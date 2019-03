Le gouvernement du Canada soutient la formation axée sur les compétences pour les Autochtones du Centre de la Colombie-Britannique





KAMLOOPS, BC, le 5 mars 2019 /CNW/ - Pour assurer la prospérité économique, il faut une classe moyenne solide où chacun a une chance équitable de réussir. Bien qu'il s'agisse du segment de la population du pays dont la croissance est la plus rapide, les Autochtones continuent d'être sous-représentés au sein de la population active du Canada. Aujourd'hui, la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et du Travail, l'honorable Patty Hajdu, a souligné les efforts déployés par le Conseil tribal de la Nation Shuswap afin d'aider les Autochtones à suivre une formation menant à des emplois de qualité.

Partenaire de la Stratégie de formation pour les compétences et l'emploi destinée aux Autochtones depuis 2010, le Conseil tribal de la Nation Shuswap a reçu au total 31,3 millions de dollars, qui ont permis d'aider plus de 7 800 Autochtones à recevoir une formation axée sur les compétences et à obtenir des emplois dans des domaines tels que la foresterie, la lutte contre les incendies, la construction, le tourisme, l'hôtellerie, la santé et les pêches.

Le gouvernement du Canada continue de travailler en étroite collaboration avec ses partenaires autochtones afin d'apporter d'importants changements aux programmes de formation destinés aux Autochtones. À la suite d'un investissement historique annoncé dans le budget de 2018 de 2 milliards de dollars sur cinq ans et de plus de 400 millions de dollars par an les années suivantes, un nouveau Programme de formation pour les compétences et l'emploi destiné aux Autochtones sera lancé le 1er avril 2019. Il sera fondé sur une approche respectueuse des particularités afin de mieux répondre aux besoins des Premières Nations, des Inuits, des Métis et des Autochtones vivant en milieu urbain ou non affiliés.

« Le gouvernement s'est engagé à renouveler la relation de nation à nation avec les Autochtones, une relation encadrée par des principes de réconciliation. L'établissement de partenariats solides avec les organisations autochtones comme celui qui a été noué avec le Conseil tribal de la Nation Shuswap contribue à garantir de meilleurs résultats pour les Autochtones pour les générations futures. »

- L'honorable Patty Hajdu, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et du Travail et députée de Thunder Bay-Supérieur-Nord

« Cet engagement jouera un rôle essentiel pour façonner l'avenir de notre peuple et du Canada. Ce partenariat offre de meilleures possibilités aux familles en leur donnant les outils nécessaires pour subvenir à leurs besoins et pour assurer un bel avenir pour leurs enfants. Le succès de notre programme repose sur la façon dont nous travaillons ensemble en nous servant des forces de notre culture et de notre identité afin d'aider notre peuple à acquérir les compétences requises pour entrer sur le marché du travail. »

- Kukpi7 Wayne Christian, chef tribal du Conseil tribal de la Nation Shuswap

La population autochtone est jeune et il s'agit du groupe démographique connaissant la plus forte croissance au Canada . Plus de 400 000 jeunes autochtones auront l'âge d'intégrer le marché du travail au cours de la prochaine décennie.

. Plus de 400 000 jeunes autochtones auront l'âge d'intégrer le marché du travail au cours de la prochaine décennie. Le gouvernement du Canada veut réduire de 50 % les écarts touchant les compétences entre les Autochtones et les non-Autochtones et de 25 % les écarts en matière d'emploi.

veut réduire de 50 % les écarts touchant les compétences entre les Autochtones et les non-Autochtones et de 25 % les écarts en matière d'emploi. Les organismes de prestation de services de la Stratégie de formation pour les compétences et l'emploi destinée aux Autochtones ainsi que le Fonds pour les compétences et les partenariats ont aidé plus de 400 000 Autochtones à trouver un emploi ou à retourner aux études.

Dans l'ensemble, la situation du marché du travail s'améliore pour les Autochtones. Selon l'Énoncé économique de l'automne 2018, le taux d'emploi des Autochtones vivant hors réserve a augmenté de 2,6 points de pourcentage entre 2016 et 2018.

Lancée en 2010, la Stratégie de formation pour les compétences et l'emploi destinée aux Autochtones (SFCEA) offre une gamme complète de services de perfectionnement des compétences et de formation professionnelle, qu'ils visent l'acquisition de compétences essentielles comme la littératie et la numératie ou une formation plus poussée pour les emplois à forte demande. La SFCEA soutient un réseau de 85 organismes de prestation de services qui conçoivent et exécutent des programmes fondés sur les besoins et les priorités des populations et des communautés autochtones dans plus de 600 points de service partout au Canada. Il s'agit d'une stratégie flexible et novatrice qui répond aux besoins uniques des Autochtones.

En 2016 et 2017, le gouvernement a mené des activités d'engagement auprès de personnes et d'organisations autochtones dans l'ensemble du pays afin d'examiner et de renouveler les programmes relatifs au marché du travail pour les Autochtones. À la suite de vastes consultations, le gouvernement et ses partenaires autochtones travaillent maintenant à l'élaboration conjointe et à la mise en oeuvre du nouveau Programme de formation pour les compétences et l'emploi destiné aux Autochtones (FCEA), qui remplacera la SFCEA.

Le nouveau Programme de FCEA continuera d'aider les Autochtones à acquérir la formation axée sur les compétences dont ils ont besoin pour participer à l'économie et contribuer au succès de leur communauté. Le Programme de FCEA adoptera une approche fondée sur les particularités, qui tient compte des besoins uniques des Premières Nations, des Métis, des Inuits et des Autochtones vivant en milieu urbain ou non affiliés.

Fonds pour les compétences et les partenariats

Le Fonds pour les compétences et les partenariats (FCP) a été lancé en 2010 pour compléter la SFCEA par un programme novateur fondé sur les partenariats. Le FCP est un programme axé sur la demande et fondé sur des propositions qui encourage les partenariats entre les organisations autochtones et les gouvernements, les entreprises, les établissements de formation et les groupes communautaires afin de soutenir le perfectionnement des compétences des Autochtones. Le FCP peut combler les pénuries de main-d'oeuvre et favoriser les possibilités économiques en offrant aux clients autochtones la possibilité d'acquérir des compétences précises et de suivre une formation menant à l'emploi.

En 2015, le FCP a été renouvelé et reçoit maintenant un financement de 50 millions de dollars par année. En 2016, à la suite d'un appel de propositions du FCP, 52 projets de partenariat autochtones ont été réalisés pour améliorer les résultats en matière d'emploi.

