Les noms des lauréats européens des prix Merchant Payments Ecosystem 2019 sont dévoilés





BERLIN, March 5, 2019 /PRNewswire/ -- Les lauréats des Merchant Payments Ecosystem Awards 2019 ont été annoncés mercredi (20 février) lors du prestigieux dîner de gala et cérémonie de remise des MPE Awards qui se sont déroulés à l'InterContinental Hotel Berlin, en présence de plus de 1 000 participants à la conférence MPE 2019.

Les Merchant Payments Ecosystem Awards (MPE Awards) célèbrent et distinguent les réalisations des entreprises appartenant à l'écosystème européen des paiements aux commerçants. Les MPE Awards ont entamé leur trajectoire en 2010 en tant que premiers prix européens à reconnaître le rôle fondamental des acquéreurs de cartes, des processeurs de paiement, des prestataires de services de paiement (PSP), des points de vente (PDV) et des fournisseurs de solutions de paiement et à distinguer les entreprises et les personnes qui ont contribué à faire évoluer le secteur.

L'édition 2019 a entièrement repensé les catégories afin de refléter les éléments qui comptent le plus pour l'acceptation des paiements sur le marché actuel. Il y a une toute nouvelle catégorie pour les COMMERÇANTS (MERCHANTS) qui entre dans les prix récompensant « la meilleure mise en oeuvre ou le meilleur processus de paiement chez le commerçant ». Les MPE Awards 2019 récompensent les meilleures entreprises de paiement dans 12 catégories, divisées en deux groupes qui appliquent un processus de vote / estimation différent.

« Nous adressons nos félicitations à tous les lauréats et nominés des prix MPE 2019 à l'occasion de la conférence MPE », a déclaré Natalia Ivanis, responsable du marketing et des partenariats avec les médias chez Empiria Group (www.empiriagroup.eu), l'organisateur des conférences MPE.

PRIX DE LA MISE EN OEUVRE OU DU PROCESSUS DE PAIEMENT CHEZ LE COMMERÇANT - Computop

PRIX DU PROCESSUS OU DE LA SOLUTION D'INTÉGRATION - Technologi

PRIX DU PRESTATAIRE DE SERVICES DE PAIEMENT - Yandex.Money

PRIX DE LA SOLUTION D'IDENTIFICATION, DE SÉCURITÉ ET ANTI-FRAUDE - Forter

PRIX DE L'INNOVATION PDV OU DE L'APPLICATION DE PAIEMENT POUR LOGICIEL PDV - myPOS Europe

PRIX DU PARTENARIAT EN MATIÈRE DE PAIEMENTS AUX COMMERÇANTS - Handpoint

PRIX DE LA SOLUTION DE PAIEMENT INTERNATIONAL OU TRANSFRONTALIER - ACI_Worldwide

PRIX DE L'ACQUÉREUR OU DU PROCESSEUR DE PAIEMENTS - PPRO

PRIX DE L'ANALYSE ET DE LA SCIENCE DES DONNÉES - Nets Group

PRIX DE LA SOLUTION DE PAIEMENT ALTERNATIF - Banking Circle

PRIX DE L'INFLUENCEUR MPE DE L'ANNÉE - Newgen Payments

PRIX DE L'INNOVATION PAR UNE START-UP - MuchBetter

Pour en savoir plus sur les lauréats des MPE Awards, rendez-vous sur : https://www.merchantpaymentsecosystem.com/awards

Les MPE 2019 Awards ont été parrainés par DISCOVER GLOBAL NETWORK https://www.discoverglobalnetwork.com/en-us/

À propos de MPE :

Merchant Payments Ecosystem (MPE) est la plus grande conférence, exposition et communauté européenne des paiements aux commerçants qui est axée sur l'acquisition de cartes, les paiements alternatifs, les services aux commerçants, les points de vente et l'acceptation des paiements mobiles et en ligne.

L'écosystème MPE connecte : les commerçants, les acquéreurs, les prestataires de solutions de paiement, les processeurs de paiement, les procédés, les régulateurs, les passerelles, les fournisseurs de solutions matérielles et logicielles sur les points de vente et les FinTechs (technologies financières) novatrices.

