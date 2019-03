Le gouvernement du Canada nomme deux Canadiens exceptionnels à la Commission des lieux et monuments historiques du Canada





OTTAWA, le 5 mars 2019 /CNW/ - Le gouvernement du Canada relie les Canadiens et les Canadiennes aux personnes, aux lieux et aux événements importants qui ont façonné notre pays.

Aujourd'hui, la ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, Mme Catherine McKenna, a annoncé la nomination de deux Canadiens distingués à la Commission des lieux et monuments historiques du Canada (CLMH) :

William Waiser , Saskatchewan : Nommé à l'Ordre du Canada en 2017, le D r William (Bill) Waiser est professeur émérite distingué à l'Université de la Saskatchewan , rédacteur à temps plein, consultant, conférencier et ancien lauréat du Prix littéraire du gouverneur général, catégorie ouvrages de non-fiction. Il a passé plus de trois décennies au département d'histoire de l'Université de la Saskatchewan ; il est un ancien historien de l'Agence Parcs Canada et a participé à de nombreux conseils et comités patrimoniaux, et en a piloté certains, aux échelons local, provincial et national, y compris la Société d'histoire du Canada .

Nommé à l'Ordre du en 2017, le D est professeur émérite distingué à l'Université de la , rédacteur à temps plein, consultant, conférencier et ancien lauréat du Prix littéraire du gouverneur général, catégorie ouvrages de non-fiction. Il a passé plus de trois décennies au département d'histoire de l'Université de la ; il est un ancien historien de l'Agence Parcs Canada et a participé à de nombreux conseils et comités patrimoniaux, et en a piloté certains, aux échelons local, provincial et national, y compris la Société d'histoire du . Diane Payment , Manitoba : Madame Diane Payment est ethnohistorienne et auteure, se spécialisant dans l'histoire des femmes, l'histoire des Métis et l'histoire des francophones de l'Ouest et du Nord du Canada . Elle a travaillé 30 ans comme historienne et spécialiste des ressources culturelles pour l'Agence Parcs Canada et a participé étroitement aux organismes patrimoniaux de sa collectivité en tant que membre de l'Union nationale métisse, ancienne présidente de La Société historique de Saint-Boniface et membre du Conseil manitobain du patrimoine pendant plus d'une décennie.

Les commissaires feront partie de la CLMHC, qui se compose d'un représentant de chaque province et territoire, ainsi que du bibliothécaire et archiviste du Canada, d'un agent du Musée canadien de l'histoire et d'un agent de l'Agence Parcs Canada.

Citation

« Nous faisons connaître aux Canadiens et Canadiennes les personnes, les lieux et les événements importants qui ont fasciné l'histoire riche et variée de notre pays. Je souhaite la bienvenue au Dr Waiser et à Mme Payment qui se joignent au Conseil alors qu'il se prépare à célébrer son 100e anniversaire. Ces deux Canadiens exceptionnels contribueront à façonner l'avenir de la Commission et à faire en sorte que le patrimoine diversifié du Canada soit commémoré et mieux compris, maintenant et pour les générations futures. »

L'honorable Catherine McKenna

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada

Les faits en bref

La Commission des lieux et monuments historiques du Canada souligne son 100 e anniversaire en 2019.

souligne son 100 anniversaire en 2019. En plus de faire des recommandations concernant des désignations d'importance historique nationale, la Commission fournit des conseils sur des gares ferroviaires patrimoniales, des lieux de sépulture des premiers ministres du Canada et des phares patrimoniaux.

et des phares patrimoniaux. Créée en 1919, la Commission des lieux et monuments historiques du Canada conseille la ministre de l'Environnement et du Changement climatique sur l'importance historique nationale des lieux, des personnes et des événements qui ont contribué à l'histoire du Canada . De concert avec Parcs Canada, la Commission veille à ce que les sujets d'importance historique nationale soient reconnus et à ce que ces histoires importantes soient communiquées aux Canadiens et Canadiennes.

conseille la ministre de l'Environnement et du Changement climatique sur l'importance historique nationale des lieux, des personnes et des événements qui ont contribué à l'histoire du . De concert avec Parcs Canada, la Commission veille à ce que les sujets d'importance historique nationale soient reconnus et à ce que ces histoires importantes soient communiquées aux Canadiens et Canadiennes. Jusqu'à maintenant, selon les recommandations de la CLMHC, le gouvernement du Canada a désigné plus de 2 150 lieux historiques nationaux, événements et personnes. Chacune de ces désignations apporte son propre récit unique à l'histoire plus vaste du Canada et nous aide à mieux comprendre notre pays et notre identité.

a désigné plus de 2 150 lieux historiques nationaux, événements et personnes. Chacune de ces désignations apporte son propre récit unique à l'histoire plus vaste du et nous aide à mieux comprendre notre pays et notre identité. Le gouvernement du Canada s'est engagé à mettre en place un processus ouvert, transparent et fondé sur le mérite pour la sélection des personnes nommées par le gouverneur en conseil, et ce, afin d'encourager le maintien de la confiance dans la démocratie canadienne et d'assurer l'intégrité de ses institutions publiques. Le processus de sélection reflète le rôle fondamental que les personnes nommées par le gouverneur en conseil jouent dans notre démocratie, car elles siègent à des commissions, à des conseils, à des sociétés d'État, à des organismes et à des tribunaux partout au pays.

Document connexe

Fiche d'information : Nouveaux membres de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada

Liens connexes

Commission des lieux et monuments historiques du Canada

Parcs Canada

Nominations actuelles et courantes par le gouverneur en conseil

Document d'information

Nouveaux membres de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada

Le 5 mars 2019, la ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, Catherine McKenna, a annoncé la nomination de deux éminents Canadiens à la Commission des lieux et monuments historiques du Canada (CLMHC) :

William Waiser, Saskatchewan

Le Dr William (Bill) Waiser est un professeur émérite de l'Université de la Saskatchewan, ainsi qu'un écrivain, consultant et conférencier à temps plein. Il a passé plus de trois décennies au département d'histoire de l'Université de la Saskatchewan. Auparavant, il était historien à l'Agence Parcs Canada, spécialisé dans l'histoire du Yukon. Le Dr Waiser possède une vaste expérience en tant que membre actif et dirigeant de nombreux conseils et comités du patrimoine aux niveaux local, provincial et national, y compris la Société d'histoire du Canada (éditeur du magazine Canada's History , autrefois appelé The Beaver ). Il a publié de nombreux ouvrages sur l'histoire canadienne et est surtout connu pour Saskatchewan: A New History, présenté personnellement à la reine Elizabeth II, ainsi que pour A World We Have Lost: Saskatchewan before 1905, gagnant du Prix littéraire du gouverneur général en 2016, dans la catégorie ouvrages de non-fiction. Il contribue fréquemment à la radio, la télévision et la presse écrite. Le Dr Waiser a été nommé à l'Ordre du Canada en 2017.

La nomination du Dr Waiser à la CLMHC est entrée en vigueur le 30 janvier 2019.

Diane Payment, Manitoba

Diane Payment est une ethnohistorienne et auteure spécialisée dans l'histoire des femmes, l'histoire des Métis et l'histoire des francophones de l'Ouest et du Nord du Canada. Elle détient une maîtrise en histoire de l'Université d'Ottawa et un diplôme en littérature française et éducation de l'Université du Manitoba. Elle a travaillé pendant trente ans comme historienne et spécialiste des ressources culturelles pour l'Agence Parcs Canada. Mme Payment a dirigé des séminaires et donné des conférences sur l'histoire des Métis et de l'Ouest canadien à des universités canadiennes et américaines. Elle participe avec dynamisme dans sa communauté en tant que membre de l'Union nationale métisse, ancienne présidente de La Société historique de Saint-Boniface et membre du Conseil du patrimoine du Manitoba depuis plus de dix ans. Aujourd'hui, elle continue de mener des recherches et est consultante auprès de nombreuses associations et médias sur diverses questions relatives au patrimoine.

La nomination de Mme Payment à la CLMHC entre en vigueur le 28 mai 2019.

SOURCE Parcs Canada

Communiqué envoyé le 5 mars 2019 à 10:00 et diffusé par :