Deux organismes pourront renforcer l'offre touristique de Gaspé





Le gouvernement du Canada accorde une aide financière de plus de 330 000 $ à Musique du Bout du Monde et au Club de ski de fond Les Éclairs de Gaspé

GASPÉ, QC, le 5 mars 2019 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Musique du Bout du Monde et le Club de ski de fond Les Éclairs de Gaspé, deux organismes à but non lucratif, pourront développer et promouvoir les atouts de leur région ici et ailleurs en bénéficiant de contributions non remboursables totalisant 338 230 dollars de la part de Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC).

Grâce à un soutien financier de 203 230 $, le Club de ski de fond Les Éclairs de Gaspé a pu se munir d'un nouvel équipement, à savoir une dameuse de haut calibre équipée d'une pelle, d'un conditionneur à neige et de deux traceuses. En plus de réduire le temps requis pour l'entretien et d'améliorer la sécurité dans les pistes, cette aide contribuera à la vitalité du tourisme hivernal en Gaspésie.

Pour sa part, l'aide financière de 135 000 $ accordée à Musique du Bout du Monde vise la commercialisation du festival Musique du Bout du Monde (FMBM) sur les marchés nationaux et internationaux pour les années 2018, 2019 et 2020. Ce festival occupe une place importante sur la scène régionale en matière de tourisme culturel. La commercialisation de cet événement contribuera au rayonnement touristique de la Ville de Gaspé et de la région de la Gaspésie.

Ce financement a été annoncé aujourd'hui par la députée de Gaspésie-Les Îles-de-la-Madeleine et ministre du Revenu national, l'honorable Diane Lebouthillier. Les fonds ont été consentis par le gouvernement du Canada en vertu du Programme de développement économique du Québec de DEC. La réalisation de ces projets générera des investissements totaux de plus 3,5 M$.

Fondé en 2005, Musique du Bout du Monde a pour mission d'organiser des événements culturels et touristiques dans le but de faire découvrir et de célébrer les différences culturelles par le biais de la musique. Le festival qu'il organise, le FMBM, se veut un lieu d'échange entre la culture gaspésienne et d'autres cultures du monde.

Le Club de ski de fond Les Éclairs de Gaspé a été constitué en mars 1987. Cet OBNL a pour mission d'offrir des pistes tracées et balisées de grande qualité, sur une distance d'environ 54 km, afin de permettre la pratique du ski de fond. On y retrouve aussi des pistes pour la raquette. Le Club organise également des activités récréatives et compétitives, dont certaines, en partenariat avec d'autres organismes (Fondation A.D.O., Traversée de la Gaspésie, Unité régionale de loisir et de sport, écoles, etc.).

Le gouvernement du Canada n'hésite pas à appuyer des projets de nature récréative, culturelle ou sportive qui ont un impact positif sur le tourisme et l'économie d'ici, qui mettent encore davantage en valeur les attraits incomparables qui nous entourent et qui trouvent écho bien au-delà de la Gaspésie.

Citations

« Le soutien financier de DEC permettra à Musique du Bout du Monde et au Club de ski de fond Les Éclairs de Gaspé de développer et de mettre davantage en valeur les attraits de la Gaspésie pour ainsi attirer encore plus de visiteurs dans la région. Par cet appui, le gouvernement du Canada contribue à la diversification de notre offre touristique, en plus de dynamiser la région et d'assurer la prospérité de l'économie canadienne. »

L'honorable Diane Lebouthillier, députée de Gaspésie-Les Îles-de-la-Madeleine et ministre du Revenu national

« Le tourisme est l'un des secteurs qui connaît le développement le plus rapide dans le monde entier. En appuyant des évènements comme le Festival Musique du Bout du Monde et des organismes tels que le Club de ski de fond Les Éclairs de Gaspé, nous démontrons notre engagement à favoriser l'essor de cette industrie, dont les importantes retombées contribuent à la vigueur économique du Canada. »

L'honorable Navdeep Bains, ministre responsable de DEC

Faits en bref

L'annonce d'aujourd'hui est faite au nom de l'honorable Navdeep Bains , ministre responsable du portefeuille de l'Innovation, Sciences et Développement économique, qui regroupe 17 ministères et organismes fédéraux, dont DEC et les cinq autres agences de développement régional.

, ministre responsable du portefeuille de l'Innovation, Sciences et Développement économique, qui regroupe 17 ministères et organismes fédéraux, dont DEC et les cinq autres agences de développement régional. Pour en savoir davantage sur DEC et ses priorités, consultez le Plan ministériel 2018-2019 ou visitez le www.dec-ced.gc.ca.

Depuis maintenant 50 ans, le gouvernement du Canada participe activement au développement économique régional au Québec : un demi-siècle d'actions concrètes consacrées à l'essor des régions et des entreprises d'ici.

