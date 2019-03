ExaGrid poursuit son expansion mondiale pour répondre à la demande internationale croissante





ExaGrid®, l'un des principaux fournisseurs de solutions hyperconvergées intelligentes de stockage de sauvegardes, a annoncé aujourd'hui la poursuite de son expansion mondiale afin de satisfaire les commandes de sa solution de stockage de sauvegardes. La Société connaît une croissance plus rapide que le marché mondial et continue d'accroître sa part de marché.

ExaGrid dispose actuellement de bureaux de vente aux États-Unis et au Canada, ainsi que dans les pays suivants: Mexique, Colombie, Argentine, Royaume-Uni, Allemagne, France, Benelux, Pologne, République tchèque, Suisse, Italie, Espagne/Portugal, Turquie, Israël, Dubaï, Afrique du Sud, Australie, Singapour, Taïwan, Corée du Sud, Hong Kong et dans les pays nordiques. En outre, ExaGrid envisage également d'autres possibilités d'expansion dans d'autres pays. ExaGrid, qui continue d'augmenter le nombre de ses équipes de vente mondiales, couvre maintenant plus de 30 pays à travers le monde. La Société va continuer à étendre sa présence mondiale dans le but de couvrir plus de 50 pays d'ici 2020. Dans le cadre de son expansion sur de nouveaux marchés, ExaGrid aura bientôt du personnel de soutien au Chili, en Argentine, au Brésil, en Indonésie, en Inde, en Suisse et en Grèce.

"Nous gagnons sans cesse du terrain sur notre marché, a déclaré Bill Andrews, président-directeur général d'ExaGrid. L'extension des zones couvertes par nos équipes de vente et de support élargit notre clientèle et nous permet de pénétrer encore davantage de régions. L'augmentation de la demande mondiale nous a incités à nouer de nouvelles relations stratégiques avec des distributeurs et des revendeurs."

ExaGrid continue d'exploiter et de développer ses relations avec ses partenaires d'alliances stratégiques: Veeam Software, HYCU, Zerto et Nutanix. ExaGrid participera aux prochains événements organisés par ses partenaires d'alliance VeeamON, ZertoCON et Nutanix.NEXT, entre autres.

ExaGrid a récemment transféré ses bureaux dans l'immeuble "The Campus" à Marlborough, 350 Campus Drive, afin de répondre à sa croissance future, d'accroître l'espace de laboratoire du centre de données et de permettre des tests d'assurance qualité accrus. ExaGrid a ainsi repris l'espace autrefois occupé par le siège de VCE, l'entreprise commune de Cisco Systems et d'EMC Corporation.

Les exemples de réussites de clients et d'entreprises publiés par ExaGrid sont supérieurs à 360, plus que tous les autres fournisseurs du secteur. Ces récits de succès démontrent à quel point les clients sont satisfaits de l'approche architecturale unique d'ExaGrid, de ses produits différenciés et de son support client inégalé. Les clients affirment constamment que notre produit est non seulement le meilleur de sa catégorie, mais "qu'il fonctionne, tout simplement"

ExaGrid fournit un stockage de sauvegardes intelligent hyperconvergé avec déduplication des données, une zone d'application exclusive et une architecture évolutive. La zone d'application d'ExaGrid offre les vitesses les plus rapides pour les sauvegardes et les restaurations, et permet des récupérations par MV instantanées. Son architecture évolutive, qui se compose de dispositifs complets intégrés à un système adaptable, garantit une fenêtre de sauvegarde de longueur fixe à mesure que le volume de données augmente, éliminant ainsi de coûteuses mises à niveau massives. Retrouvez-nous sur exagrid.com ou sur LinkedIn. Découvrez ce que nos clients disent au sujet de leur expérience avec ExaGrid, et pourquoi leurs sauvegardes prennent maintenant beaucoup moins de temps qu'auparavant.

