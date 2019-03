/C O R R E C T I O N de la source -- Patrimoine canadien/





Dans le communiqué Avis aux médias - Le secrétaire parlementaire Andy Fillmore rencontrera des groupes artistiques, culturels et communautaires au cap Breton, diffusé le 04-Mar-2019 par Patrimoine canadien sur le fil de presse CNW, on nous avise que plusieurs modifications ont été apportées à la version originale. La copie complète et corrigée suit :

Avis aux médias - Le député Mark Eyking fera une annonce de financement au Cap-Breton

Mark Eyking, député de Sydney--Victoria fera une annonce de financement au Cap-Breton

SYDNEY, NS, le 4 mars 2019 /CNW/ - M. Mark Eyking, député de Sydney--Victoria, fera une annonce de financement au Cap-Breton mardi. M. Eyking représentera l'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme.

Veuillez noter que tous les détails sont sujets à modifications et qu'il s'agit de l'heure locale.

Voici les détails :

Activités du mardi 5 mars 2019

Activité no 1 - annonce au New Dawn Centre for Social Innovation

HEURE :

9 h

LIEU :

Salle de conférence

New Dawn Centre for Social Innovation

37, rue Nepean

Sydney (Nouvelle-Écosse)

Note aux médias : ouvert aux médias. Après l'annonce, M. Eyking rencontrera des membres d'organismes et des intervenants qui oeuvrent dans le milieu des arts et de la culture.

Les autres événements prévus pour mardi sont annules en raison de la météo.

SOURCE Patrimoine canadien

Communiqué envoyé le 5 mars 2019 à 10:47 et diffusé par :