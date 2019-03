On vous en donne + TFO lance ONFR+ au coeur du quotidien de l'Ontario francais





TORONTO, le 5 mars 2019 /CNW/ - ONFR+ devient la nouvelle tribune de référence et d'influence dédiée à la communauté franco-ontarienne dans toute sa diversité. ONFR+ fait sa place avec un modèle d'information, rapide et immédiat creusant les enjeux pour rassembler la communauté franco-ontarienne sur une seule et même plateforme en donnant une voix plus forte aux francophones.

« ONFR+ résume très bien ce que nous sommes, et pour qui nous travaillons: l'Ontario français. Et, comme notre nouveau nom l'indique, nous vous en donnons +! Nous jumelons l'expertise journalistique bien établie par son style authentique et proche de la communauté à la créativité et l'approche narrative de nos réalisateurs pour vous raconter plus d'histoires originales. »

Gisèle Quenneville, productrice ONFR +

Un guichet unique

Avec une équipe chevronnée de professionnels, de journalistes et d'experts, présente à Toronto, Ottawa et Sudbury, ONFR+ couvre en profondeur les sujets d'actualité et les affaires francophones. Guichet unique, ONFR+ parle de la francophonie ontarienne sous trois volets:

Actualités : un fil d'actualité des enjeux marquants pour la francophonie ontarienne (analyses, reportages) depuis Queen's Park ou la Colline Parlementaire.

Société : des histoires qui interpellent les francophones partout en Ontario

Culture : une vitrine des produits culturels (musique, littérature, théâtre, cinéma et arts visuels) et des artistes de l'Ontario français.

Avec #ONFR+, devenue LA destination pour les nouvelles et les enjeux politiques, sociétaux et culturels, les francophones de l'Ontario se reconnaissent dans la variété, la qualité et les valeurs des contenus produits, et peuvent interagir sur les réseaux sociaux et le site Web.

À propos de Groupe Média TFO

Groupe Média TFO est une destination incontournable pour les publics à la recherche de contenus éducatifs et culturels innovants, en français, à l'avant-garde de l'apprentissage numérique. TFO sert deux millions d'étudiants et 30 000 enseignants en Ontario et au Canada et exploite la chaîne YouTube en français numéro 1 au Canada. Groupe Média TFO totalise deux boutons d'argent YouTube et plus de 500 millions de visionnements pour l'ensemble de son réseau de chaînes. Ses contenus se sont mérités différents prix d'Austin à Amsterdam : Kidscreen Awards, Gémeaux, Cassies, IBC Awards, SXSW Film Design Awards, et plus encore.

