Volvo et la NTU dévoilent le premier autobus électrique autonome de 12 mètres au monde

Volvo Bus et l'Université technologique de Nanyang (NTU) de Singapour ont présenté le premier autobus électrique entièrement autonome de 12 mètres au monde. Cet autobus sera prochainement à l'essai sur les routes du campus NTU.

L'autobus électrique Volvo 7900 d'une capacité de 85 passagers est équipé de capteurs et de commandes de navigation gérés par un système complet d'intelligence artificielle (IA). Garantissant un maximum de sécurité et de fiabilité, le système IA intègre également des mesures de cybersécurité pour éviter toute intrusion indésirable.

L'autobus Volvo a été soumis à une phase préliminaire de tests rigoureux au Centre d'excellence pour les essais et la recherche sur les véhicules autonomes (CETRAN).

Il est prévu de tester l'autobus sur les routes du campus de la NTU et de prolonger l'itinéraire au-delà de l'enceinte de l'université.

L'autobus électrique entièrement autonome assure un fonctionnement silencieux sans émissions. Il consomme 80 % d'énergie en moins qu'un autobus Diesel de taille équivalente.

Il s'agit de la première application autonome de Volvo dans les transports publics hors de son siège en Suède.

Håkan Agnevall, Président de Volvo Buses, a déclaré : « Notre autobus électrique doté de technologies autonomes constitue une étape importante vers notre vision d'une ville plus propre, plus sûre et plus intelligente. Le cheminement vers la pleine autonomie est sans aucun doute complexe, et notre partenariat avec la NTU et la LTA est essentiel pour concrétiser cette vision, de même que notre engagement à appliquer une approche plaçant la sécurité au premier plan. »

L'autobus est doté d'un logiciel de recherche autonome Volvo connecté aux commandes principales et à plusieurs capteurs. Les chercheurs de la NTU l'ont optimisé avec un système d'IA qui communique avec des capteurs, permettant une exploitation autonome de l'autobus.

Cela inclut des capteurs de télédétection par laser (LIDAR), des caméras à 360 degrés et un système de navigation globale par satellite perfectionné utilisant la cinématique en temps réel. Cela ressemble à n'importe quel système de positionnement global (GPS), mais utilise plusieurs sources de données pour offrir une précision de localisation de l'ordre du centimètre.

Le système est relié à une « unité de mesure inertielle » qui détermine la vitesse latérale et angulaire de l'autobus. Cela améliorera la navigation de l'autobus sur les terrains accidentés et garantira une conduite en douceur.

Volvo Bus est l'un des principaux constructeurs d'autobus dans le monde. Il propose notamment des véhicules et des systèmes pour établir des réseaux de transport public durables. Volvo Bus fait partie du groupe Volvo. Pour plus d'informations, consultez le site http://www.volvobuses.com

