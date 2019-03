Le rôle essentiel des arts et de la culture, reconnu dans le projet de loi rendu public par la FCFA du Canada





La Fédération des communautés francophones et acadiennes (FCFA) du Canada a dévoilé aujourd'hui, son projet de loi pour la modernisation de la Loi sur les langues officielles (LLO), lors d'une conférence de presse. La Fédération culturelle canadienne-française (FCCF) est satisfaite de la place accordée à la culture dans ce projet de loi.

OTTAWA, le 5 mars 2019 /CNW/ - C'est ce matin, lors d'une conférence de presse tenue à Ottawa, que la FCFA du Canada a dévoilé le contenu de son projet de loi portant sur la modernisation de la Loi sur les langues officielles. La loi fête ses cinquante ans cette année.

À titre d'organisme national membre de la FCFA, la FCCF appuie cette initiative de positionnement de la francophonie canadienne. Nous avons eu l'occasion de participer aux différentes rencontres de concertation, ainsi qu'aux sessions de travail avec des experts des milieux juridique et constitutionnel qui ont jalonné le processus d'élaboration du projet de loi. Le fruit de cette participation active nous a entre autres permis d'atteindre notre objectif de faire ressortir l'importance vitale de la culture, à même le préambule du projet de loi proposé par la FCFA.

Le président de la FCCF, Martin Théberge, nous le rappelle : « Les arts et la culture sont un moteur essentiel de développement et d'épanouissement des communautés francophones en milieu minoritaire. Toute révision ou refonte de la Loi sur les langues officielles doit tenir compte du potentiel et du rôle incontournable de notre secteur en appui à la vitalité communautaire. La FCCF et son réseau de membres à travers le pays tiennent à ce que la loi modernisée consacre cet état de fait. Nous en appelons à l'exercice d'un leadership politique fort sur l'importance de la dualité linguistique canadienne. »

Bien que la langue française ait gagné du terrain sur plusieurs plans au pays depuis les cinquante dernières années, il n'en demeure pas moins qu'un coup de barre énergique s'impose de la part du gouvernement du Canada. Pour cela, il faut raffermir la vision et resserrer les moyens concrets envisagés pour garantir sa mise en oeuvre. De manière globale, au-delà de sa valeur déclaratoire, il faut voir à renforcer son caractère exécutoire.

La loi modernisée doit aussi renforcer le concept structurant des mesures positives et exercer une autorité suffisante pour nous permettre de rendre compte en bout de ligne, des impacts bénéfiques mesurables sur la vitalité de nos communautés partout au pays.

De concert avec ses partenaires de la francophonie canadienne, la FCCF continuera à suivre de près les travaux en cours pour la modernisation de la LLO. Tout comme le réseau de nos membres à travers le pays, nos partenaires du secteur des arts et de la culture et de la francophonie canadienne, la FCCF est inspirée, se sent interpellée et s'engage. Elle formule le souhait que le processus d'examen du gouvernement invite l'ensemble des parties prenantes de la société canadienne à une véritable conversation nationale.

Fondée en 1977, la FCCF est un organisme national dont la mission est de promouvoir l'expression artistique et culturelle des communautés francophones et acadiennes. Son réseau rassemble sept regroupements nationaux en théâtre, en littérature, en chanson-musique, en arts médiatiques et en arts visuels, treize organismes oeuvrant au développement culturel et artistique dans onze provinces et territoires du Canada, ainsi qu'un regroupement de réseaux de diffusion et une alliance de radios communautaires.

