Avis aux médias - La ministre Lebouthillier fera une annonce importante sur la conservation marine

La ministre du Revenu national et députée de Gaspésie--Les Îles-de-la-Madeleine, l'honorable Diane Lebouthillier, au nom du ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, l'honorable Jonathan Wilkinson, fera une annonce importante...

Les épaves et les bâtiments abandonnés ou dangereux, y compris les petits bateaux, présentent des dangers pour l'environnement, l'économie et la sécurité et préoccupent les collectivités établies près des côtes et des plans d'eau intérieurs partout...