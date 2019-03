35 projets clés soutenus par 2,8 milliards de dollars US d'investissement entament leur construction dans le Changzhou National Hi-Tech District, en Chine





CHANGZHOU, Chine, 5 mars 2019 /PRNewswire/ -- Ninebot (Beijing) Tech Co., Ltd., une entreprise novatrice, fournisseur et leader mondial de solutions robotisées intelligentes de transport de courte distance et de services, a organisé le 1er mars une cérémonie d'inauguration pour son projet de véhicule électrique intelligent au Changzhou National Hi-Tech District (CND). Le même jour, plusieurs autres projets qui devraient commencer leur activité en 2019 ont tenu conjointement une « grande cérémonie d'inauguration » au coeur du district. Avec un investissement initial de 19 milliards de yuans au total (env. 2,8 milliards de dollars US), suivi d'un investissement annuel prévu de 9 milliards de yuans (env. 1,3 milliard de dollars US), la construction des 35 installations destinées à accueillir les projets a été lancée en même temps, indiquant un effort concerté de la part du CND d'avoir des lignes de production associées à 182 projets clés, au niveau ou au-dessus du niveau du district, prêtes et en fonctionnement avant la fin de cette année.

Les 35 projets ciblent des industries nouvelles et émergentes : l'énergie photovoltaïque intelligente, les fibres de carbone, les matériaux composites, les véhicules électriques, les composants automobiles de base, les nouveaux médicaments, les dispositifs médicaux, ainsi que la prochaine génération de matériel informatique, en plus de services haut de gamme, de projets d'infrastructure et de produits et services visant à l'amélioration de la qualité de vie. Parmi eux, avec un investissement total atteignant 3 milliards de yuans (env. 450 millions de dollars US), le projet de véhicules électriques intelligents de Ninebot est en voie pour être capable de produire un million de véhicules chaque année une fois terminé.

Au cours des dernières années, le district a mis l'accent sur les moyens d'attirer des projets à grande échelle et a bien réussi à augmenter considérablement le niveau d'investissement qui est arrivé par la suite. En janvier de cette année, la première série de projets, sept au total, soutenue par un investissement de 10,45 milliards de yuans (env. 1,56 milliard de dollars US) a été signée, un signe positif pour la capacité d'attirer un plus grand nombre de projets de même envergure.

En ce qui concerne l'avenir, le CND prévoit de se concentrer sur ce qui est nouveau et novateur en matière de technologies, d'industries et de modèles d'affaires afin de faire progresser le district comme un lieu où les entreprises vont vouloir investir, notamment les entreprises faisant partie de la liste du district des industries nouvelles et émergentes. L'objectif du district pour l'année est d'attirer 120 projets de haute qualité. De plus, les services gouvernementaux qui intègrent Internet dans leur système de flux de travail, y compris la façon dont ils communiquent avec les utilisateurs, seront mis en oeuvre de manière exhaustive pour simplifier davantage l'administration et déléguer l'autorité, optimiser les processus, améliorer le mécanisme pour attirer de nouveaux clients, monétiser les actifs sous-utilisés, promouvoir l'efficience et l'investissement tout en faisant une meilleure utilisation des terres et des ressources disponibles, avec la mission d'améliorer de façon globale le retour sur investissement, tant pour le district que pour les nombreuses entreprises qui ont choisi de s'y installer.

À propos de Changzhou National Hi-tech District

Changzhou National Hi-tech District (CND) est situé au coeur du delta du fleuve Yangtze. Le CND compte 1 641 entreprises à capitaux étrangers. Récemment, le CND accélère le rythme de développement et intensifie les efforts pour la construction d'une base industrielle, rendant plus importants et plus forts deux secteurs piliers, à savoir la fabrication d'équipement (machines de précision) et les nouveaux matériaux. Les industries émergentes concernent la nouvelle génération de l'informatique, le biomédical, les véhicules fonctionnant avec les nouvelles énergies, le photovoltaïque, et l'aviation.

Liens connexes :

http://www.cznd.gov.cn/

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/829950/CHANGZHOU_groundbreaking.jpg

Communiqué envoyé le 5 mars 2019 à 12:18 et diffusé par :