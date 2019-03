Le gouvernement du Québec octroie 270 000 $ pour soutenir des projets structurants de Montréal-Nord





MONTRÉAL, le 5 mars 2019 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec confirme son appui financier à quatre organismes sociaux et communautaires de Montréal-Nord : Panier Futé Coop, le Mouvement jeunesse Montréal-Nord, la coopérative de solidarité Boom Événements et la Corporation de développement économique communautaire (CDEC) de Montréal-Nord.

De passage à Montréal-Nord, en compagnie de la mairesse de l'arrondissement, Mme Christine Black, la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, a fait l'annonce d'un investissement de 270 000 $ pour soutenir quatre initiatives.

Une contribution de 100 000 $ est octroyée à la coopérative Panier Futé Coop qui propose un modèle novateur dans le domaine de la sécurité alimentaire. En échange de trois heures de bénévolat par mois, l'organisme offre à ses membres un meilleur accès à une alimentation saine, diversifiée et à moindres coûts.

Le Mouvement jeunesse Montréal-Nord (Café-Jeunesse Multiculturel) reçoit 100 000 $ pour mettre en place un projet de réinsertion sociale et économique. Cette initiative propose des alternatives à la rue à des jeunes marginalisés et vise à créer de liens de solidarité entre les participants.

Pour sa part, la coopérative Boom Événements se voit attribuer une aide financière de 40 000 $ pour promouvoir et diffuser les arts et la culture urbaine. En accompagnant des jeunes artistes de la relève, le projet favorise leur intégration sociale et offre un soutien à leur réussite professionnelle.

Finalement, la Corporation de développement économique communautaire de Montréal-Nord reçoit 30 000 $ pour l'implantation d'un centre de formation spécialisé dans le domaine des hautes technologies.

Citations :

« Les initiatives qui favorisent la participation sociale et économique de tous sont porteuses de retombées positives pour la collectivité. Le gouvernement du Québec est heureux de soutenir des projets qui répondent aux besoins de la communauté. Le bien-être des citoyens est au coeur de nos priorités. C'est pourquoi nous travaillons de concert avec les organismes locaux pour offrir une meilleure qualité de vie aux résidents de Montréal-Nord. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Nous accueillons avec plaisir cette annonce de subventions à des organismes de Montréal-Nord. Les projets portés par ces organismes sont issus de réflexions sectorielles et ils participent à un effort collectif d'amélioration du milieu de vie de nos jeunes. Je suis convaincue qu'ils vont contribuer à l'essor économique de notre arrondissement. »

Christine Black, mairesse de l'arrondissement de Montréal-Nord

Faits saillants :

L'aide financière provient du Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole (FIRM), un programme administré par le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).

Le gouvernement du Québec soutient le Plan d'action collectif de Montréal-Nord - Priorité jeunesse 2017-2027 porté par l'arrondissement de Montréal-Nord et apporte son appui financier à cette démarche collective en faveur de la jeunesse.

En août 2018, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) annonçait, par voie de communiqué, son appui à trois autres initiatives pour la jeunesse à Montréal-Nord.

