Sernova Financial, grand prestataire de services de compensation post-négociation, obtient la certification ISO 27001





LONDRES, March 5, 2019 /PRNewswire/ --

La certification illustre l'engagement de Sernova envers la conformité et la sécurité pour ses services cloud de compensation post-négociation et son leadership en la matière

Sernova Financial, grand prestataire de services de compensation post-négociation, a annoncé aujourd'hui qu'elle a obtenu la certification ISO/CEI 27001:2013 pour son offre de services cloud, qui souligne les meilleures pratiques en termes de systèmes de management de la sécurité de l'information (SMSI).

L'obtention de cette certification démontre l'engagement de Sernova à l'égard d'un programme de sécurité reproductible, en amélioration perpétuelle et basé sur les risques, à même de protéger les données des clients et les systèmes de Sernova, ce qui garantit somme toute que les services cloud de Sernova observent les normes mondiales de sécurité de l'information et les meilleures pratiques toujours soumises à des audits indépendants rigoureux.

« L'équipe de sécurité de Sernova a pour mission principale de créer des produits et des services résistants et sûrs. Ce faisant, nous pouvons avoir la garantie que nos opérations commerciales sont tout aussi sécurisées. Nous avons investi dans la certification ISO 27001 afin d'offrir une plus grande transparence à nos clients », a déclaré Ian Holmes, directeur technologique de Sernova Financial.

Grâce à la certification ISO 27001, Sernova Financial facilite l'adoption de ses services cloud de compensation. La demande en la matière a augmenté en raison de l'incertitude entourant le Brexit et du besoin de recourir à de nombreux modèles d'accès aux chambres de compensation à contrepartie centrale (CCP) pour assurer l'accès au marché et la fluidité des liquidités.

À propos de Sernova Financial

Sernova est un prestataire de services cloud de post-négociation qui fait preuve d'innovation. L'entreprise est axée sur la compensation des dérivés financiers et les extensions dans les services de garantie et de gestion des risques intégrée. Notre solution prend en charge la gestion complète, du front-office au post-marché, des dérivés ETD (négociés en bourse) et OTC (de gré à gré) et des garanties. Elle permet ainsi aux clients de bénéficier d'une transition transparente vers un établissement jouant le membre compensateur, d'une réduction des risques et des coûts, de l'efficacité du capital, d'une plus grande flexibilité, d'un contrôle accru et d'une capacité à suivre la liquidité de la compensation à contrepartie centrale.

À propos de la certification ISO 27001

La certification ISO englobe la gestion de la sécurité, de la disponibilité, de l'intégrité, de la confidentialité et de la conformité de l'information dans les infrastructures, le développement, la sécurité, les systèmes, l'exploitation, le soutien, les services juridiques et les ressources humaines, dans le cadre de la prestation de services de compensation de dérivés financiers post-négociation. Créée par l'Organisation internationale de normalisation (ISO), la norme requiert la certification des contrôles du management de la sécurité de l'information d'une entreprise dans des domaines tels que la sécurité des données et la continuité des opérations. Le système de management a été inspecté par BSI Group, un organisme de normalisation des systèmes de management agréé par les organes suivants : United Kingdom Accreditation Services (UKAS), ANSI-ASQ National Accreditation Board (ANAB), Raad voor Accreditatie (RvA), China National Accreditation Service for Conformity Assessment (CNAS) et Japan Accreditation Board (JAB).

