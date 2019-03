Le Canada appuie les efforts des groupes autochtones au Québec pour reconstruire leurs nations





CACOUNA, QC, le 5 mars 2019 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Canada appuie les groupes autochtones qui cherchent à reconstruire leurs nations d'une manière qui correspond aux priorités et aux besoins uniques de leurs communautés.

Aujourd'hui, à l'occasion de sa rencontre avec la Première Nation Malécite de Viger pour en apprendre plus sur sa vision de l'autodétermination, l'honorable Carolyn Bennett, ministre des Relations Couronne-Autochtones, a annoncé que le Canada a fourni 1,4 million de dollars au cours du présent exercice à sept groupes autochtones du Québec par l'entremise de son Programme de reconstruction des nations. Dans le cas de la Première Nation Malécite de Viger, le Canada verse plus de 267 000 $ pour différents projets et initiatives de reconstruction menés par la Première Nation.

Rendu possible grâce au budget de 2018, le Programme de reconstruction des nations offre un soutien financier aux activités qui facilitent le cheminement des groupes autochtones vers la reconstitution de leurs nations. Le Programme contribue grandement à renouveler les relations de nation à nation avec les Autochtones, à améliorer le bien-être et la prospérité économique de ces derniers, et à créer des communautés saines et durables.

Citations

« Le gouvernement du Canada s'est engagé à soutenir les groupes autochtones par l'entremise du Programme de reconstruction des nations, tandis qu'ils se réunissent pour tracer leur propre voie vers la reconstruction et la reconstitution de leurs nations au profit de leurs communautés. Cet important travail est essentiel pour favoriser la réconciliation et renouveler la relation avec les peuples autochtones. »

L'honorable Carolyn Bennett, M.D., C.P., députée

Ministre des Relations Couronne-Autochtones

« Pour notre Première Nation, le soutien offert par le Programme de reconstruction des nations nous permettra de financer des initiatives qui n'étaient pas admissibles dans le cadre d'autres programmes. Il s'agit d'un premier pas vers la reconnaissance de nos spécificités et de nos besoins particuliers. »

Jacques Tremblay

Grand chef

Première Nation Malécite de Viger

Faits en bref

La Commission royale sur les peuples autochtones (1996) a recommandé que les groupes autochtones commencent à se reconstituer en tant que nations.

Le financement du Programme de reconstruction des nations sera accessible pendant cinq ans, à compter de 2018-2019. Toutes les propositions financées favorisent le renforcement de la capacité ainsi que les activités de regroupement et de reconstruction des nations qui incluent plusieurs groupes autochtones faisant partie d'une même nation.

Les sept groupes autochtones du Québec qui ont reçu du financement pour la reconstruction des nations pour 2018-2019 sont le Conseil tribal de la Nation algonquine Anishinabeg, le Conseil de la Nation Atikamekw, le gouvernement des Mi'gmaq de Listuguj , la Société Makivik, le Secrétariat Mi'gmawei Mawiomi, la Nation huronne-wendat et la Première Nation Malécite de Viger.

Liens connexes

Programme de reconstruction des nations

Lignes directrices du Programme de reconstruction des nations

Contributions pour appuyer l'initiative de reconstruction des nations autochtones

Restez branchés

Joignez-vous à la conversation pour en savoir davantage sur les Autochtones au Canada :

Twitter : GouvCan - Autochtones

Facebook : GouvCan - Autochtones

Instagram : @gcAutochtones

Vous pouvez vous abonner pour recevoir nos communiqués et nos discours par fils RSS. Pour obtenir plus d'information ou pour vous abonner, visitez http://www.rcaanc.gc.ca/filsrss.

SOURCE Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada (RCAANC)

Communiqué envoyé le 5 mars 2019 à 13:33 et diffusé par :