Le Conseil central des syndicats nationaux de l'Outaouais (CCSNO) fête ses 100 ans !

GATINEAU, QC, le 5 mars 2019 /CNW Telbec/ - Le Conseil central des syndicats nationaux de l'Outaouais (CCSNO) souligne son centième anniversaire avec le lancement d'un cahier souvenir qui retrace ses premières années. C'est en effet en 1919 que s'incorpora le Conseil central des syndicats catholiques du diocèse de Hull-Ottawa.

Le lancement des festivités du 100e aura lieu Aux 4 jeudis à Gatineau, aujourd'hui le 5 mars, en formule 5 à 7. Seront présents : l'auteur du cahier souvenir, M. Roger Blanchette, historien bien connu de la région et M. Jean Lortie, secrétaire général de la Confédération des syndicats nationaux (CSN).

L'ancêtre du conseil central, l'Association ouvrière de Hull fondée en 1912, qui deviendra catholique en 1915 sous la pression du clergé, se constituera en conseil central en 1919. Deux ans plus tard, en 1921, il participera à la fondation, avec d'autres conseils centraux du Québec, de la Confédération des travailleurs catholiques du Canada.

Le conseil central a accompagné les travailleuses et travailleurs de la région depuis cent ans. De la grève des Allumettières en 1919 à la grève des professeur-es de l'Université du Québec en Outaouais en 2018, le conseil central a été au coeur des solidarités dans des dizaines de conflits de travail.

De plus, le conseil central a, au cours des cent dernières années, pris part aux différentes luttes progressistes afin d'encourager le progrès social. Les luttes populaires de la région se sont bien souvent déroulées en compagnie du conseil central, que ce soit en accompagnant des groupes de femmes, des organisations de défense de droit social ou pour créer des coalitions.

Pour Jean Lortie, secrétaire général de la CSN «?Le mouvement syndical ne doit pas seulement se préoccuper du sort des travailleuses et travailleurs, mais également de leur condition de vie en général, notamment par un accès universel à des services de santé, d'éducation et d'aide à la petite enfance, etc.?»

«?Le regroupement des travailleuses et travailleurs sur une base régionale, au-delà des différents secteurs de travail, est en soi un geste de solidarité. Le conseil central est une organisation originale qui regroupe aussi bien des cols bleus, des enseignantes et enseignants, des éducatrices en services de garde ou encore des préposé-es aux bénéficiaires en passant par des salarié-es de différents commerces de la région.?» déclare Michel Quijada, président du Conseil central des syndicats nationaux de l'Outaouais.

Ces travailleuses et travailleurs forment une cohorte de militantes et militants qui, tous les trois ans, se réunit en congrès afin d'élire les dirigeantes et dirigeants du CCSNO et de voter des résolutions traçant la voie à l'avenir du conseil central.

À propos

Le Conseil central des syndicats nationaux de l'Outaouais est une organisation syndicale qui oeuvre pour une société solidaire, démocratique, juste, équitable et durable. À ce titre, il s'engage dans plusieurs débats qui intéressent la société québécoise. Il est composé de près de 65 syndicats regroupant près de 10 000 travailleuses et travailleurs réunis dans huit fédérations et issus de tous les secteurs d'activités.

