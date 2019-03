Hausse des tarifs d'électricité inférieure à l'inflation : Hydro?Québec respecte son engagement pour une quatrième année de suite





MONTRÉAL, le 5 mars 2019 /CNW Telbec/ - Hydro-Québec respecte son engagement de limiter les hausses des tarifs d'électricité à un niveau égal ou inférieur à l'inflation pour une quatrième année de suite. Dans sa décision sur les tarifs de 2019-2020, la Régie de l'énergie a autorisé une hausse de 0,9 % pour tous les clients résidentiels et la majorité des clients d'affaires, alors que l'inflation prévue est de 2,0 %. Notons que cette faible augmentation tient compte d'un montant de 43,4 M$ lié à l'écart de rendement 2017 remis à la clientèle sous forme de réduction de la hausse demandée.

Cette hausse supérieure à la demande initiale de 0,8 %, s'explique par un ajustement de la demande effectué en décembre dernier pour intégrer une hausse de 40,2 M$ des dépenses relatives à Transition énergétique Québec. La demande révisée s'établissait ainsi à 1,2 %.

L'impact mensuel de la modification tarifaire sur la facture d'électricité des clients à compter du 1er avril prochain sera d'environ 0,32 $ par mois pour un logement de cinq pièces et demie, de 0,90 $ par mois pour une petite maison, de 1,72 $ par mois pour une maison de taille moyenne et de 2,56$ par mois pour une grande maison.

Rappelons que les tarifs permettent de générer les revenus nécessaires pour couvrir les dépenses estimées à 12,3 milliards pour l'année 2019 liées à l'alimentation en électricité de quelque 4,3 millions de clients partout au Québec.

Les Québécois continueront de bénéficier des tarifs d'électricité résidentiels les plus bas de l'Amérique du Nord. En 2019-2020, ils paieront leur électricité près de deux fois moins cher qu'à Toronto et quatre fois moins cher qu'à New York et à Boston.

Augmentation de la première tranche de consommation

La Régie de l'énergie a approuvé la demande d'Hydro-Québec de faire passer la première tranche de consommation de 36 kilowattheures (kWh) à 40 kWh. Les clients auront ainsi droit à 4 kWh de plus par jour au prix le plus bas de leur tarif pour une partie du chauffage électrique, ce qui contribuera à l'allégement de la facture des petits consommateurs, y compris les ménages à faible revenu, qui utilisent principalement l'électricité pour le chauffage de leur résidence.

Nouvelles offres de tarification dynamique : inscription volontaire

Hydro-Québec proposera à compter de l'hiver 2019-2020 deux nouvelles offres de tarification dynamique : le tarif de base avec crédit hivernal et le tarif Flex. Les clients intéressés pourront s'y inscrire sur une base entièrement volontaire . Ceux qui ne seront pas intéressés conserveront leur tarif de base, sans aucun changement.

Les deux offres de tarification dynamique permettront aux clients inscrits de réaliser des économies en période d'hiver, soit entre le 1er décembre et le 31 mars, s'ils modifient leur consommation d'électricité à la demande d'Hydro-Québec lors des événements de pointe critique entre 6 h et 9 h et entre 16 h et 20 h, pour un maximum de 100 heures par hiver.

Le tarif de base avec crédit hivernal ne présente aucun risque et offre un potentiel d'économies intéressant. Les clients inscrits conserveront le tarif de base et recevront un crédit de 50 ¢ par kWh effacé durant les événements de pointe critique.

Pour ce qui est du tarif Flex, il permettra aux clients inscrits de payer un prix moins élevé que celui du tarif de base pendant la période d'hiver, hors événements de pointe critique. Cependant, durant les événements de pointe critique, le prix sera plus élevé que celui du tarif de base, c'est-à-dire 50 ¢ par kWh consommé. Ce tarif présente un meilleur potentiel d'économies que l'option de crédit hivernal, mais les clients devront être vigilants, car leur facture pourrait être plus élevée s'ils ne modifient pas leurs habitudes de consommation durant les événements de pointe critique.

Dans le but d'assurer un accompagnement optimal de la clientèle intéressée et de favoriser le succès des nouvelles offres tarifaires, celles-ci seront déployées de façon graduelle. La première année, 20 000 clients sélectionnés au hasard seront invités à y participer. Ils devront satisfaire à certaines conditions, comme avoir une adresse courriel valide, un compteur communiquant et un Espace client. Des outils seront mis à la disposition des clients intéressés.





SOURCE Hydro-Québec

Communiqué envoyé le 5 mars 2019 à 16:00 et diffusé par :