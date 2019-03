Trustpilot finalise un cycle de financement de série E de 55 millions de dollars dirigé par Sunley House Capital Management





Trustpilot, la principale plateforme indépendante permettant aux entreprises de générer de la confiance auprès des consommateurs, a annoncé aujourd'hui avoir levé 55 millions de dollars dans le cadre d'un cycle d'investissement de série E. Le cycle de financement a été dirigé par Sunley House Capital Management, filiale de la société internationale de capital-investissement Advent International, avec une solide participation de ses actionnaires actuels Vitruvian Partners, Draper Esprit, Index Ventures, Northzone et Seed Capital.

Fondé en 2007, Trustpilot a connu une croissance rapide depuis sa création en suivant un modèle commercial SaaS de type "freemium". Le fonds de série E aidera Trustpilot à renforcer sa part de marché par le biais d'investissements en marketing, de sa plateforme technologique et des utilisateurs, et accélérera sa dynamique pour fixer de nouvelles normes d'excellence en termes de transparence dans le domaine des évaluations.

L'investissement intervient après une année charnière pour Trustpilot. La société propose à présent plus de 58 millions d'avis sur plus de 265 000 sites dans plus de 150 pays. Aujourd'hui, Trustpilot fait partie du 1% de sites Web les plus visités au monde, et s'impose comme chef de file au Royaume-Uni, dans d'autres marchés européens et en Amérique du Nord. Chaque mois, sa marque est vue plus de 3,5 milliards de fois en ligne.

Les avis partagés sur la plateforme Trustpilot permet aux consommateurs d'en savoir plus sur les sociétés qui leur vendent des produits, et donc de prendre de meilleures décisions et d'influer sur celles de la communauté. Pour les entreprises, la collecte des avis des consommateurs sur Trustpilot les aident non seulement à se développer et à mettre en avant la confiance dont bénéficie leurs marques, mais apporte également des résultats commerciaux tangibles et mesurables, notamment sous forme d'informations exploitables sur les consommateurs, d'une aide aux consommateurs souhaitant découvrir leur marque en ligne (grâce à une capacité inégalée d'optimisation des moteurs de recherche), ce qui augmente considérablement le nombre d'achats en ligne.

"La confiance en ligne et dans le monde n'a jamais été aussi primordiale. C'est pour cette raison que nous repoussons sans relâche nos limites dans le domaine des évaluations", déclare Peter Mühlmann, fondateur et CEO de Trustpilot. "Notre approche ouverte et transparente est cruciale. Elle donne les outils nécessaires aux consommateurs et aux entreprises pour collaborer, innover et s'améliorer mutuellement. Et c'est précisément ce qui permet de générer une confiance durable dans une marque."

Interrogé sur cet investissement, Mohammed Anjarwala, directeur général chez Sunley House Capital Management, déclare: "Trustpilot apporte une solide proposition de valeur aux entreprises, ce qui leur permet d'optimiser leur efficience en marketing digital et l'engagement client. Nous pensons que la société présente d'importantes opportunités de croissance continue, aussi bien dans son marché central, le Royaume-Uni, qu'à l'international. Nous nous réjouissons à l'idée de soutenir Peter et toute l'équipe de Trustpilot". M. Anjarwala intégrera le conseil d'administration de Trustpilot.

À propos de Trustpilot

Trustpilot est une plateforme d'évaluation indépendante, gratuite et accessible à l'ensemble des entreprises et des consommateurs. Avec plus 58 millions d'avis sur plus de 265 000 sites, Trustpilot procure un espace pour partager et découvrir les avis sur des entreprises, et permet à chaque société de transformer le feedback client en des résultats commerciaux. La mission de Trustpilot est de rapprocher les utilisateurs et les entreprises afin de créer des expériences sans cesse optimisées. Tous les mois, la marque est vue plus de 3,5 milliards de fois en ligne. Avec des bureaux à Copenhague, Londres, New York, Denver, Berlin, Melbourne et Vilnius, les 700 employés de Trustpilot représentent plus de 40 nationalités différentes.

Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter https://www.trustpilot.com/

À propos de Sunley House Capital Management

Sunley House Capital Management ("Sunley House") gère un fonds d'investissements international concentré effectuant des prises de participation minoritaires dans des entreprises aussi bien publiques que privées. La société est une filiale d'Advent International, une des plus grandes et des plus expérimentées sociétés de capital-investissement au monde. Tout comme Advent, Sunley House se spécialise dans cinq secteurs clefs, à savoir les services commerciaux et financiers; la santé; l'industrie; le détail, le grand public et le divertissement; et les technologies, les médias et les télécoms.

Pour plus d'informations, veuillez visiter https://www.adventinternational.com/sunleyhouse/

