Services publics et Approvisionnement Canada dévoile son plan pour moderniser l'approvisionnement fédéral





Accélérer, faciliter et rendre plus accessibles l'achat et la vente

OTTAWA, le 5 mars 2019 /CNW/ - Chaque année, les ministères et les organismes fédéraux dépensent, en moyenne, 22 milliards de dollars pour l'achat de biens et de services destinés à la prestation des services et des programmes à la population canadienne. Le gouvernement s'est engagé à faire une utilisation optimale des fonds publics et à faire avancer les objectifs socioéconomiques importants dans la conduite de ses activités d'approvisionnement.

Aujourd'hui, le secrétaire parlementaire Steven MacKinnon, au nom de l'honorable Carla Qualtrough, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement et de l'Accessibilité, a annoncé un plan détaillé qui vise à simplifier les processus d'approvisionnement du gouvernement fédéral, à en améliorer l'efficacité et à les rendre plus accessibles à tous les fournisseurs et acheteurs.

Le plan Mieux acheter consiste en une série d'initiatives dirigées par Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) qui visent à offrir une meilleure expérience aux fournisseurs tout en appuyant l'accessibilité, protégeant l'environnement et créant des emplois pour les travailleurs canadiens.

Cela consiste notamment à mettre en place une solution d'achats électroniques, à élaborer de meilleurs outils pour suivre et gérer le rendement des fournisseurs, à simplifier les contrats, à mettre à jour le Guide à l'intention des praticiens sur l'établissement des prix en approvisionnement, à mettre sur pied un centre de ressources et d'approvisionnement en accessibilité, et à accroître la participation des groupes sous-représentés et des entreprises dirigées par des Autochtones aux marchés fédéraux.

Le plan Mieux acheter a été dévoilé à l'occasion du Sommet sur la diversification de la chaîne d'approvisionnement du gouvernement fédéral, à Ottawa (Ontario). Le Sommet a été organisé par le Bureau de l'ombudsman de l'approvisionnement.

Pour plus de renseignements, visitez le site Web Mieux acheter.

Citations

« Notre gouvernement crée un système d'approvisionnement accessible de calibre mondial qui lui permettra d'obtenir de meilleurs résultats pour la population canadienne et de faciliter la tâche des entreprises canadiennes qui souhaitent faire affaire avec le gouvernement. Mieux acheter est notre plan pour améliorer notre système d'approvisionnement et tirer parti du pouvoir d'achat du gouvernement fédéral pour le bien commun. »

Steven MacKinnon

Secrétaire parlementaire de la ministre des Services publics et de l'Approvisionnement et de l'Accessibilité et député de Gatineau

Les faits en bref



SPAC gère 73 % de la valeur des achats annuels du gouvernement du Canada .

. De 2015 à 2018 (de l'exercice financier 2015-2016 à l'exercice financier 2017-2018), les fournisseurs établis au Canada ont obtenu 85 % de la valeur des biens et des services achetés par le gouvernement du Canada et gérés par SPAC.

ont obtenu 85 % de la valeur des biens et des services achetés par le gouvernement du et gérés par SPAC. Environ 88 % des 7 200 entreprises établies au Canada qui ont obtenu des contrats pendant cette période étaient des petites et moyennes entreprises.

