Tournée régionale annuelle du directeur québécois - De nombreux défis au cours des prochains mois pour le syndicat Unifor





AMOS, QC, le 5 mars 2019 /CNW Telbec/ - Le directeur québécois d'Unifor, Renaud Gagné, poursuit aujourd'hui sa tournée annuelle des régions en compagnie d'une vingtaine de membres des sections locales de l'Abitibi-Témiscamingue.

« Une fois par année, nous parcourons l'ensemble des régions où nous avons des membres afin de pouvoir échanger et discuter. Mais c'est aussi un bon moment pour faire le point sur les dossiers chauds spécifiques à chacune des régions », a expliqué Renaud Gagné, directeur québécois d'Unifor.

Les emplois dans le secteur de la forêt sous pression

Le syndicat profite de la tournée actuelle pour distribuer une pétition dans le dossier du caribou forestier. « Nous voulons que les mesures de protection qui pourraient avoir un impact sur l'emploi soient mises en suspens, le temps d'obtenir les conclusions d'études scientifiques sur les raisons du déclin de certaines populations de caribous », a expliqué le dirigeant syndical. À défaut, il est demandé aux gouvernements de s'assurer que toute mesure de protection tienne aussi compte des répercussions socio-économiques sur les régions. Finalement, il est requis de mettre en place des mesures alternatives et/ou de transition pour soutenir les travailleurs et l'industrie.

La problématique dans ce dossier aux yeux du syndicat, est que les études sont non-concluantes sur l'origine du déclin de certaines populations de caribous. Est-ce l'activité humaine, l'exploitation forestière, les changements climatiques, la maladie, la présence des cerfs, celle des prédateurs ou d'autres facteurs qui sont à l'origine de la baisse de certains cheptels? Bien difficile de répondre à cette question puisque par exemple, certains troupeaux diminuent alors qu'il n'y a aucune perturbation sur leur territoire et que d'autres augmentent alors qu'il y a beaucoup d'activités. Voilà pourquoi le syndicat a mis en place cette pétition en appui aux travailleurs de la forêt et aux communautés qui dépendent de cette industrie. « Certains revendiquent des mesures de protection qui feront perdre des emplois en forêt et en usine sans même savoir si ce sera vraiment efficace pour protéger le caribou. C'est de ce que nous déplorons », a indiqué Renaud Gagné.

Finalement, le syndicat a aussi abordé la problématique des taxes sur le bois d'oeuvre qui demeure entière. « On en est à notre énième querelle et rien n'est réglé. On comprend que cette négociation a toujours été exclue des pourparlers sur l'Accord États-Unis, Mexique, Canada (AEUMC) mais c'est tout de même dommageable, d'autant plus que les prix du bois d'oeuvre ont chuté », a indiqué M. Gagné. « On souhaiterait vraiment une solution à long terme dans ce dossier. En fait le bois d'oeuvre devrait être partie prenante de l'AEUMC. Point à la ligne. », a conclu M. Gagné.

Négociation du contrat modèle dans la forêt

Au cours des prochains mois, le contrat modèle dans les opérations forestières sera à renégocier. Rappelons que le dernier contrat, une première dans ce secteur, a été conclu en 2015 avec Produits forestiers Résolu (PFR). Cette année encore, les négociations se dérouleront avec PFR afin d'établir le nouveau modèle qui sera ensuite négocié avec les autres entreprises du secteur. Le syndicat Unifor représente plus de 1 500 membres dans ce secteur au Québec.

Élections fédérales 2019

Comme il a été fait lors des élections québécoises, le syndicat Unifor présentera ses revendications aux différents partis politiques et aux candidates et candidats afin d'obtenir leur appui. Le travail est déjà amorcé et « on profite de la tournée pour bâtir nos équipes dans toutes les régions », a expliqué Renaud Gagné. D'autres actions régionales sont à venir au cours des prochains mois à cet égard.

À propos d'Unifor

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Québec et au Canada représentant plus de 315 000 membres dans tous les secteurs de l'économie. Unifor milite pour toutes les travailleuses et travailleurs et leurs droits. Il lutte aussi pour l'égalité et la justice sociale au pays et à l'étranger et aspire à provoquer des changements progressistes pour un avenir meilleur. Au Québec, Unifor représente près de 55 000 membres et est affilié à la plus grande centrale syndicale québécoise, la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ).

Unifor-Québec www.uniforquebec.org

SOURCE Syndicat Unifor Québec

Communiqué envoyé le 5 mars 2019 à 10:30 et diffusé par :