Tournée du Québec En action pour la main-d'oeuvre - Le ministre Jean Boulet rencontre les partenaires du marché du travail de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean





SAGUENAY, QC, le 5 mars 2019 /CNW Telbec/ - Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, a poursuivi sa tournée du Québec, réalisée dans le cadre de la Grande corvée, en faisant un arrêt dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean pour y rencontrer des partenaires et intervenants du marché du travail.

Cette tournée vise à mobiliser ces derniers pour contrer les problématiques régionales liées à la rareté de la main-d'oeuvre. Lors des échanges, M. Boulet a dévoilé un portrait exhaustif du marché du travail du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ce document d'information permet notamment de renseigner les intervenants du milieu, leur permettant ainsi d'obtenir un état de la situation pour cette région.

M. Boulet a profité du cinquième arrêt de sa tournée des régions pour faire connaître le bilan de la Grande corvée, qui vise à joindre, à écouter et à outiller les entreprises qui vivent des difficultés de recrutement. Cette action se déroule en continu et s'inscrit désormais comme une nouvelle façon de communiquer et d'échanger avec les entreprises québécoises.

En ce moment, près de 2 555 entreprises ont été appelées à travers le Québec. Pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean, en un peu plus d'un mois, le personnel du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale a contacté 123 entreprises et il a pu échanger avec 77 d'entre elles au sujet de leurs besoins de main-d'oeuvre. Des conseillers aux entreprises rencontreront par la suite plusieurs de ces entreprises. Ces activités s'ajoutent aux interventions déjà en cours dans les entreprises de la région.

Soutien pour la formation continue

Le ministre a profité de son passage à Saguenay pour rappeler l'importance de soutenir la formation continue dans l'industrie des produits forestiers. En ce sens, le ministre a annoncé qu'une somme de 30 millions de dollars, soit 6 millions par année pour la période 2018-2023, servira à appuyer les projets de formation, de développement des compétences et de gestion des ressources humaines dans ce milieu.

Dans ce cadre, Produits forestiers Résolu, une entreprise d'importance du milieu forestier dans la région, a obtenu récemment une aide financière totalisant plus de 443 000 $ pour plusieurs projets de développement des compétences de ses employés, notamment pour l'opération de nouveaux équipements ou la formation de nouveaux employés.

Une enveloppe de 5 millions de dollars, soit 1 million par an jusqu'en 2022-2023, a également été consentie afin de développer l'offre de formation continue pour le secteur de la transformation du bois. La réalisation et la diffusion de ces formations seront assumées par Formabois, le comité sectoriel de la main-d'oeuvre de transformation du bois, qui représente 30 000 travailleurs de cette industrie.

Citation :

« Mon gouvernement appuiera les entreprises de partout au Québec qui doivent relever les défis liés à la rareté de la main-d'oeuvre. Ma tournée du Québec me permet de constater que chaque région a des besoins spécifiques et que nous devons être à l'écoute des régions pour être en mesure de les soutenir efficacement. Le secteur forestier étant d'une grande importance pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean, je suis persuadé que les investissements annoncés aujourd'hui contribueront à renforcer l'économie de la région et cette industrie qui, malgré les défis auxquels elle fait face, continuera à générer de la richesse au Québec. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

Faits saillants :

Rappelons que M. Boulet a fait savoir que l'intervention du Ministère sur la main-d'oeuvre se déploie sur quatre fronts, soit :

Intégrer le plus grand nombre de personnes au marché du travail, entre autres les personnes handicapées, les travailleurs expérimentés, les Autochtones et les immigrants.

au marché du travail, entre autres les personnes handicapées, les travailleurs expérimentés, les Autochtones et les immigrants.

Adapter la main-d'oeuvre actuelle pour soutenir les travailleurs afin d'actualiser leurs compétences pour répondre aux transformations de l'économie en leur offrant de la formation continue.

pour soutenir les travailleurs afin d'actualiser leurs compétences pour répondre aux transformations de l'économie en leur offrant de la formation continue.

Préparer la future main-d'oeuvre en offrant des formations adaptées à l'évolution des besoins du marché et en orientant les jeunes vers ces domaines.

en offrant des formations adaptées à l'évolution des besoins du marché et en orientant les jeunes vers ces domaines.

Accroître la productivité des entreprises en les accompagnant dans la mise en place de solutions pour compenser la rareté de la main-d'oeuvre, soit par la réorganisation du travail, l'acquisition d'équipement, la numérisation, la robotisation, les technologies de l'information, la recherche et le développement.

en les accompagnant dans la mise en place de solutions pour compenser la rareté de la main-d'oeuvre, soit par la réorganisation du travail, l'acquisition d'équipement, la numérisation, la robotisation, les technologies de l'information, la recherche et le développement. La Grande corvée, réalisée par près de 200 conseillers du Ministère, a été annoncée le 17 janvier dernier.

Les entreprises qui souhaitent obtenir de l'information peuvent en tout temps joindre un conseiller aux entreprises du Ministère au bureau de Services Québec ou au centre local d'emploi le plus près.

SOURCE Cabinet du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale

Communiqué envoyé le 5 mars 2019 à 15:00 et diffusé par :