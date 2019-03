La Fête nationale du Québec présente « Un monde de traditions »





MONTRÉAL, le 5 mars 2019 /CNW Telbec/ - Le Mouvement national des Québécoises et Québécois (MNQ) est fier de présenter la thématique 2019 de la Fête nationale du Québec : « Un monde de traditions ». Pour sa 185e édition, la Fête nationale souhaite célébrer les traditions du Québec. Si elles témoignent de notre passé, elles s'inscrivent également dans l'ère contemporaine, puisqu'elles se transforment au rythme de nos coutumes modernes. Nos traditions ont façonné et façonnent encore le Québec d'aujourd'hui.

De la musique TRAD québécoise qui nous fait taper du pied, danser au son des violons enflammés et qui nous rappelle les réunions joyeuses et les retrouvailles familiales, en passant par nos traditions culinaires, artisanales ou culturelles, ce sont les racines de notre culture unique qui sont mises de l'avant. Cette année, la campagne se décline en deux affiches. Le premier visuel propose un violon, symbole par excellence de la musique TRAD qui occupe une grande place dans l'imaginaire québécois. Si la culture québécoise pratique tous les jours les arts avec succès, c'est sans doute dans le domaine de la chanson que la tradition québécoise est la plus forte! La deuxième affiche met en évidence une pagaie : elle fait référence aux Premières nations qui nous ont permis de voguer sur notre majestueux fleuve et dans le ciel de la Chasse-Galerie ou encore de découvrir notre or bleu. Créée par Onquata, la pagaie est une création originale d'artisanes Wendat de Wendake, un projet mère-fille qui unit les traditions ancestrales et contemporaines. Bien sûr, notre traditionnel fleurdelisé occupe une place de choix sur les deux affiches au coeur de cette campagne.

Fête de tous les Québécois, les célébrations des 23 et 24 juin sont synonymes de fierté et rassemblent plus de 2,5 millions de personnes par l'organisation de plus de 6 000 activités pour tous les goûts, réparties sur plus de 700 sites, de Malartic à Cap-au-Renard, en passant par Coaticook et Saint-Fabien. La Fête nationale invite toute la population à plonger dans ce monde de traditions et à venir festoyer fièrement sur l'un des nombreux sites.

Le Coup d'envoi des festivités 2019 se tiendra le jeudi 23 mai prochain à 14 h, au cabaret Lion d'Or, à Montréal (1676, rue Ontario Est), où seront dévoilés, entre autres, le ou la porte-parole, la publicité nationale, le ou la récipiendaire du prix Artisan de la Fête nationale ainsi qu'une partie de la programmation nationale de l'édition 2019.

Fondé en 1947, le MNQ coordonne la mise en oeuvre de la Fête nationale sur tout le territoire, au nom du gouvernement du Québec, depuis le 7 avril 1984. Il regroupe aujourd'hui 19 Sociétés nationales et Sociétés Saint-Jean-Baptiste, réparties sur tout le territoire du Québec.

