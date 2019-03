AMPAC Fine Chemicals annonce une réorganisation de son équipe de direction





RANCHO CORDOVA, Californie, 5 mars 2019 /PRNewswire/ -- AMPAC Fine Chemicals (AFC) a le plaisir d'annoncer qu'à partir d'aujourd'hui, M. Chris Conley assumera de nouvelles responsabilités en tant que directeur général chargé des ressources humaines, qui s'ajouteront à son rôle actuel de directeur général chargé de la sécurité, de la santé et de l'environnement (en anglais, SH&E).

Chris a dirigé avec succès les activités d'AMPAC portant sur la sécurité, la santé et l'environnement depuis qu'il a rejoint la société en 2017, et ce après avoir mené des activités similaires chez Aerojet Rocketdyne et ses filiales pendant 35 ans. Chez Aerojet Rocketdyne, Chris collaborait étroitement avec l'équipe des ressources humaines et a dirigé le groupe de services sanitaires dont la mission était de promouvoir des modes de vie sains à la maison et au travail.

« Dans son nouveau rôle de responsable des ressources humaines, Chris apportera le même professionnalisme et dévouement que celui qu'il a démontré en tant que responsable de la sécurité, de la santé et de l'environnement. Chris est un cadre chevronné qui possède une expérience remarquable en matière de leadership dans plusieurs rôles de supervision. C'est un coach exceptionnel qui a gagné le respect de son équipe de direction, de ses collègues et de l'équipe d'AMPAC dans son ensemble », a déclaré le PDG d'AFC, le docteur Aslam Malik.

Chris travaille depuis le siège social d'AFC à Rancho Cordova, en Californie. Il supervisera les fonctions de ressources humaines ainsi que celles de la sécurité, de la santé et de l'environnement dans les quatre locaux d'AMPAC. Il est également titulaire d'une maîtrise en sciences de la santé environnementale de l'université publique East Tennessee State.

À PROPOS D'AMPAC FINE CHEMICALS LLC

AFC est une entreprise américaine ayant démontré ses capacités dans la mise en oeuvre des processus, la mise à niveau et la production commerciale conforme aux normes des bonnes pratiques courantes en vigueur pour les ingrédients pharmaceutiques actifs et les intermédiaires approuvés pour les clients des secteurs pharmaceutiques et biotechnologiques. AFC est une société de portefeuille de SK Holdings (Corée du Sud) et sert de cadre stratégique pour la croissance du secteur pharmaceutique de SK. Les installations spécialement conçues et le personnel expérimenté d'AFC permettent à la société de produire de façon sûre des composés hautement énergétiques à l'échelle commerciale. En outre, les autres plateformes technologiques d'AFC comprennent la production de composés très puissants, des procédés continus et la séparation chromatographique à l'échelle industrielle en utilisant la chromatographie en lit mobile simulé et des services d'analyse pour l'industrie pharmaceutique. Les activités d'AFC sont développées à Rancho Cordova et El Dorado Hills, dans l'État de Californie, à La Porte, dans l'État du Texas et à Petersburg, dans l'État de Virginie. Pour obtenir plus d'informations sur notre société, veuillez visiter notre site Internet à www.ampacfinechemicals.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/829498/Chris_Conley_AMPAC_Fine_Chemicals_Vice_President.jpg

