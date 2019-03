Les nouvelles fonctionnalités iPaaS et API permettent de rattraper les retards pris en matière d'intégration informatique





PARIS, 5 mars 2019 /PRNewswire/ -- A l'occasion de IMAGINE SUMMITE 2019, Axway (EPA: AXW) vient d'annoncer et de présenter une version majeure de sa plateforme d'intégration hybride (HIP) AMPLIFYtm.

La proposition d'Axway en matière d'intégration s'appuie sur le nouveau catalogue AMPLIFY. Il permet d'unifier les méthodes d'intégration d'applications internes et externes au système d'information. De proposer de nouveaux services d'intégration comme les API, les micro-services, le transfert de fichiers ou encore les EDI pour lancer de nouvelles applications, et cela en quelques heures, et non plus en quelques jours ou quelques semaines.

Les nouvelles fonctionnalités de AMPLIFY Application Integration (iPaaS) simplifient le déploiement d'applications dans le cloud et sur site, en proposant notamment plus de 150 connecteurs conçus pour les applications SaaS les plus rependues du marché. Ce qui, bien sûr, accélère aussi les projets d'intégration. Les équipes métiers peuvent aussi se concentrer sur les innovations, tandis que l'équipe informatique gère l'évolutivité technologique et la sécurité.

"Pour réussir leur transformation numérique, les entreprises doivent plus que jamais faire évoluer les projets d'intégration entre les systèmes, les personnes et les objets ", déclare Vince Padua, CTIO chez Axway. "La complexité créée par la gestion et le maintien de ces connexions disparates et de ces applications historiques, suppose une approche unifiée de la gouvernance du système d'information pour tous les projets d'intégration.

"D'ici à 2020, les travaux d'intégration représenteront 50% du temps et des dépenses consacrés à la construction d'une plateforme numérique ", écrivait Massimo Pezzini, Vice-Président de la Recherche et membre de Gartner. "De plus, les défis complexes posés par la transformation de l'économie numérique exigent à la fois un changement technologique radical des plateformes d'intégration et de nouveaux modèles d'organisation des projets d'intégration. ¹

Les nouvelles fonctionnalités seront disponibles en Avril 2019.

En savoir plus sur la nouvelle version de Axway AMPLIFY.

As a software company, Axway (Euronext: AXW.PA) helps our customers create exceptional experiences and opportunities by linking individuals, systems, businesses and ecosystems. Firmly rooted in our Managed File Transfer (MFT) and B2B Integration heritage, the AMPLIFYtm Hybrid Integration Platform combines traditional integration patterns with APIs to unlock data and increase its value; speed the discovery, use, and deployment of integrations for new audiences; and accelerate digital transformation. From idea to execution, Axway's expertise in API management, B2B integration, content collaboration, and managed file transfer have solved the toughest data challenges for more than 11,000 organizations in 100 countries.

