfinancement, la FCEI continue de demander un meilleur accès aux programmes d'efficacité énergétique pour les PME. Les représentations de la FCEI auprès de la Régie de l'énergie sont assurées par une équipe chevronnée d'experts composée principalement de Me André Turmel de chez Fasken Martineau et d'Antoine Gosselin, économiste.

À propos de la FCEI

La FCEI (Fédération canadienne de l'entreprise indépendante) est le plus grand regroupement de PME au pays, comptant 110?000 membres dans tous les secteurs d'activité et toutes les régions. Elle vise à augmenter les chances de succès des PME en défendant leurs intérêts auprès des gouvernements, en leur fournissant des ressources personnalisées et en leur offrant des économies exclusives. Visitez fcei.ca pour en savoir plus.

