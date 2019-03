L'entreprise en démarrage canadienne axée sur la technologie agricole conclut un partenariat exclusif avec le chef de file des services alimentaires du Canada





Chartwells Canada s'associe à Growcer de la région d'Ottawa pour déployer sa technologie agricole intelligente sur les campus postsecondaires partout au pays et fera un don représentant 10 % de la récolte annuelle pour lutter contre l'insécurité alimentaire.

OTTAWA, le 5 mars 2019 /CNW/ - Aujourd'hui, Chartwells, le chef de file des services alimentaires pour les établissements d'enseignement du Canada, et Growcer, ont fait l'annonce d'un partenariat exclusif qui instaurera « la ferme de 30,4 mètres » (100 pi) dans les campus collégiaux et universitaires partout au Canada. The Growcer convertit les conteneurs d'expédition en fermes verticales à la fine pointe pour cultiver les fruits et légumes frais dans des secteurs où l'alimentation est précaire. Grâce à ce partenariat unique et prometteur, Chartwells sera la première à offrir ce programme exclusif et novateur à l'ensemble du paysage canadien dans les collèges et universités.

Fondée par les étudiants d'Ottawa, Corey Ellis et Alida Burke, The Growcer est un système agricole à la fine pointe conjuguant la technologie hydroponique aux contrôles climatiques de précision permettant à l'utilisateur de cultiver facilement des fruits et légumes frais dans un espace confiné. Utilisant 95 % moins d'eau que l'agriculture traditionnelle, un conteneur Growcer peut cultiver jusqu'à 100 kg de légumes par semaine. En raison de son système scellé, nul besoin d'avoir recours aux herbicides ou aux pesticides, et la distance parcourue par les fruits et légumes pour se rendre aux consommateurs peut représenter aussi peu que 30,4 mètres (100 pi) - représentant donc cette « ferme de 30,4 mètres ».

« Dans le cadre de notre vision Planifier et redonner, nous avons promis de livrer 1 000 000 repas au cours des trois prochaines années afin de lutter contre l'insécurité alimentaire à l'échelle nationale et mondiale, offrant 10 000 heures de soutien communautaire pour les préoccupations sociales et de santé mentale auxquelles les étudiants sont confrontés, et de créer 1 000 emplois grâce à un engagement plus rigoureux envers la situation de l'emploi pour les étudiants, » a déclaré Ashton Sequeira, président de Chartwells.

« Chez Chartwells, nous nous engageons à fournir une expérience sur le campus axée sur l'étudiant, et ce partenariat prometteur avec The Growcer est une nouvelle étape en vue d'y parvenir. Nous allons faire un don représentant 10 % de la récolte annuelle pour lutter contre l'insécurité alimentaire dans le cadre de notre engagement à fournir 1 000 000 de repas au cours des trois prochaines années. Le partenariat avec The Growcer respecte notre engagement et place l'innovation, le développement durable et l'engagement communautaire de l'étudiant au centre de nos activités et préoccupations. »

« Nous avions l'occasion d'établir un partenariat avec n'importe quelle des entreprises de ce secteur, mais nous avons choisi Chartwells en raison de leur engagement envers les initiatives sociales et de développement durable, leur soutien entourant l'innovation à l'intention des étudiants et leadership déployé au sein de leur équipe de direction, jusqu'à leurs associés en contact avec la clientèle, a ajouté Corey Ellis, cofondateur et PDG de The Growcer. « Grâce à notre partenariat avec Chartwells, les collèges et universités partenaires partout au Canada profiteront de fruits et légumes sains, frais et locaux, cultivés tout près de leurs espaces et services alimentaires, peu importe la météo. Nous nous réjouissons à l'idée que les étudiants pourront apprécier des repas nourrissants préparés avec des ingrédients cultivés localement tout au long de l'année. »

« La croissance spectaculaire de The Growcer commence à peine avec l'adoption mondiale de l'agriculture intérieure. Nous remarquons de plus en plus l'utilisation de technologies agricoles innovatrices comme les cultures hydroponiques pour relever les défis liés à la sécurité alimentaire concernant la population vieillissante et pour traiter des questions relatives au prix des aliments et à la diminution des terres cultivables », a déclaré Nick Quain, vice-président de Investir Ottawa, dont le programme d'accélération des technologies, le IO Accelerator, fournit depuis 2016 des services de conseils et de soutien aux entreprises.

« Nous sommes très fiers de The Growcer et nous tenons à féliciter Chartwells d'avoir su conclure avec brio ce partenariat avec l'une des entreprises les plus innovatrices d'Ottawa ».

À propos de Chartwells Canada - Groupe Compass Canada

Chartwells Canada est une division du Groupe Compass Canada, le chef de file dans les services alimentaires et les services de soutien au pays, avec plus de 25 000 associés dans l'ensemble du pays. Notre entreprise offre des services alimentaires et de soutien parmi les secteurs principaux, notamment dans les plus grandes installations sportives et de divertissement, dans les salles à manger et les cafétérias d'entreprises, d'écoles, d'universités, de résidences pour aînés et d'hôpitaux, de même que dans des camps éloignés et sur des plateformes de forage en mer. Avec plus de 550 000 associés à travers le monde, sa société mère, le Groupe Compass PLC, dont le siège social est au R.-U., a figuré dans le classement Forbes Global 2000 parmi les meilleurs employeurs de 2017. Le Groupe Compass PLC a réalisé un chiffre d'affaires de 22,9 milliards de livres sterling (39 milliards de dollars canadiens) pour l'exercice se terminant le 30 septembre 2017.

À propos de The Growcer

Growcer fabrique des systèmes hydroponiques modulaires qui permettent la production alimentaire commerciale dans des modules de 12,2 m (40 pi) prêts à utiliser. Sa technologie agricole verticale permet aux clients de cultiver des légumes frais dans un environnement climatique de -52°C à 40°C, tout en n'utilisant qu'une fraction des ressources comparativement à l'agriculture extérieure traditionnelle. Fondée initialement en 2016, la technologie Growcer a été déployée dans près d'une douzaine d'emplacements dans la région de l'Arctique, lesquels font partie des premières fermes commerciales mondiales à produire à longueur d'année au sein du cercle arctique. Le travail de Growcer a été primé par Fast Company's World Changing Ideas et l'Entrepreneurs' Organization, et a fait récemment l'objet d'une apparition à l'émission de télé populaire Dragons' Den sur CBC.

