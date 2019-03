R9B remporte plusieurs prix d'excellence en cybersécurité décernés par Cyber Defense Magazine





Le fournisseur de cybersécurité a été choisi parmi 3 000 candidats pour l'excellence en détection et traitement de CP, identité et gestion d'accès ainsi qu'en logiciel de sécurité

COLORADO SPRINGS, Colorado, 5 mars 2019 /CNW/ - R9B, l'un des principaux fournisseurs de produits, de services et de formation sophistiqués portant sur la cybersécurité, annonce aujourd'hui qu'il a été nommé lauréat de prix de sécurité 2019 dans trois catégories. R9B HUNT, exécuté via la plateforme exclusive ORION, a remporté le prix pour la détection et réponse la plus innovante aux menaces de cyberattaques persistances (CP). R9B ORKOS, le puissant outil d'évaluation de risques de vol de justificatif d'identité, a été classé meilleur produit pour l'identité et la gestion d'accès. Et R9B ORION, la plateforme qui a été la première à introduire la chasse aux menaces sur les marchés commerciaux, a remporté le titre de meilleur produit dans la catégorie de logiciel de sécurité. Les prix viennent valider des années de travail consacrées à la défense de la chasse active des menaces comme moyen le plus efficace de protéger les systèmes d'informations.

« Cela va sans dire que les prix comme ceux-ci ne se gagnent pas du jour au lendemain, ils représentent des années de travail dur et minutieux. Je suis extrêmement fier de l'équipe que nous avons formée chez R9B, de nos développeurs, opérateurs et analystes aux professionnels et dirigeants de notre entreprise. Depuis le premier jour chez R9B, notre mission est d'élaborer les solutions de cybersécurité les plus avancées au monde et de les offrir au secteur privé. Nous apprécions considérablement les reconnaissances comme celles-ci et nous continuons à travailler parce que les menaces vont en grandissant et nos clients dépendent de nous pour protéger leurs réseaux, » explique Eric Hipkins, le chef de la direction de R9B.

Depuis 2013, R9B offre des solutions de cybersécurité de niveau militaire au secteur commercial. En commençant par la poursuite active d'adversaires (HUNT), la société a démontré être pionnière non seulement dans le développement de logiciel de sécurité, mais aussi dans l'introduction de tactiques, techniques et procédures innovantes. Ensemble, les produits et services R9B répondent à toutes les étapes des processus de sécurité; des essais de pénétration avec ORKOS aux opérations quotidiennes HUNT avec ORION, R9B protège intégralement les organisations.

« Alors que l'exploitation des États, la cybercriminalité, le cyberactivisme, le cyberespionage, les raçongiciels et les programmes malveillants sont tous en augmentation, R9B a remporté ces trois prix de notre magazine grâce à sa capacité prouvée à protéger contre ces attaques et bien d'autres. Pour décerner ces prix à R9B, nous avons étudié plus de 3 000 sociétés de sécurité, au niveau mondial, parce que l'entreprise est novatrice dans sa mission d'aider à résoudre les brèches et d'aller au devant de ces menaces, de manière proactive, » a déclaré Gary Miliefsky, expert en cybersécurité de renommée mondiale et éditeur de Cyber Defense Magazine.

Pour en savoir plus, consultez le site r9b.com

À propos de R9B

Établi à Colorado Springs, au Colorado, R9B (root9B, LLC) est l'un des principaux fournisseurs de services sophistiqués de cybersécurité et de formation destinés à des clients commerciaux et gouvernementaux. Conjuguant une technologie de pointe, un développement tactique, des outils de spécialité et une expérience profonde de mission, le personnel de R9B tire parti de sa vaste expérience au sein des services du renseignement des États-Unis pour mener des analyses approfondies de vulnérabilité, des essais de pénétration et de la criminalistique numérique, et aussi pour répondre aux incidents, assurer la sécurité de l'ICS (industrial control system) et réaliser des mandats HUNT consistant à poursuivre activement les adversaires au sein des réseaux du monde entier. Pour obtenir plus d'informations, consultez le site www.root9b.com.

À propos de Cyber Defense Magazine

Avec un nombre croissant de lecteurs annuels dépassant 1,4 million et avec plus de 7 000 pages de contenu de sécurité consultable en ligne, Cyber Defense Magazine est la première source d'information sur la sécurité des TI. Le magazine est dirigé et publié par et pour des professionnels éthiques, honnêtes et passionnés de la sécurité de l'information. Notre mission est de partager des connaissances de pointe, des histoires du monde réel et des prix sur les meilleures idées, les meilleurs produits et services dans le secteur des technologies de l'information. Nous proposons chaque mois des magazines en ligne gratuitement et des éditions imprimées limitées exclusivement pour les conférences RSA et nos abonnés payants. CDM est fier d'appartenir à Cyber Defense Media Group. Pour en savoir plus, rendez-vous sur http://www.cyberdefensemagazine.com, consultez nos sites http://www.cyberdefensetv.com et http://www.cyberdefenseradio.com pour voir et écouter les meilleures interviews de nombreux dirigeants des entreprises primées.

Personne-ressource pour les médias :

Erika Hipkins

Erika.Hipkins@root9b.com

719-534-3994

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/653317/root9B_LLC_Logo.jpg

SOURCE R9B

Communiqué envoyé le 5 mars 2019 à 13:30 et diffusé par :