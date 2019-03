Profitez d'une ATMosphère favorable aux affaires dans le cadre du Congrès mondial de l'ATM 2019





MADRID, 5 mars 2019 /CNW/ - Il est encore temps de s'inscrire au Congrès mondial de l'ATM 2019 (World ATM Congress 2019), la plus grande conférence et exposition mondiale sur la gestion de la circulation aérienne (ATM), qui se tiendra du 12 au 14 mars 2019 à la IFEMA, Feria de Madrid!

Cet événement majeur réunira des dirigeants du secteur de l'aviation de plus de 136 pays et territoires, y compris des hauts fonctionnaires et des représentants de plus de 80 fournisseurs de services de navigation aérienne, aéroports, compagnies aériennes, gouvernements, forces armées, organisations non gouvernementales, fabricants et fournisseurs. Le Congrès mondial de l'ATM 2019 est sur la bonne voie pour dépasser le seuil atteint l'an dernier de 8 500 participants inscrits.

Le Congrès mondial de l'ATM, qui en est à sa septième année, est le fruit d'un partenariat entre la Civil Air Navigation Services Organisation (CANSO, ou l'organisation des services de navigation aérienne civile) et l'Air Traffic Control Association (ATCA, ou l'association du contrôle du trafic aérien). Le programme de la conférence offre une plateforme unique pour discuter de l'avenir de l'ATM en réunissant les plus grands leaders mondiaux de l'aviation pour partager leurs idées, leurs points de vue et leur expertise sur les principaux enjeux et défis auxquels l'industrie de l'ATM est confrontée.

Le thème de la conférence est « Tackling the Big Issues in ATM - Capacity, UTM Integration, People » (aborder les grands enjeux de l'ATM - capacité, intégration de la grille de Mercator transverse universelle, ressources humaines). Deux conférenciers d'honneur exceptionnels ouvriront la conférence : Daniel Elwell, administrateur par intérim, Federal Aviation Administration, et Henrik Hololei, DG MOVE, Commission européenne.

Le Congrès mondial de l'ATM comprend également un hall d'exposition mettant en vedette un nombre record de 252 entreprises et organisations exposantes des secteurs de l'ATM et de l'aviation. Cet événement de trois jours offrira une fois de plus une programmation éducative complémentaire dans six salles de présentation afin de faire découvrir les résultats de la recherche, de procéder au lancement et à la démonstration de nouveaux produits, de présenter de nouvelles technologies de contrôle de la circulation aérienne (ATC) ainsi que les perspectives sur les politiques touchant l'ATM présentées par ATCA, CANSO, EUROCONTROL, FABEC, Global UTM Association, IATA, Project Wing @ X (auparavant Google Wing), SESAR Joint Undertaking et plusieurs autres organismes.

Le Congrès mondial de l'ATM 2019 sera également l'occasion de tenir plusieurs événements spéciaux, dont une cérémonie de remise des prix ATC d'IHS Jane et une autre pour la remise des prix de la Commission européenne. Ces cérémonies auront lieu toutes les deux le 12 mars, tandis que plusieurs événements médiatiques auront lieu pendant les trois jours du Congrès.

Pour obtenir de plus amples renseignements à propos du Congrès mondial de l'ATM 2019, veuillez visiter le site www.worldatmcongress.org. Il sera possible de s'inscrire en ligne à la conférence (moyennant des frais) et d'accéder au hall d'exposition (gratuitement) tout au long de l'événement. Par ailleurs, les participants peuvent s'inscrire sur place sans frais supplémentaires. Les membres des médias sont invités à s'inscrire pour profiter d'un accès complémentaire complet.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

Abigail Glenn-Chase, directrice des communications, Congrès mondial de l'ATM

+1 202 213 2506

abigail.glennchase@worldatmcongress.org

Glenn Cudaback-Cox, gestionnaire des médias numériques et du marketing, Congrès mondial de l'ATM

+1 717 495 4600

glenn.cudaback@worldatmcongress.org

