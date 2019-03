Au Canada, 68 % des gestionnaires affirment que les activités reliées aux parties éliminatoires améliorent le moral des employés





Les dirigeants constatent également que les célébrations liées aux tournois stimulent la productivité

66 % des employeurs organisent des festivités dans le cadre d'événements sportifs comme la « Folie de mars » (March Madness) ou la finale de la Coupe Stanley; les compétitions amicales et le port de vêtements d'équipe sont les plus courantes

TORONTO, le 5 mars 2019 /CNW/ - Les célébrations sportives au bureau sont-elles une bonne idée pour les travailleurs et pour les employeurs? Selon une nouvelle étude réalisée par le cabinet mondial de dotation en personnel Robert Half, 68 % des cadres supérieurs canadiens interrogés ont déclaré que les activités liées aux sports (comme celles qui ont lieu dans le cadre de la « Folie de mars » (March Madness) ou de la finale de la Coupe Stanley) ont des répercussions positives sur le moral du personnel. La moitié des répondants au sondage (50 %) constatent également des avantages relatifs à la productivité.

Plusieurs employeurs sont prêts à jouer le jeu : 66 % des entreprises organisent des festivités liées aux sports. Les compétitions amicales (37 %) et le port de vêtements d'équipe (34 %) arrivent en tête de liste des activités offertes.

« Plutôt que de minimiser l'enthousiasme à l'occasion d'événements sportifs majeurs, de nombreuses entreprises perçoivent cette distraction comme une occasion de renforcer le travail d'équipe et la camaraderie, a affirmé Koula Vasilopoulos, présidente de district d'OfficeTeam, une division de Robert Half. Tant que les employés respectent les directives et les priorités professionnelles de l'entreprise, des activités amusantes comme les Journées des chandails sportifs ou les concours de décoration des postes de travail peuvent aider à remonter le moral des employés sans nuire à leur productivité. »

Au sujet de l'étude

Le sondage en ligne a été mis au point par Robert Half et mené par une firme de sondage indépendante. Le sondage comprend des réponses de plus de 600 gestionnaires principaux dans des entreprises qui comptent 20 employés ou plus au Canada.

Au sujet de Robert Half

Fondée en 1948, Robert Half est la première et plus grande firme de recrutement de personnel spécialisé au monde. L'entreprise compte plus de 300 bureaux de recrutement dans le monde et offre des services en ligne de recherche d'emploi sur les sites de ses divisions, qui sont accessibles à l'adresse roberthalf.ca/fr. Pour obtenir d'autres conseils de carrière et de gestion, suivez notre blogue à l'adresse roberthalf.ca/fr/blogue.

SOURCE Robert Half Canada

Communiqué envoyé le 5 mars 2019 à 11:10 et diffusé par :