Le gouvernement du Canada nomme Matthew Boswell au poste de commissaire de la concurrence





Cette nomination favorisera la continuité dans la mise en oeuvre et la promotion d'une saine concurrence au Canada

OTTAWA, le 5 mars 2019 /CNW/ - Le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains, a annoncé aujourd'hui que Matthew Boswell avait été nommé au poste de commissaire de la concurrence pour un mandat de cinq ans.

M. Boswell a joint les rangs du Bureau de la concurrence en 2011. L'année suivante, il a été promu sous-commissaire principal, puis le 30 mai 2018, on lui a confié le poste de commissaire de la concurrence par intérim. Avant de joindre le Bureau, M. Boswell était avocat principal du contentieux à la Direction de l'application de la loi de la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario, où il était chargé principalement des poursuites liées aux fraudes en matière de valeurs mobilières et d'autres cas connexes. Il a aussi travaillé comme procureur adjoint de la Couronne à Toronto, où il était chargé des poursuites de tous genres liées à des infractions au Code criminel.

Le Bureau de la concurrence a été restructuré en 2015 pour améliorer sa capacité à assurer que les entreprises et les consommateurs du Canada puissent prospérer au sein d'un marché concurrentiel et innovateur. Dans son mandat, M. Boswell veillera à ce que le Bureau continue de protéger et de promouvoir la concurrence et l'innovation dans l'ensemble du Canada.

Cette nomination s'inscrit dans la nouvelle approche du gouvernement du Canada à l'égard des nominations par le gouverneur en conseil. Cette approche fait appel à un processus de sélection ouvert et transparent fondé sur le mérite qui vise à assurer la parité hommes-femmes et à refléter la diversité du Canada, afin d'aider les ministres à faire des recommandations concernant les nominations à des postes au sein de leur portefeuille, en leur fournissant de l'information et de l'orientation.

Citation

« Je félicite Matthew Boswell pour sa nomination. M. Boswell a un mandat important, celui de diriger une équipe qui travaille fort afin de promouvoir et de défendre un marché ouvert et équitable pour tous les Canadiens. Je suis convaincu qu'il continuera d'afficher le même dévouement dont il a fait preuve au cours des neuf derniers mois dans ses fonctions de commissaire par intérim. »

-- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains

