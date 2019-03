La Monnaie royale canadienne met à l'honneur le célèbre navire de Jean Cabot pour marquer les soixante-dix ans depuis l'entrée de Terre-Neuve-et-Labrador dans la Confédération





OTTAWA, le 5 mars 2019 /CNW/ - La Monnaie royale canadienne est fière de lancer une impressionnante pièce en argent inspirée du dollar en argent de 1949 qui soulignait alors le passage du statut de colonie britannique à celui de province canadienne pour Terre-Neuve-et-Labrador. La pièce en question arbore une représentation du Matthew, vaisseau de l'intrépide explorateur européen Jean Cabot, qui a accosté à Terre-Neuve en 1497. L'élégance et les détails du motif original, exécuté à la main par le maître graveur Thomas Shingles, en ont fait un classique instantané, motif qu'il est maintenant possible d'admirer dans toute sa splendeur au revers d'une pièce de 5 oz en argent pur à 99,99 %. L'avers, à l'effigie du roi George VI, est lui aussi une reproduction de l'original. Cette pièce exceptionnelle ainsi que plusieurs autres produits de collection fabriqués méticuleusement sont en vente dès aujourd'hui.

Les quatre pièces carrées qui constituent l'ensemble de pièces de 3 $ en argent fin 2019 - Les éléments sont le comble de la créativité. L'idée originale de ce produit vient de nul autre que l'un des membres du Club des Maîtres (le programme de fidélisation de la Monnaie), Bernard Dumais, de Lévis (Québec). L'artiste torontoise Rebecca Yanovskaya a ensuite illustré sur chacune des pièces l'un des quatre éléments, soit l'eau, la terre, l'air et le feu, lesquels sont ornés de feuilles vertes, brunes, jaunes et rouges, respectivement. Réunies, les pièces forment un motif circulaire qui symbolise le cycle des saisons au Canada.

Une autre pièce historique est propulsée à l'avant-scène ce mois-ci : la pièce de 20 $ en argent fin 2019 - 40e anniversaire de la Feuille d'érable en or. Le célèbre motif de l'une des pièces d'investissement en or les plus appréciées au monde est reproduit dans ses moindres détails sur une pièce bi-incuse, dont les éléments centraux - une feuille d'érable à sucre au revers et l'effigie de Sa Majesté la reine Elizabeth II à l'avers - sont creusés dans la surface. Pour un hommage encore plus grandiose à la pièce d'investissement originale, la feuille d'érable est rehaussée d'un placage d'or sélectif.

D'autres pièces mises en vente ce mois-ci :

La pièce de 20 $ en argent fin 2019 - Faune canadienne : Le renard, conçue par l'artiste W. Allan Hancock, de l'île Saltspring (Colombie-Britannique);

La pièce de 250 $ en or pur 2019 - OEuf pyssanka : Symbole d'éternité, une oeuvre de l'artiste torontois Dave Melnychuk présentant une forme d'oeuf de Pâques et une gravure riche en symboles illustrant une église ukrainienne à divers paliers;

La pièce de 20 $ en argent fin 2019 - Éclosion d'un hadrosaure, conçue par Julius Csotonyi, artiste réputé en paléontologie;

La pièce de 100 $ en argent fin 2019 - Érables du Canada , frappée dans 10 oz d'argent pur à 99,99 % et ornée de brindilles d'érable gravées qui rappellent les premières pièces de monnaie du Canada ;

, frappée dans 10 oz d'argent pur à 99,99 % et ornée de brindilles d'érable gravées qui rappellent les premières pièces de monnaie du ; La collection de rouleaux spéciaux 2019 - Premières pièces frappées, qui comprend des rouleaux pour toutes les valeurs nominales en circulation au Canada ;

; La pièce de 5 onces en argent fin 2019 - Série Pièces de grande taille : Pièce de 5 cents;

La pièce de 3 $ en argent fin 2019 - Petits bonheurs de la vie au Canada : Dégustation de sirop d'érable, conçue par Steve Hepburn; et

La pièce de 5 $ en argent fin 2019 - Signes du zodiaque : Bélier, conçue par Jori van der Linde.

