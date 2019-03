René Bonvanie, de Palo Alto Networks et sommité du secteur de la sécurité, rejoint le conseil d'administration de la société belge de sécurité Guardsquare; Felix van de Maele est nommé conseiller





Guardsquare, une société de sécurité leader sur le marché, spécialisée dans la protection de la prochaine génération d'applications mobiles complexes, a nommé René Bonvanie, directeur du marketing de Palo Alto Networks, comme membre de son conseil d'administration. Felix Van de Maele, directeur général et cofondateur de la société belge de données Collibra ? une "licorne" valorisée à un milliard de dollars ? est nommé conseiller auprès du conseil d'administration.

Guardsquare ? une entreprise à la pointe du progrès qui aide les entreprises à gérer la transformation numérique de leurs activités ? offre une plateforme de sécurité open source largement employée et déjà utilisée avec plus d'un million d'applications, pour faciliter les innovations logicielles. Plus précisément, la technologie de Guardsquare protège les applications mobiles de plus en plus névralgiques et souvent déployées en dehors des pare-feu d'entreprise contre les menaces sécuritaires graves. Guardsquare est le pionnier de la sécurité des applications mobiles et IdO dans un monde où plus de 20 milliards d'appareils connectés devraient exécuter des applications de pointe d'ici 2020. Au début de cette année, Guardsquare a annoncé la réalisation par Battery Ventures d'un investissement de 29 millions de dollars. Dans le cadre de la transaction, Dharmesh Thakker et Paul Morrissey, respectivement associé général et mandataire de Battery Ventures, ont rejoint le conseil d'administration de Guardsquare.

Le conseil accueille maintenant René Bonvanie comme nouveau membre. M. Bonvanie, responsable du marketing chez Palo Alto Networks depuis 2009, possède plus de trente ans d'expérience de la gestion d'entreprise et du marketing dans le domaine des technologies d'entreprise. René Bonvanie siège également au conseil d'administration de la société de sécurité Armis et, avant d'occuper son poste actuel chez Palo Alto Networks, il a exercé des fonctions de direction du marketing chez Business Objects, VERITAS et Oracle.

René Bonvanie a déclaré: "Le paysage de la cybersécurité évolue rapidement en raison de l'adoption croissante d'appareils connectés et de l'avènement de nouvelles technologies telles que la 5G. Guardsquare fournit des fonctionnalités de sécurité de plus en plus vitales dans cet environnement en mutation. J'ai hâte d'utiliser mon expérience européenne et mon expertise en matière de sécurité pour favoriser l'adoption des produits Guardsquare des deux côtés de l'Atlantique."

Felix Van de Maele rejoint Guardsquare en qualité de conseiller auprès du conseil d'administration. M. Van de Maele est directeur général et cofondateur de la licorne belge Collibra, un leader de la gouvernance des données d'entreprise et des logiciels de catalogue. À son actif, il peut faire valoir la montée en puissance impressionnante d'une entreprise européenne de haute technologie et sa forte implantation sur le marché américain.

"En m'appuyant sur l'expérience que j'ai acquise avec Collibra, j'ai hâte de fournir des conseils stratégiques au conseil d'administration de Guardsquare, et je suis ravi d'aider une autre société de technologie belge à se développer aux États-Unis", a déclaré M. Van de Maele.

"René Bonvanie et Félix Van de Maele possèdent tous deux une connaissance approfondie de l'industrie des logiciels et de ses besoins, a déclaré Roel Caers, directeur général de Guardsquare. Ils sont convaincus que les solutions de sécurité mobile de notre Société sont importantes pour toute entreprise opérant dans ce monde ?mobile d'abord'. Tous deux vont s'associer à Jurgen Ingels, pionnier des fintechs belges et membre du conseil d'administration de Guardsquare, pour accélérer la croissance de Guardsquare."

À propos de Guardsquare

Guardsquare est la référence mondiale de la protection des applications mobiles. La Société a été fondée en 2014 par Heidi Rakels, qui en est la présidente, et par Éric Lafortune, actuel directeur de la technologie de la Société. Guardsquare développe un logiciel de haute qualité pour la protection des applications mobiles contre la rétro-ingénierie et le piratage. Ses produits sont utilisés dans le monde entier et dans un large éventail de secteurs, tels que les services financiers, le commerce numérique, les services publics, les télécommunications, les jeux et les médias. Les sièges de Guardsquare se trouvent à Louvain (Belgique) et San Francisco. Pour plus d'informations, rendez-vous sur: www.guardsquare.com.

